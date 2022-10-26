Симоньян и Затулину запрещен въезд в Армению
Власти Армении запретили въезд в страну российской пропагандистке, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян и депутату госдумы России Константину Затулину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что Армения запретила въезд ей и депутату госдумы Затулину. Последний отметил, что получил на депутатскую электронную почту письмо о нежелательности его приезда в Республику Армению, несмотря на приглашение международного "Лазаревского клуба". В письме Затулину отмечается, что его публичные высказывания в адрес Армении в последнее время наносят ущерб развитию дружеских и союзнических отношений между двумя государствами.
По информации Радио Свобода, Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично "обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны" в Нагорном Карабахе. Симоньян в начале конфликта в июле 2020 года также выступила с критикой в адрес руководства Армении.
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Без орков, вас бы давно задавили. А как ваши инфузории в Гарабаге собирают гуманитарку для ОРДЛа, тоже скажешь, не правда?
Потерпи будет вам МАМАТ КУНЕМ в 2025г.
Вираз "любити бобрів" має дві діатетрально протилежні суті - любити живих бобрів у їхніх хатках і любити мертвих бобрів на своїй тарілці.
Может тогда россияне о чём-то задумаются.
Они же помешаны на этой теме, гитлеровской германии, второй мировой. А тут они увидят, что они сами стали фашистами.
Их телевидение им эту простую мысль не доносит. А если это будет принято на мировом уровне - по любому до них эта информация дойдёт.
Поддержка войны тогда поубавиться.
им об этом по телевизору не говорят.
сами глупые, чтобы додуматься.
а если их мир признает фашистами, такими как были немцы в 40-ых годах - эта информация точно к ним просочится - может тогда в голове шевельнется какая извилина.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ну це як би від неї мати відмовилась.
Хоча , може й таке станеться. до патякається пані Боброїдка
Наскільки мені відомо, вірмени всього світу аж товпляться, щоб то до рідної Неньки повернутися!
(регоче)
Більше вони не мої знайомі, а колись я вважав їх нормальними людьми…
Риши Сунак.
После такого позора ее ещё тогда надо было гнать из журналистики поганой Метлой...смазанной запахом от Скунца...Фью...вонючка...
ця **** в Вірменii нiколи не жила. народилась та жила на паРашi. кубаноiд воно.
А.Пугачева
колонии должны уйти.
такие как гиркин считают, что россия должна остаться империей, потому что все природные ископаемые в колониях. так что они эти колонии удерживают, только для того, чтобы деньги с них тянуть.
а умом зарабатывать, так как Германия, которая ископаемых не имеет - к этому русские додуматься не могут!
когда уйдут порабощенные народы, колонии, что останется для самых так называемых рюзьге?
только срани-рязани и окрестности?
Азербайджанцев, поддерживающих Украину, еще больше + азербайджанское правительство не отсасывает у ма -асквы, подобно армянскому.
Сколько там раз Армения проголосовала в ООН за Украину, против паРаши?
Сколько раз подняла свой голос заУкраину в сраном Таёжном сАюзе?
рюзьге богатыря валерика пермякова не забываешь?
почему Вы ни разу не поддержали Украину при голосованиях в ООН, например, вместе с другими
"врагами" паРаши?
к санкциям против паРаши Армения присоединилась?
только поконкретней, пожалуйста, без бла-бла.
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enRU896RU896&q=%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%91+%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiiscih4P36AhUX8LsIHQSMBbgQkeECKAB6BAgEEAE
С другой стороны, Рита Симонян уже давно стала « русской» девушкой по вызову.