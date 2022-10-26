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Симоньян та Затуліну заборонено в’їзд до Вірменії

вірменія

Влада Вірменії заборонила в’їзд до країни російській пропагандистці, головній редакторці телеканалу RT Маргариті Симоньян та депутату держдуми Росії Костянтину Затуліну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на Українську правду. 

Симоньян у своєму Telegram-каналі повідомила, що Вірменія заборонила в’їзд їй та депутату держдуми Затуліну. Останній зазначив, що отримав на депутатську електронну пошту лист про небажаність його приїзду до Республіки Вірменія попри запрошення міжнародного "Лазаревського клубу". У листі Затуліну зазначається, що його публічні висловлювання на адресу Вірменії останнім часом завдають шкоди розвитку дружніх і союзницьких відносин між двома державами.

За інформацією Радіо Свобода, Затуліну заборонили в’їзд через те, що він багаторазово публічно "звинувачував владу Вірменії в поразці під час 44-денної війни" у Нагірному Карабаху. Симоньян на початку конфлікту, у липні 2020 року, також виступила з критикою на адресу керівництва Вірменії.

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Автор: 

Вірменія (738) Затулін Костянтин (36) Симоньян Маргарита (36)


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Топ коментарі
+22
Бобры армении выдохнули с облегчением.
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26.10.2022 12:52
+12
Знайомі вірмени, коли я їм відправив відео будинку на Севастопольський площі, в який влучила ракета, розповіли мені, що виявляється це будинок в Луганську, а відео 2014 року.
Більше вони не мої знайомі, а колись я вважав їх нормальними людьми…
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26.10.2022 13:02
+11
Раніше в совку всі (ну майже всі) думали, що за його кордоном всі тільки й ждуть моменту напасти на нього. Цьому вчили людей з дитсадочка. І всі (ну майже всі) в це свято вірили. Ви думаєте зараз кацапія чимось відрізняється від нього? Може й відрізняється тільки в гіршу сторону.
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26.10.2022 13:13
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Бобры армении выдохнули с облегчением.
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26.10.2022 12:52 Відповісти
👍👍👍
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26.10.2022 13:55 Відповісти
АППерИлел!
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26.10.2022 12:57 Відповісти
Щоб вірмени знали хто господар.
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26.10.2022 12:58 Відповісти
В таком случае, ваш господар-русня. Плохо вы знаете армян и Армению, нам не нужны господари
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26.10.2022 13:36 Відповісти
що синку допомогли тобі твої кацапи з Карабахом ?
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26.10.2022 13:50 Відповісти
Никогда нам русня не помогала. Это такая же рашистская брехня, как и "адин нарот". ********* всегда была на стороне наших врагов.
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26.10.2022 14:00 Відповісти
Серьезно? а чьи тогда войска стояли в Степанакерте более 30-и лет? )
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26.10.2022 14:22 Відповісти
До 2020 года не было в Степанакерте никаких руснявых войск, там были только армянские. Можете нагуглить, если не верите
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26.10.2022 14:35 Відповісти
это не ответ. в 89-м или в каком там году началась война в Карабахе, они там были и воевали на стороне Армении. Более того, это они начали этот конфликт, стравили армян и айзеров. Не было бы там кацапов, то и войны не было бы никакой на десятилетия. Сейчас когда Азербайджан чувствует поддержку Турции и знает, что кацапы армян кинули, то будь они такие агрессоры, то смели бы сейчас они Армению. Но они ведь этого не делают. зачем никому не нужная война? Когда можно же друг с другом нормально жить в мире по-соседски и торговать. Сейчас, когда кацапов вышвырнули или довышвыривают уже с Карабаха, в Чехии при посредницестве представителей ЕС и США провели мирные переговоры по урегулированию карабахского вопроса, а именно о признанных в ООН границах Армении и Азербайжэана. США и ЕС за несколько месяцев или недель урегулируют этот конфликт, который кацапы сами же создали и были там типа "миротворцами" более 30-и лет.
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26.10.2022 14:50 Відповісти
Не воевали они нашей стороне. Почитайте про операцию "Кольцо", посмотрите архивные кадры. Карабахский конфликт изначально не имел к русне никакого отношения, они начали влезать туда после окончания первой войны под видом "урегулировщиков". Поймите вы наконец, это этнический и имеющий глубокие корни конфликт, еще с начала XX века. Рассуждения типа "армяне и азербайджанцы жили в мире, пришла русня и рассорила их" не соответствуют действительности
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26.10.2022 15:43 Відповісти
Лжешь членосос индийский! Всю дорогу большевики а дальше комуняки помогали вам. Вспомни вольского.
Без орков, вас бы давно задавили. А как ваши инфузории в Гарабаге собирают гуманитарку для ОРДЛа, тоже скажешь, не правда?
Потерпи будет вам МАМАТ КУНЕМ в 2025г.
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26.10.2022 15:52 Відповісти
ну да, ну да... не воевали. "миротворцы"... такие же миротворцы, как и в Приднестровье, в Абхазии, Южной Осетии, у нас в Крыму и на Донбассе.. в эту твою дичь только такие же кацапы, как ты, смогут поверить... ты еще тут напиши, что сюжет про распятого мальчика в трусиках в Славянске тоже был чистой правдой. )
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26.10.2022 15:58 Відповісти
Шантыга, да вы без орков дышать не можете.
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26.10.2022 15:48 Відповісти
Іди далі смоктати у московської блідої молі, холуй рашистський. А у України господарів нема, тому ми зараз воюємо за свою Батьківщину, а ви дупу лижите рашистському режиму.
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26.10.2022 21:53 Відповісти
Ну трохи переплутали
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26.10.2022 13:08 Відповісти
Тому що вірменії скоро не буде.
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26.10.2022 13:09 Відповісти
Вже поміняли редактори
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26.10.2022 14:22 Відповісти
А бобриха уплав могла б, тільки клала вона на Вірменію. ЇЇ і у кремлі "неплохо кормят".
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26.10.2022 12:56 Відповісти
Все ж таки, вона не бобриха, а боброїдка.
Вираз "любити бобрів" має дві діатетрально протилежні суті - любити живих бобрів у їхніх хатках і любити мертвих бобрів на своїй тарілці.
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26.10.2022 13:27 Відповісти
Нужно Америке и Евросоюзу признать россию фашистским государством, а путина приравнять к гитлеру.

