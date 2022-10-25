В Днепре вследствие вражеских обстрелов горит АЗС, – ОП

В Днепре вследствие обстрела российских оккупантов города вспыхнула автозаправочная станция.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня", - говорится в сообщении.

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