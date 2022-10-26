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Симоньян и Затулину запрещен въезд в Армению

вірменія

Власти Армении запретили въезд в страну российской пропагандистке, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян и депутату госдумы России Константину Затулину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что Армения запретила въезд ей и депутату госдумы Затулину. Последний отметил, что получил на депутатскую электронную почту письмо о нежелательности его приезда в Республику Армению, несмотря на приглашение международного "Лазаревского клуба". В письме Затулину отмечается, что его публичные высказывания в адрес Армении в последнее время наносят ущерб развитию дружеских и союзнических отношений между двумя государствами.

По информации Радио Свобода, Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично "обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны" в Нагорном Карабахе. Симоньян в начале конфликта в июле 2020 года также выступила с критикой в адрес руководства Армении.

Читайте: Российских пропагандистов нужно судить как военных преступников, - журналисты Польши

Армения (829) Затулин Константин (282) Симоньян Маргарита (34)


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Топ комментарии
+22
Бобры армении выдохнули с облегчением.
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26.10.2022 12:52
+12
Знайомі вірмени, коли я їм відправив відео будинку на Севастопольський площі, в який влучила ракета, розповіли мені, що виявляється це будинок в Луганську, а відео 2014 року.
Більше вони не мої знайомі, а колись я вважав їх нормальними людьми…
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26.10.2022 13:02
+11
Раніше в совку всі (ну майже всі) думали, що за його кордоном всі тільки й ждуть моменту напасти на нього. Цьому вчили людей з дитсадочка. І всі (ну майже всі) в це свято вірили. Ви думаєте зараз кацапія чимось відрізняється від нього? Може й відрізняється тільки в гіршу сторону.
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26.10.2022 13:13
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Бобры армении выдохнули с облегчением.
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26.10.2022 12:52 Ответить
👍👍👍
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26.10.2022 13:55 Ответить
АППерИлел!
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26.10.2022 12:57 Ответить
Щоб вірмени знали хто господар.
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26.10.2022 12:58 Ответить
В таком случае, ваш господар-русня. Плохо вы знаете армян и Армению, нам не нужны господари
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26.10.2022 13:36 Ответить
що синку допомогли тобі твої кацапи з Карабахом ?
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26.10.2022 13:50 Ответить
Никогда нам русня не помогала. Это такая же рашистская брехня, как и "адин нарот". ********* всегда была на стороне наших врагов.
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26.10.2022 14:00 Ответить
Серьезно? а чьи тогда войска стояли в Степанакерте более 30-и лет? )
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26.10.2022 14:22 Ответить
До 2020 года не было в Степанакерте никаких руснявых войск, там были только армянские. Можете нагуглить, если не верите
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26.10.2022 14:35 Ответить
это не ответ. в 89-м или в каком там году началась война в Карабахе, они там были и воевали на стороне Армении. Более того, это они начали этот конфликт, стравили армян и айзеров. Не было бы там кацапов, то и войны не было бы никакой на десятилетия. Сейчас когда Азербайджан чувствует поддержку Турции и знает, что кацапы армян кинули, то будь они такие агрессоры, то смели бы сейчас они Армению. Но они ведь этого не делают. зачем никому не нужная война? Когда можно же друг с другом нормально жить в мире по-соседски и торговать. Сейчас, когда кацапов вышвырнули или довышвыривают уже с Карабаха, в Чехии при посредницестве представителей ЕС и США провели мирные переговоры по урегулированию карабахского вопроса, а именно о признанных в ООН границах Армении и Азербайжэана. США и ЕС за несколько месяцев или недель урегулируют этот конфликт, который кацапы сами же создали и были там типа "миротворцами" более 30-и лет.
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26.10.2022 14:50 Ответить
Не воевали они нашей стороне. Почитайте про операцию "Кольцо", посмотрите архивные кадры. Карабахский конфликт изначально не имел к русне никакого отношения, они начали влезать туда после окончания первой войны под видом "урегулировщиков". Поймите вы наконец, это этнический и имеющий глубокие корни конфликт, еще с начала XX века. Рассуждения типа "армяне и азербайджанцы жили в мире, пришла русня и рассорила их" не соответствуют действительности
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26.10.2022 15:43 Ответить
Лжешь членосос индийский! Всю дорогу большевики а дальше комуняки помогали вам. Вспомни вольского.
Без орков, вас бы давно задавили. А как ваши инфузории в Гарабаге собирают гуманитарку для ОРДЛа, тоже скажешь, не правда?
Потерпи будет вам МАМАТ КУНЕМ в 2025г.
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26.10.2022 15:52 Ответить
ну да, ну да... не воевали. "миротворцы"... такие же миротворцы, как и в Приднестровье, в Абхазии, Южной Осетии, у нас в Крыму и на Донбассе.. в эту твою дичь только такие же кацапы, как ты, смогут поверить... ты еще тут напиши, что сюжет про распятого мальчика в трусиках в Славянске тоже был чистой правдой. )
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26.10.2022 15:58 Ответить
Шантыга, да вы без орков дышать не можете.
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26.10.2022 15:48 Ответить
Іди далі смоктати у московської блідої молі, холуй рашистський. А у України господарів нема, тому ми зараз воюємо за свою Батьківщину, а ви дупу лижите рашистському режиму.
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26.10.2022 21:53 Ответить
Ну трохи переплутали
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26.10.2022 13:08 Ответить
Тому що вірменії скоро не буде.
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26.10.2022 13:09 Ответить
Вже поміняли редактори
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26.10.2022 14:22 Ответить
А бобриха уплав могла б, тільки клала вона на Вірменію. ЇЇ і у кремлі "неплохо кормят".
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26.10.2022 12:56 Ответить
Все ж таки, вона не бобриха, а боброїдка.
Вираз "любити бобрів" має дві діатетрально протилежні суті - любити живих бобрів у їхніх хатках і любити мертвих бобрів на своїй тарілці.
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26.10.2022 13:27 Ответить
Нужно Америке и Евросоюзу признать россию фашистским государством, а путина приравнять к гитлеру.