Может тогда россияне о чём-то задумаются.

Они же помешаны на этой теме, гитлеровской германии, второй мировой. А тут они увидят, что они сами стали фашистами.

Их телевидение им эту простую мысль не доносит. А если это будет принято на мировом уровне - по любому до них эта информация дойдёт.

Поддержка войны тогда поубавиться.
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26.10.2022 12:58 Відповісти
Ви дійсно у це вірите? а Ви зайдіть на любий стрім, в ютюбі українців з рашистами...Впевнено можу сказати,ваша думка зміниться
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26.10.2022 13:02 Відповісти
ну они же не понимают, что они фашисты.

им об этом по телевизору не говорят.

сами глупые, чтобы додуматься.

а если их мир признает фашистами, такими как были немцы в 40-ых годах - эта информация точно к ним просочится - может тогда в голове шевельнется какая извилина.
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26.10.2022 13:06 Відповісти
Раніше в совку всі (ну майже всі) думали, що за його кордоном всі тільки й ждуть моменту напасти на нього. Цьому вчили людей з дитсадочка. І всі (ну майже всі) в це свято вірили. Ви думаєте зараз кацапія чимось відрізняється від нього? Може й відрізняється тільки в гіршу сторону.
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26.10.2022 13:13 Відповісти
який вихід?
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26.10.2022 13:16 Відповісти
Та який вихід... Утилізувати кацапню стільки скільки зможемо. Вигнати з нашої землі та розчленити мордор з позбавленням ядерного статусу. Це було би для всього світу велике благо.
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26.10.2022 13:18 Відповісти
Який вихід? Повна "залізна завіса" Тільки не "внутрішня" - як при СРСР, а "зовнішня - щоб не вилазили за межі власного кордону!
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26.10.2022 13:19 Відповісти
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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26.10.2022 13:36 Відповісти
Ні. На жаль, це не так. Там усе глухо. Дійсно, складно сказати, що треба зробити, що це сталося
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27.10.2022 03:15 Відповісти
Бобрихі повинно бути дуже прикро, це ж її історична батьківщина в'їзд заборонила.
Ну це як би від неї мати відмовилась.
Хоча , може й таке станеться. до патякається пані Боброїдка
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26.10.2022 12:58 Відповісти
Вірменська влада заборонила, ге ж...
Наскільки мені відомо, вірмени всього світу аж товпляться, щоб то до рідної Неньки повернутися!
(регоче)
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26.10.2022 12:59 Відповісти
Знайомі вірмени, коли я їм відправив відео будинку на Севастопольський площі, в який влучила ракета, розповіли мені, що виявляється це будинок в Луганську, а відео 2014 року.
Більше вони не мої знайомі, а колись я вважав їх нормальними людьми…
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26.10.2022 13:02 Відповісти
"Развал России будет крупнейшим геополитическим праздником 21 века."
Риши Сунак.
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26.10.2022 13:04 Відповісти
Так ришил Сунак!
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26.10.2022 13:57 Відповісти
⚡️не ведіться, це вербування! індуси за простотою душевною не скажуть ні слова, а цей хмир заробляє на росcocіi.
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26.10.2022 14:02 Відповісти
Мало кто помнит, что эта курица🐔 Симоньян начинала свой Пургумет гнать.еще когда в Беслане была трагедия с детворой...,а я помню...
После такого позора ее ещё тогда надо было гнать из журналистики поганой Метлой...смазанной запахом от Скунца...Фью...вонючка...
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26.10.2022 13:06 Відповісти
вірмени це пєльмєні
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26.10.2022 13:06 Відповісти


