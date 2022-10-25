Два российских дрона "Shahed-136" сбиты на Херсонщине, - ВК "Південь"
В Херсонской области силами ПВО сбиты два российских дрона-камикадзе иранского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".
"25 октября, около 21:00, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады сбиты два вражеских дрона "Shahed-136", - говорится в сообщении.
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