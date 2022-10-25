Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ
Иранские дроны-камикадзе по территории Украины, скорее всего, запускают из белорусской части Чернобыльской зоны. Это фактически закрытая территория, поэтому никто из местных не может оперативно сообщить об их запуске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили активисты проекта "Беларускі Гаюн", которые отслеживают российскую военную активность на территории Беларуси.
Сообщается, что активисты проанализировали показания очевидцев, фиксировавших полёты дронов на территорию Украины. Учитывая полученную информацию, наиболее вероятной территорией оказался Полесский радиационно-экологический заповедник.
Такой выбор места расположения мест для запуска дронов объясняется тем, что большинство года этот заповедник – фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильную связь, не говоря уже об Интернете.
карта "Беларускі Гаюн"
Участники проекта отметили, что благодаря спутниковым снимкам удалось выделить несколько конкретных зон, где были отмечены минимальные изменения местности за последние месяцы.
Были названы два населенных пункта – заброшенное село Уласы, в 4,5 км от границы с Украиной, и заброшенное село Кожушки.
В Уласах заметили появление протоптанных дорожек и расчищенных дорог для проезда. По словам активистов, село находится в захолустье, и там просто нет никого, кто мог бы сообщить о возможном запуске. Расстояние до ближайшего жилого села Двор-Савичи (Брагинский район) составляет около 20 км.
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@SergejLysyj1
Пид.....у Резникову не икается? Ничего поперек горла не стало? На складах МО, случайно по наводке партнёров, обнаружены системы ПВО ЗУ 23-2 против беспилотников и 1600 ракет ПВО ЗРК С125 Печора.
Саму дешеву авіацію яку зможемо знайти. Але такої авіації треба багато. Дуже багато. Мова про сотні. І тоді наше небо буде закрите.
І що головне одне іншому ніяк не мішає. Авіація старого типу не є дорогою чи складною. Ми колись самі робили її тисячами. Головне найти де її можна зараз взяти і ми її собі зможемо дозволити.
Я б запропонував бразильський тукано, бо це його максимум збивати ракети, але подивившись на ціну прифігів і поняв що дешевше пару старих файтерів в сша купувати чим один тукано в бразильців.
Можливо пора вже по місцям дислокації *******