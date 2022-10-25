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Германия (6728) Зеленский (19042) Штайнмайер (512)

Германия одинаково с Украиной оценивает российские угрозы, - Зеленский

штайнмаєр

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ракетный террор России, сотрудничество России с Ираном, ядерный шантаж и заявил об одинаковой оценке с немецким коллегой этих и других угроз, исходящих из Кремля.

Об этом он сказал во время совместного со Штайнмайером общения со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили весь спектр угроз, их немало, созданных Российской Федерацией на этом этапе полномасштабной войны. Все - и продолжение ракетного террора, привлечение Россией себе в сообщники государства Иран, и очередные проявления российского ядерного шантажа. Мы все одинаково оцениваем с Германией эти и подобные российские угрозы", - отметил Зеленский.

В то же время он выразил благодарность президенту Германии за "содержательные отношения", которые, по его словам, сейчас между нашими государствами во всех сферах - безопасности, обороны, экономики, социального развития, энергетики, гуманитарного взаимодействия, политике, а также на международном уровне.

"Вклад Германии в движение Украины к миру и восстановлению нашей территориальной целостности действительно весомый", - подчеркнул Зеленский.

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І шо? Теж ідуть на шашлики? .
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25.10.2022 22:08 Ответить
мабудь..бо фріца вже другу добу повним ім'ям вказують - або шашлики. або до дощу..
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25.10.2022 22:30 Ответить
Если бы в Германии реально понимали всю угрозу руцькаго мира, то не давали бы приюта десяткам тысяч орков.. Оркам которые живя в германии мечтают о бомбежке немецких же городов
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25.10.2022 22:13 Ответить
подобається по граблях ходити..

кажуть - розумні вчаться на помилках інших, а дурні - на своїх
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25.10.2022 22:31 Ответить
Похоже покорешовались моложавый со старым вдало до отказа. При прощании на вокзале ещё песенку споют в тирольском стиле, высокой нотой, переливчасто. Обоссутся от восторга бортпроводницы на перроне! Жаль не увижу.
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25.10.2022 22:25 Ответить
ну, как бы должны, ГДР еще не забыта, как минимум Хйлом.
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25.10.2022 23:43 Ответить
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZU6AF0ek_xcHEgWC_viwaYSPlpHYo1dXx7zwTzcF7ezFMaUWlEhVvzeFkhxyXbwIcgo3SBoy4TbFbwNvy-l3onDuNtu_j3AAXkCmPiwABFlnu9v1K1cVTYGrJF4ngLidXpnuH7m2df2OXpbapVk-pTsY5zlrpJ_NIGqWPvk6r1mjA&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 1h · Візит Штайнмаєра має стосунок до операціі з "прінуждєнія к пєрємірію"?

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.

А тиждень тому на віллі Hammerschmidt у Бонні пана Штайнмаєра відвідував* генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій такий собі Кірілл Дмітрієв**.

Візит Штайнмаєра росія підкріпила запусками дронів з території "дружньої" білорусі.

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych А тим часом, 17.10.2022 на засіданні Радбезу рф, відповідаючи на запитання путіна "Что нужно армии?", похмурий, змарнілий начальник ГШ рф Ґєрасімов лаконічно кинув: "Двє нєдєлі прєкращенія оґня".

Ґєрасімов - єдиний генерал, на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Гєрасімов також єдиний генерал, чиї доповідні путін читає особисто. Ґєрасімов - єдиний генерал, чия думка важлива для Путіна.

Путін почув його. Операція з "прінуждєнія к пєрємірію" розпочалася. Візит Штайнмаєра - це лише верхівка айсберґа.
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25.10.2022 23:43 Ответить
 
 