Может тогда россияне о чём-то задумаются.

Они же помешаны на этой теме, гитлеровской германии, второй мировой. А тут они увидят, что они сами стали фашистами.

Их телевидение им эту простую мысль не доносит. А если это будет принято на мировом уровне - по любому до них эта информация дойдёт.

Поддержка войны тогда поубавиться.
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26.10.2022 12:58 Ответить
Ви дійсно у це вірите? а Ви зайдіть на любий стрім, в ютюбі українців з рашистами...Впевнено можу сказати,ваша думка зміниться
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26.10.2022 13:02 Ответить
ну они же не понимают, что они фашисты.

им об этом по телевизору не говорят.

сами глупые, чтобы додуматься.

а если их мир признает фашистами, такими как были немцы в 40-ых годах - эта информация точно к ним просочится - может тогда в голове шевельнется какая извилина.
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26.10.2022 13:06 Ответить
Раніше в совку всі (ну майже всі) думали, що за його кордоном всі тільки й ждуть моменту напасти на нього. Цьому вчили людей з дитсадочка. І всі (ну майже всі) в це свято вірили. Ви думаєте зараз кацапія чимось відрізняється від нього? Може й відрізняється тільки в гіршу сторону.
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26.10.2022 13:13 Ответить
який вихід?
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26.10.2022 13:16 Ответить
Та який вихід... Утилізувати кацапню стільки скільки зможемо. Вигнати з нашої землі та розчленити мордор з позбавленням ядерного статусу. Це було би для всього світу велике благо.
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26.10.2022 13:18 Ответить
Який вихід? Повна "залізна завіса" Тільки не "внутрішня" - як при СРСР, а "зовнішня - щоб не вилазили за межі власного кордону!
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26.10.2022 13:19 Ответить
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.10.2022 13:36 Ответить
Ні. На жаль, це не так. Там усе глухо. Дійсно, складно сказати, що треба зробити, що це сталося
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27.10.2022 03:15 Ответить
Бобрихі повинно бути дуже прикро, це ж її історична батьківщина в'їзд заборонила.
Ну це як би від неї мати відмовилась.
Хоча , може й таке станеться. до патякається пані Боброїдка
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26.10.2022 12:58 Ответить
Вірменська влада заборонила, ге ж...
Наскільки мені відомо, вірмени всього світу аж товпляться, щоб то до рідної Неньки повернутися!
(регоче)
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26.10.2022 12:59 Ответить
Знайомі вірмени, коли я їм відправив відео будинку на Севастопольський площі, в який влучила ракета, розповіли мені, що виявляється це будинок в Луганську, а відео 2014 року.
Більше вони не мої знайомі, а колись я вважав їх нормальними людьми…
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26.10.2022 13:02 Ответить
"Развал России будет крупнейшим геополитическим праздником 21 века."
Риши Сунак.
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26.10.2022 13:04 Ответить
Так ришил Сунак!
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26.10.2022 13:57 Ответить
⚡️не ведіться, це вербування! індуси за простотою душевною не скажуть ні слова, а цей хмир заробляє на росcocіi.
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26.10.2022 14:02 Ответить
Мало кто помнит, что эта курица🐔 Симоньян начинала свой Пургумет гнать.еще когда в Беслане была трагедия с детворой...,а я помню...
После такого позора ее ещё тогда надо было гнать из журналистики поганой Метлой...смазанной запахом от Скунца...Фью...вонючка...
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26.10.2022 13:06 Ответить
вірмени це пєльмєні
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26.10.2022 13:06 Ответить


