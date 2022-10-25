Два російські дрони "Shahed-136" збито на Херсонщині, - ПК "Південь"
У Херсонській області силами ППО збито два російські дрони-камікадзе іранського виробництва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
"25 жовтня, близько 21:00 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито два ворожі дрони "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.
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Qq Qqq #455433
показати весь коментар25.10.2022 23:29 Відповісти Мені подобається 1
Михаил Сомов #454446
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Qq Qqq #455433
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Михаил Сомов #454446
показати весь коментар25.10.2022 23:48 Відповісти Мені подобається 3
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