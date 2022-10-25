Два російські дрони "Shahed-136" збито на Херсонщині, - ПК "Південь"

У Херсонській області силами ППО збито два російські дрони-камікадзе іранського виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"25 жовтня, близько 21:00 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито два ворожі дрони "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

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