ця **** в Вірменii нiколи не жила. народилась та жила на паРашi. кубаноiд воно.
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26.10.2022 13:59 Ответить
"Бойтесь хачиков о патриотизме верещащих, ******* оне вас и обдерут как липку!"
А.Пугачева
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26.10.2022 13:13 Ответить
россия должна стать национальным государством.

колонии должны уйти.

такие как гиркин считают, что россия должна остаться империей, потому что все природные ископаемые в колониях. так что они эти колонии удерживают, только для того, чтобы деньги с них тянуть.

а умом зарабатывать, так как Германия, которая ископаемых не имеет - к этому русские додуматься не могут!
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26.10.2022 13:20 Ответить


когда уйдут порабощенные народы, колонии, что останется для самых так называемых рюзьге?

только срани-рязани и окрестности?
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26.10.2022 17:54 Ответить
Цензор, уберите азербайджанский флаг. У нас очень много людей поддерживают Украину. Вы поступаете, мягко говоря, некрасиво
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26.10.2022 13:23 Ответить
Чем тебе не нравится азербайджанский флаг ?

Азербайджанцев, поддерживающих Украину, еще больше + азербайджанское правительство не отсасывает у ма -асквы, подобно армянскому.

Сколько там раз Армения проголосовала в ООН за Украину, против паРаши?

Сколько раз подняла свой голос заУкраину в сраном Таёжном сАюзе?
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26.10.2022 13:51 Ответить
помнишь ваших рюзьге друзей ? хорошо помнишь?

рюзьге богатыря валерика пермякова не забываешь?
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26.10.2022 13:56 Ответить
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26.10.2022 13:57 Ответить
Как они нахер нам друзья, это наши враги Хватить говорить штампами роспропаганды, задолбало уже читать подобную ху*ту.
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26.10.2022 14:04 Ответить
почему Вы тогда в одних союзах с Вашими "врагами" - ОДКБ, ЕАЭС ?

почему Вы ни разу не поддержали Украину при голосованиях в ООН, например, вместе с другими

"врагами" паРаши?

к санкциям против паРаши Армения присоединилась?

только поконкретней, пожалуйста, без бла-бла.

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enRU896RU896&q=%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%91+%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiiscih4P36AhUX8LsIHQSMBbgQkeECKAB6BAgEEAE
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26.10.2022 14:08 Ответить
Потому что пашинян- путинская подстилка, точно такая же, как и все предыдущие жополизы. Я с огромным уважением отношусь к украинцам, вы молодцы, в свое время вы скинули "легитимного", а сейчас надираете зад русне. У нас было несколько попыток избавиться от кремлевской власти, но к сожалению ни одна из них не увенчалась успехом. Надеюсь, что все впереди
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26.10.2022 14:17 Ответить
дай Б-г ! удачи.
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26.10.2022 14:30 Ответить
Та спросите этого где одна из самых больших военных баз РФ в мире за границей? В Гюмри.
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26.10.2022 19:14 Ответить
Пускай приезжают в Украину и воюют с украинцами бок о бок против русни под армянским флагом,а просто так морально поддерживать из далека все могут.
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26.10.2022 14:12 Ответить
Не ***** БОЗИ ТГА.Вы твари на 100%, за орков.
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26.10.2022 15:54 Ответить
А якже васпєвать одкб?))Тільки з залатґлавай?))
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26.10.2022 13:41 Ответить
Наверное это и есть высшая точка достижений жизненных, ну или одна из них, когда тебе с фамилией - симоньян , запрещает въезд, государство Армения.
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26.10.2022 13:48 Ответить
Пусть эта су&ка Симонян на своей шкуре почувствует, как это быть предателем своего народа и получить запрет на въезд себе на родину.

С другой стороны, Рита Симонян уже давно стала « русской» девушкой по вызову.
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26.10.2022 16:11 Ответить
 
 