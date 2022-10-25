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Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ

дрон

Иранские дроны-камикадзе по территории Украины, скорее всего, запускают из белорусской части Чернобыльской зоны. Это фактически закрытая территория, поэтому никто из местных не может оперативно сообщить об их запуске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили активисты проекта "Беларускі Гаюн", которые отслеживают российскую военную активность на территории Беларуси.

Сообщается, что активисты проанализировали показания очевидцев, фиксировавших полёты дронов на территорию Украины. Учитывая полученную информацию, наиболее вероятной территорией оказался Полесский радиационно-экологический заповедник.

Такой выбор места расположения мест для запуска дронов объясняется тем, что большинство года этот заповедник – фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильную связь, не говоря уже об Интернете.

Читайте: Иранские инструкторы в Беларуси координируют запуски Shahed-136 по объектам инфраструктуры Украины, - Центр национального сопротивления

Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 01

карта "Беларускі Гаюн"

Участники проекта отметили, что благодаря спутниковым снимкам удалось выделить несколько конкретных зон, где были отмечены минимальные изменения местности за последние месяцы.

Были названы два населенных пункта – заброшенное село Уласы, в 4,5 км от границы с Украиной, и заброшенное село Кожушки.

Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 02


Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 03

В Уласах заметили появление протоптанных дорожек и расчищенных дорог для проезда. По словам активистов, село находится в захолустье, и там просто нет никого, кто мог бы сообщить о возможном запуске. Расстояние до ближайшего жилого села Двор-Савичи (Брагинский район) составляет около 20 км.


Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 04


Россияне запускают дроны-камикадзе из белорусской части Чернобыльской зоны, - СМИ 05

Также читайте: Рашисты запустили "Шахеды" со стороны Беларуси
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Топ комментарии
+15
Сергей Лысый

@SergejLysyj1

Пид.....у Резникову не икается? Ничего поперек горла не стало? На складах МО, случайно по наводке партнёров, обнаружены системы ПВО ЗУ 23-2 против беспилотников и 1600 ракет ПВО ЗРК С125 Печора.
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25.10.2022 16:57
+13
Така хрєнь продовжуватиметься поки Україна не почне адекватно відповідати...
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25.10.2022 16:58
+10
Резніков ніколи не був патріотом ! Тому його і призначили міністром.
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25.10.2022 17:00
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Сергей Лысый

@SergejLysyj1

Пид.....у Резникову не икается? Ничего поперек горла не стало? На складах МО, случайно по наводке партнёров, обнаружены системы ПВО ЗУ 23-2 против беспилотников и 1600 ракет ПВО ЗРК С125 Печора.
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25.10.2022 16:57 Ответить
Резніков ніколи не був патріотом ! Тому його і призначили міністром.
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25.10.2022 17:00 Ответить
В нас і президентом стала людина виключно тому що не була патріотом. Бо какая разніца в багатьох головах сиділа. А патріоти дуже набридли їм.
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25.10.2022 17:05 Ответить
А потім випадково, за наводкою "партнерів" Рєзніка, туди незабаром прилетить.
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25.10.2022 17:03 Ответить
Не випадково. Після того як Ю.Швець озвучив, відреагували в США та зв'язалися із Україною щодо цього! Самі б ніколи не полізли у ті склади. перевіряти! Саме зушки дали змогу підвищити відсоток збиття "мопедів" і особливо столиці!
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25.10.2022 19:17 Ответить
Така хрєнь продовжуватиметься поки Україна не почне адекватно відповідати...
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25.10.2022 16:58 Ответить
Це белоруси запускають. А чому говорять що росіяни ?
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25.10.2022 16:58 Ответить
Бо Білорусь окупована повністю Мордором.
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25.10.2022 17:38 Ответить
звідки ти знаєш, білоруси чи росіяни запускають?
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25.10.2022 17:45 Ответить
Нам треба авіацію щоб їх збивати. Поставити її на прикриття всіх важливих об'єктів і рф мало на що буде здатна.

Саму дешеву авіацію яку зможемо знайти. Але такої авіації треба багато. Дуже багато. Мова про сотні. І тоді наше небо буде закрите.
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25.10.2022 17:07 Ответить
Маячня. Найкращий засіб стримування - руйнування їхньої інфраструктури. Особливо військових об'єктів на території бульборейху і мордору.
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25.10.2022 19:49 Ответить
Хах. Атака це добре, але мати можливість легко захищатись теж потрібна.

І що головне одне іншому ніяк не мішає. Авіація старого типу не є дорогою чи складною. Ми колись самі робили її тисячами. Головне найти де її можна зараз взяти і ми її собі зможемо дозволити.

Я б запропонував бразильський тукано, бо це його максимум збивати ракети, але подивившись на ціну прифігів і поняв що дешевше пару старих файтерів в сша купувати чим один тукано в бразильців.
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26.10.2022 00:30 Ответить
Футбольна команда, що складається з самих воротарів, ніколи не виграє матч.
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26.10.2022 00:57 Ответить
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25.10.2022 17:11 Ответить
Значить ніхто з місцевих не постраждає, якщо туди прилетить від нас.
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25.10.2022 17:12 Ответить
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25.10.2022 17:16 Ответить
А що нам заважає за допомогою супутника знайти те місце і добряче обстріляти? Населення там немає. Все можна. При бажанні.
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25.10.2022 17:21 Ответить
Це ж яким супутником? Чи не притули, випадково?
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25.10.2022 18:56 Ответить
Так туди й Хімарси дістануть з 180 тисячами вольфрамових кульок.
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25.10.2022 17:23 Ответить
при передаче химарсов Украина обещала использовать только на своей земле!!!
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25.10.2022 17:52 Ответить
шо клоуну повилазило,треба вже і відповідь дати. ти чуше зебіл о чем народ каже!
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25.10.2022 17:36 Ответить
не зрозуміло, це ми комусь жаліємось чи контатуємо факт?
Можливо пора вже по місцям дислокації *******
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25.10.2022 17:48 Ответить
пускануть ракету у пасива вусатого
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25.10.2022 18:11 Ответить
 
 