Симоньян и Затулину запрещен въезд в Армению

Власти Армении запретили въезд в страну российской пропагандистке, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян и депутату госдумы России Константину Затулину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что Армения запретила въезд ей и депутату госдумы Затулину. Последний отметил, что получил на депутатскую электронную почту письмо о нежелательности его приезда в Республику Армению, несмотря на приглашение международного "Лазаревского клуба". В письме Затулину отмечается, что его публичные высказывания в адрес Армении в последнее время наносят ущерб развитию дружеских и союзнических отношений между двумя государствами.

По информации Радио Свобода, Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично "обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны" в Нагорном Карабахе. Симоньян в начале конфликта в июле 2020 года также выступила с критикой в адрес руководства Армении.

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