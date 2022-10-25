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Німеччина однаково з Україною оцінює російські загрози, - Зеленський

штайнмаєр

Президент Володимир Зеленський обговорив із Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром ракетний терор росії, співпрацю рф з Іраном, ядерний шантаж та заявив про однакову оцінку з німецьким колегою цих та інших загроз, що виходять з кремля.

Про це він сказав під час спільного зі Штайнмаєром спілкування зі ЗМІ у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили увесь спектр загроз, їх немало, які створені російською федерацією на цьому етапі повномасштабної війни. Усе - і продовження ракетного терору, залучення росії собі у спільники держави Іран, і чергові прояви російського ядерного шантажу. Ми однаково оцінюємо з Німеччиною ці та подібні російські загрози", - зазначив Зеленський.

Водночас він висловив вдячність Президенту Німеччини за "змістовні відносини", які, за його словами, є наразі між нашими державами в усіх сферах - безпеки, оборони, економіки, соціального розвитку, енергетики, гуманітарній взаємодії, політиці, а також на міжнародному рівні.

"Внесок Німеччини в рух України до миру і відновлення нашої територіальної цілісності дійсно вагомий", - підкреслив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв’язків між містами двох країн, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7349) Зеленський Володимир (23803) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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І шо? Теж ідуть на шашлики? .
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25.10.2022 22:08 Відповісти
мабудь..бо фріца вже другу добу повним ім'ям вказують - або шашлики. або до дощу..
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25.10.2022 22:30 Відповісти
Если бы в Германии реально понимали всю угрозу руцькаго мира, то не давали бы приюта десяткам тысяч орков.. Оркам которые живя в германии мечтают о бомбежке немецких же городов
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25.10.2022 22:13 Відповісти
подобається по граблях ходити..

кажуть - розумні вчаться на помилках інших, а дурні - на своїх
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25.10.2022 22:31 Відповісти
Похоже покорешовались моложавый со старым вдало до отказа. При прощании на вокзале ещё песенку споют в тирольском стиле, высокой нотой, переливчасто. Обоссутся от восторга бортпроводницы на перроне! Жаль не увижу.
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25.10.2022 22:25 Відповісти
ну, как бы должны, ГДР еще не забыта, как минимум Хйлом.
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25.10.2022 23:43 Відповісти
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 1h · Візит Штайнмаєра має стосунок до операціі з "прінуждєнія к пєрємірію"?

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.

А тиждень тому на віллі Hammerschmidt у Бонні пана Штайнмаєра відвідував* генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій такий собі Кірілл Дмітрієв**.

Візит Штайнмаєра росія підкріпила запусками дронів з території "дружньої" білорусі.

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych А тим часом, 17.10.2022 на засіданні Радбезу рф, відповідаючи на запитання путіна "Что нужно армии?", похмурий, змарнілий начальник ГШ рф Ґєрасімов лаконічно кинув: "Двє нєдєлі прєкращенія оґня".

Ґєрасімов - єдиний генерал, на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Гєрасімов також єдиний генерал, чиї доповідні путін читає особисто. Ґєрасімов - єдиний генерал, чия думка важлива для Путіна.

Путін почув його. Операція з "прінуждєнія к пєрємірію" розпочалася. Візит Штайнмаєра - це лише верхівка айсберґа.
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25.10.2022 23:43 Відповісти
 
 