ця **** в Вірменii нiколи не жила. народилась та жила на паРашi. кубаноiд воно.
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26.10.2022 13:59 Відповісти
"Бойтесь хачиков о патриотизме верещащих, ******* оне вас и обдерут как липку!"
А.Пугачева
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26.10.2022 13:13 Відповісти
россия должна стать национальным государством.

колонии должны уйти.

такие как гиркин считают, что россия должна остаться империей, потому что все природные ископаемые в колониях. так что они эти колонии удерживают, только для того, чтобы деньги с них тянуть.

а умом зарабатывать, так как Германия, которая ископаемых не имеет - к этому русские додуматься не могут!
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26.10.2022 13:20 Відповісти


когда уйдут порабощенные народы, колонии, что останется для самых так называемых рюзьге?

только срани-рязани и окрестности?
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26.10.2022 17:54 Відповісти
Цензор, уберите азербайджанский флаг. У нас очень много людей поддерживают Украину. Вы поступаете, мягко говоря, некрасиво
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26.10.2022 13:23 Відповісти
Чем тебе не нравится азербайджанский флаг ?

Азербайджанцев, поддерживающих Украину, еще больше + азербайджанское правительство не отсасывает у ма -асквы, подобно армянскому.

Сколько там раз Армения проголосовала в ООН за Украину, против паРаши?

Сколько раз подняла свой голос заУкраину в сраном Таёжном сАюзе?
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26.10.2022 13:51 Відповісти
помнишь ваших рюзьге друзей ? хорошо помнишь?

рюзьге богатыря валерика пермякова не забываешь?
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26.10.2022 13:56 Відповісти
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26.10.2022 13:57 Відповісти
Как они нахер нам друзья, это наши враги Хватить говорить штампами роспропаганды, задолбало уже читать подобную ху*ту.
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26.10.2022 14:04 Відповісти
почему Вы тогда в одних союзах с Вашими "врагами" - ОДКБ, ЕАЭС ?

почему Вы ни разу не поддержали Украину при голосованиях в ООН, например, вместе с другими

"врагами" паРаши?

к санкциям против паРаши Армения присоединилась?

только поконкретней, пожалуйста, без бла-бла.

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enRU896RU896&q=%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%91+%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiiscih4P36AhUX8LsIHQSMBbgQkeECKAB6BAgEEAE
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26.10.2022 14:08 Відповісти
Потому что пашинян- путинская подстилка, точно такая же, как и все предыдущие жополизы. Я с огромным уважением отношусь к украинцам, вы молодцы, в свое время вы скинули "легитимного", а сейчас надираете зад русне. У нас было несколько попыток избавиться от кремлевской власти, но к сожалению ни одна из них не увенчалась успехом. Надеюсь, что все впереди
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26.10.2022 14:17 Відповісти
дай Б-г ! удачи.
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26.10.2022 14:30 Відповісти
Та спросите этого где одна из самых больших военных баз РФ в мире за границей? В Гюмри.
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26.10.2022 19:14 Відповісти
Пускай приезжают в Украину и воюют с украинцами бок о бок против русни под армянским флагом,а просто так морально поддерживать из далека все могут.
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26.10.2022 14:12 Відповісти
Не ***** БОЗИ ТГА.Вы твари на 100%, за орков.
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26.10.2022 15:54 Відповісти
А якже васпєвать одкб?))Тільки з залатґлавай?))
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26.10.2022 13:41 Відповісти
Наверное это и есть высшая точка достижений жизненных, ну или одна из них, когда тебе с фамилией - симоньян , запрещает въезд, государство Армения.
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26.10.2022 13:48 Відповісти
Пусть эта су&ка Симонян на своей шкуре почувствует, как это быть предателем своего народа и получить запрет на въезд себе на родину.

С другой стороны, Рита Симонян уже давно стала « русской» девушкой по вызову.
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26.10.2022 16:11 Відповісти
 
 