Германия одинаково с Украиной оценивает российские угрозы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ракетный террор России, сотрудничество России с Ираном, ядерный шантаж и заявил об одинаковой оценке с немецким коллегой этих и других угроз, исходящих из Кремля.
Об этом он сказал во время совместного со Штайнмайером общения со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсудили весь спектр угроз, их немало, созданных Российской Федерацией на этом этапе полномасштабной войны. Все - и продолжение ракетного террора, привлечение Россией себе в сообщники государства Иран, и очередные проявления российского ядерного шантажа. Мы все одинаково оцениваем с Германией эти и подобные российские угрозы", - отметил Зеленский.
В то же время он выразил благодарность президенту Германии за "содержательные отношения", которые, по его словам, сейчас между нашими государствами во всех сферах - безопасности, обороны, экономики, социального развития, энергетики, гуманитарного взаимодействия, политике, а также на международном уровне.
"Вклад Германии в движение Украины к миру и восстановлению нашей территориальной целостности действительно весомый", - подчеркнул Зеленский.
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 1h · Візит Штайнмаєра має стосунок до операціі з "прінуждєнія к пєрємірію"?
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.
А тиждень тому на віллі Hammerschmidt у Бонні пана Штайнмаєра відвідував* генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій такий собі Кірілл Дмітрієв**.
Візит Штайнмаєра росія підкріпила запусками дронів з території "дружньої" білорусі.
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych А тим часом, 17.10.2022 на засіданні Радбезу рф, відповідаючи на запитання путіна "Что нужно армии?", похмурий, змарнілий начальник ГШ рф Ґєрасімов лаконічно кинув: "Двє нєдєлі прєкращенія оґня".
Ґєрасімов - єдиний генерал, на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Гєрасімов також єдиний генерал, чиї доповідні путін читає особисто. Ґєрасімов - єдиний генерал, чия думка важлива для Путіна.
Путін почув його. Операція з "прінуждєнія к пєрємірію" розпочалася. Візит Штайнмаєра - це лише верхівка айсберґа.