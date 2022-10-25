Второй раз за год Россия проведет ядерные учения "Гром-2022". Первые были проведены за пять дней до полномасштабного вторжения в Украину
РФ планирует после завершения учений по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" - Steadfast Noon, которые стартовали 17 октября и продлятся до 30 октября, провести свои учения "Гром".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
Россия проведет вторые за год учения по ядерному сдерживанию "Гром-2022". Первые учения состоялись 19 февраля и частично проходили вблизи Украины с пусками баллистических и крылатых ракет.
Новые учения будут сконцентрированы на проверке межконтинентальных баллистических ракет. Вероятно, ключевым районом испытаний станет север РФ.
В России традиционно проверяют готовность межконтинентальных баллистических ракет, сроки эксплуатации которых для некоторых систем давно превысили все заложенные нормативы. К примеру, Р-36М2 "Воевода" в количестве до 46 ракет отвечают за доставку более 30% всех ядерных зарядов баллистических ракет. Их выпуск завершился с распадом СССР, а их максимальный срок использования был оценен до 2005 года.
А проверка их реальной готовности проходила путем отстрела старейшей ракеты, если она выполняла свою задачу, срок эксплуатации продолжался. Если нет, то запускали другую и так далее, пока задача не была выполнена.
Вопрос о готовности касается и такой баллистической ракеты, как "Тополь", которая была принята на вооружение в 80-х годах и была модернизирована в "Тополь-М" в середине 90-х. 18 советских ракет "Тополь" еще на вооружении, еще 78 российских "Тополь-М" были изготовлены до 2011 года.
Если брать наземную компоненту, то 88 ракет РФ было произведено более 30 лет назад, 78 единиц около 20 лет назад, что составляет около 50% всего арсенала. Аналогичная ситуация касается баллистических ракет подводного базирования.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Правда є по дорозі всілякі новосибірські та кемерови. Є перспектива спіймати таку "болванку".
Секретные испытания «сверхмощного» оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией. Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое «практически готово к испытаниям», оказалось не готово вообще и «существует» в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украиной взрыва «грязной бомбы». Вечером 20 октября, во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков, Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося, либо провал испытаний это саботаж, и стоит искать виновных, либо возможностей использования ядерного оружия просто нет и почему- надо разбираться. Но разбираться и искать виновных, это время и суета, которая может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями. Вот и пришел во время обсуждения «гениальный план»: «грязную бомбу» сделать не проблема, и раз нет ПОКА возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать «грязную бомбу», обвинив Украину в провокации на собственной территории. Примени российское руководство «грязную бомбу», возникает вопрос, «а где хваленое тактическое ядерное оружие?»
Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены. Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием «грязной бомбы», конечно обвиняя в провокации Украину. Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем.
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