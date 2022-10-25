Второй раз за год Россия проведет ядерные учения "Гром-2022". Первые были проведены за пять дней до полномасштабного вторжения в Украину

РФ планирует после завершения учений по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" - Steadfast Noon, которые стартовали 17 октября и продлятся до 30 октября, провести свои учения "Гром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Россия проведет вторые за год учения по ядерному сдерживанию "Гром-2022". Первые учения состоялись 19 февраля и частично проходили вблизи Украины с пусками баллистических и крылатых ракет.

Новые учения будут сконцентрированы на проверке межконтинентальных баллистических ракет. Вероятно, ключевым районом испытаний станет север РФ.

В России традиционно проверяют готовность межконтинентальных баллистических ракет, сроки эксплуатации которых для некоторых систем давно превысили все заложенные нормативы. К примеру, Р-36М2 "Воевода" в количестве до 46 ракет отвечают за доставку более 30% всех ядерных зарядов баллистических ракет. Их выпуск завершился с распадом СССР, а их максимальный срок использования был оценен до 2005 года.

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А проверка их реальной готовности проходила путем отстрела старейшей ракеты, если она выполняла свою задачу, срок эксплуатации продолжался. Если нет, то запускали другую и так далее, пока задача не была выполнена.

Вопрос о готовности касается и такой баллистической ракеты, как "Тополь", которая была принята на вооружение в 80-х годах и была модернизирована в "Тополь-М" в середине 90-х. 18 советских ракет "Тополь" еще на вооружении, еще 78 российских "Тополь-М" были изготовлены до 2011 года.

Если брать наземную компоненту, то 88 ракет РФ было произведено более 30 лет назад, 78 единиц около 20 лет назад, что составляет около 50% всего арсенала. Аналогичная ситуация касается баллистических ракет подводного базирования.

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