РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3714 посетителей онлайн
Новости
6 389 31
граница (5145) россия (93011) военные учения (3434)

Второй раз за год Россия проведет ядерные учения "Гром-2022". Первые были проведены за пять дней до полномасштабного вторжения в Украину

навчання,росія,ядерні

РФ планирует после завершения учений по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" - Steadfast Noon, которые стартовали 17 октября и продлятся до 30 октября, провести свои учения "Гром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Россия проведет вторые за год учения по ядерному сдерживанию "Гром-2022". Первые учения состоялись 19 февраля и частично проходили вблизи Украины с пусками баллистических и крылатых ракет.

Новые учения будут сконцентрированы на проверке межконтинентальных баллистических ракет. Вероятно, ключевым районом испытаний станет север РФ.

В России традиционно проверяют готовность межконтинентальных баллистических ракет, сроки эксплуатации которых для некоторых систем давно превысили все заложенные нормативы. К примеру, Р-36М2 "Воевода" в количестве до 46 ракет отвечают за доставку более 30% всех ядерных зарядов баллистических ракет. Их выпуск завершился с распадом СССР, а их максимальный срок использования был оценен до 2005 года.

Читайте также: Сейчас Путин мало чем отличается от Гитлера, – Данилов

А проверка их реальной готовности проходила путем отстрела старейшей ракеты, если она выполняла свою задачу, срок эксплуатации продолжался. Если нет, то запускали другую и так далее, пока задача не была выполнена.

Вопрос о готовности касается и такой баллистической ракеты, как "Тополь", которая была принята на вооружение в 80-х годах и была модернизирована в "Тополь-М" в середине 90-х. 18 советских ракет "Тополь" еще на вооружении, еще 78 российских "Тополь-М" были изготовлены до 2011 года.

Если брать наземную компоненту, то 88 ракет РФ было произведено более 30 лет назад, 78 единиц около 20 лет назад, что составляет около 50% всего арсенала. Аналогичная ситуация касается баллистических ракет подводного базирования.

Читайте также: Путинская война в Украине дестабилизировала энергорынки по всему миру, - Сунак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
25.10.2022 18:18
+20
показать весь комментарий
25.10.2022 18:21
+15
Шоб на цих навчаннях на раССєє підірвався її ядерний заряд...
показать весь комментарий
25.10.2022 18:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.10.2022 18:18 Ответить
у чмобов в Кармазиновке перестали подвозить сухпай, начал заканчиваться б\к, лесопосадка не отапливается ночью, двухсотые больше трёх суток не живут... Чмобы ушли, мы зашли.
показать весь комментарий
25.10.2022 19:26 Ответить
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
25.10.2022 19:33 Ответить
там нечего промывать. Оставшиеся в живых всё равно до конца своих дней во всех своих бедах будут винить Украину. Они так устроены.
показать весь комментарий
25.10.2022 19:37 Ответить
Шоб на цих навчаннях на раССєє підірвався її ядерний заряд...
показать весь комментарий
25.10.2022 18:20 Ответить
Они без заряда просто пустая болванка. Вот если бы кто-то махорочку закурил в хранилище боеголовок это было бы прелестно.
показать весь комментарий
25.10.2022 18:27 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2022 18:21 Ответить
так хочется чтобы хоть что-то херакнуло на месте...не отходя от родного гнезда!!! )))
показать весь комментарий
25.10.2022 18:22 Ответить
Теперь на мурманск упадет какае то йухня.
показать весь комментарий
25.10.2022 18:24 Ответить
"Болванки" міжконтинентальних (без ядерної головки) відстрілюються на Камчатку. Там є полігон "Кура".
Правда є по дорозі всілякі новосибірські та кемерови. Є перспектива спіймати таку "болванку".
показать весь комментарий
25.10.2022 18:45 Ответить
Скорее на Архангельск
показать весь комментарий
25.10.2022 18:58 Ответить
Похоже учения надо назвать "Вялый закат".
показать весь комментарий
25.10.2022 18:24 Ответить
Или пол шестого.
показать весь комментарий
25.10.2022 18:29 Ответить
Гном-2022 ))
показать весь комментарий
25.10.2022 18:28 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2022 18:42 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2022 21:29 Ответить
Примут ли участие в учениях зэки, калеки и нахватанный на улицах первый попавшийся сброд?
показать весь комментарий
25.10.2022 18:31 Ответить
да.
показать весь комментарий
26.10.2022 00:38 Ответить
7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями.
Секретные испытания «сверхмощного» оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией. Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое «практически готово к испытаниям», оказалось не готово вообще и «существует» в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украиной взрыва «грязной бомбы». Вечером 20 октября, во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков, Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося, либо провал испытаний это саботаж, и стоит искать виновных, либо возможностей использования ядерного оружия просто нет и почему- надо разбираться. Но разбираться и искать виновных, это время и суета, которая может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями. Вот и пришел во время обсуждения «гениальный план»: «грязную бомбу» сделать не проблема, и раз нет ПОКА возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать «грязную бомбу», обвинив Украину в провокации на собственной территории. Примени российское руководство «грязную бомбу», возникает вопрос, «а где хваленое тактическое ядерное оружие?»
Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены. Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием «грязной бомбы», конечно обвиняя в провокации Украину. Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем.
https://t.me/generalsvr/1168
показать весь комментарий
25.10.2022 18:32 Ответить
нужно это небензи в ООН зачитать. пусть попригорает у пропагандонов цапских.
показать весь комментарий
25.10.2022 20:22 Ответить
"Гроб-2022"
показать весь комментарий
25.10.2022 18:36 Ответить
боятся что ракета при взлете ******* обратно или вобще не взлетит ?
показать весь комментарий
25.10.2022 18:38 Ответить
"Пи@здецраССее_666"
показать весь комментарий
25.10.2022 18:39 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2022 18:41 Ответить
"А перевірка їхньої реальної готовності відбувалася шляхом відстрілу найстарішої ракети, якщо вона виконувала своє завдання, термін експлуатації тривав. Якщо ні, то запускали іншу і так далі, поки завдання не було виконано." Результат этого метода тыка на картинке.

показать весь комментарий
25.10.2022 18:54 Ответить
надеюсь хоть одна ПУ съедет в кювет, опрокинется, загорится, и сгорит нахер.
показать весь комментарий
25.10.2022 19:29 Ответить
nu, kak vspomnim učenija lapteletov na Eiske..........................
показать весь комментарий
26.10.2022 02:19 Ответить
Блефуют знатно.Служил еще в начале 70х в РВСН,кончал кстати Павлоградскую учебку.Дедовщина,бардак,побеги ,расстрелы Каждую неделю зачитывали пред строем ЧП,как в дивизии,округе ,армии и во всех РВСН.США лучше нас все знают.А сегодня промелькнула информация,что считывают мысли дистанционно.Все поезда,автопоезда ,просто ракетные базы давно под неусыпным контролем США,как и братские могилы-корабли и подлодки.Утечка информации будет обязательно.
показать весь комментарий
25.10.2022 19:55 Ответить
показать весь комментарий
25.10.2022 21:08 Ответить
 
 