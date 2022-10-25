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Новости Война
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АЗС (391) Днепр город (3934) обстрел (25772) Тимошенко Кирилл (432)

В Днепре вследствие вражеских обстрелов горит АЗС, – ОП

пожежа,харків

В Днепре вследствие обстрела российских оккупантов города вспыхнула автозаправочная станция.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
нажаль, попередньо... є загиблі -одна людина в ато, інша на автомийці поряд з АЗС....
тварюки...падлюки... кацап*здали !!!
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25.10.2022 22:11
+2
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25.10.2022 22:19
+2
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25.10.2022 22:25
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нажаль, попередньо... є загиблі -одна людина в ато, інша на автомийці поряд з АЗС....
тварюки...падлюки... кацап*здали !!!
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25.10.2022 22:11 Ответить
так то ж не вони горять..
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25.10.2022 22:19 Ответить
Ти дурень чи як
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25.10.2022 22:29 Ответить
Ти ж диви який спритний корегувальник. За часом, там ще тривога тоді не скінчилася, а воно вже відрапортувало
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25.10.2022 22:12 Ответить
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25.10.2022 22:19 Ответить
А що це ОПа так за БРСМ хвилюється?

Засновник компанії Андрій Біба у 2016 був нагороджений почесною медаллю 15-річчя Православ'я в Таїланді, за багатолітню підтримку https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9C%D0%9F УПЦ МП та в цілому https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Російської Православної Церкви в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таїланді . https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%A1%D0%9C-%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0#cite_note-6 [6]
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25.10.2022 22:22 Ответить
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25.10.2022 22:25 Ответить
сатананисты ..надо укру уничтожить..кадыров..кринжы шахиды..пздц как спать и еще кринжи в папке..жесть скрины
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25.10.2022 23:19 Ответить
 
 