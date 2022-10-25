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У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу горить АЗС, – ОП

пожежа,харків

У Дніпрі внаслідок обстрілу російських окупантів міста спалахнула автозаправна станція.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: російські ракети влучили в колишній авторинок. ВIДЕО

Автор: 

АЗС (1881) Дніпро (3273) обстріл (28428) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+9
нажаль, попередньо... є загиблі -одна людина в ато, інша на автомийці поряд з АЗС....
тварюки...падлюки... кацап*здали !!!
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25.10.2022 22:11
+2
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25.10.2022 22:19
+2
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25.10.2022 22:25
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нажаль, попередньо... є загиблі -одна людина в ато, інша на автомийці поряд з АЗС....
тварюки...падлюки... кацап*здали !!!
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25.10.2022 22:11 Відповісти
так то ж не вони горять..
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25.10.2022 22:19 Відповісти
Ти дурень чи як
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25.10.2022 22:29 Відповісти
Ти ж диви який спритний корегувальник. За часом, там ще тривога тоді не скінчилася, а воно вже відрапортувало
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25.10.2022 22:12 Відповісти
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25.10.2022 22:19 Відповісти
А що це ОПа так за БРСМ хвилюється?

Засновник компанії Андрій Біба у 2016 був нагороджений почесною медаллю 15-річчя Православ'я в Таїланді, за багатолітню підтримку https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9C%D0%9F УПЦ МП та в цілому https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Російської Православної Церкви в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таїланді . https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%A1%D0%9C-%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0#cite_note-6 [6]
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25.10.2022 22:22 Відповісти
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25.10.2022 22:25 Відповісти
сатананисты ..надо укру уничтожить..кадыров..кринжы шахиды..пздц как спать и еще кринжи в папке..жесть скрины
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25.10.2022 23:19 Відповісти
 
 