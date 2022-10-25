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Два российских дрона "Shahed-136" сбиты на Херсонщине, - ВК "Південь"

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В Херсонской области силами ПВО сбиты два российских дрона-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

"25 октября, около 21:00, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады сбиты два вражеских дрона "Shahed-136", - говорится в сообщении.

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Файна новина на кінець дня ))
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25.10.2022 23:29 Ответить
К сожалению это уже обыденность.
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25.10.2022 23:35 Ответить
Але хоч напрямок позитивний, не як в лютому березні ...
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25.10.2022 23:40 Ответить
Согласен, если вспомнить ситуацию под Киевом, то...
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25.10.2022 23:48 Ответить
 
 