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Новини Війна
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Два російські дрони "Shahed-136" збито на Херсонщині, - ПК "Південь"

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У Херсонській області силами ППО збито два російські дрони-камікадзе іранського виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"25 жовтня, близько 21:00 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито два ворожі дрони "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 28-ї ОМБр зі стрілецької зброї збили на Херсонщині російський безпілотник іранського виробництва "Герань-1". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4148) ППО (3183) дрони (4689) Херсонська область (5744)


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Файна новина на кінець дня ))
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25.10.2022 23:29 Відповісти
К сожалению это уже обыденность.
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25.10.2022 23:35 Відповісти
Але хоч напрямок позитивний, не як в лютому березні ...
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25.10.2022 23:40 Відповісти
Согласен, если вспомнить ситуацию под Киевом, то...
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25.10.2022 23:48 Відповісти
 
 