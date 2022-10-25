У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу горить АЗС, – ОП
У Дніпрі внаслідок обстрілу російських окупантів міста спалахнула автозаправна станція.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпро. Зайнялася автозаправна станція БРСМ. Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.10.2022 22:11
+2 ПравдаЛюбка
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+2 Philip #450827
показати весь коментар25.10.2022 22:25
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