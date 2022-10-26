Симоньян та Затуліну заборонено в’їзд до Вірменії
Влада Вірменії заборонила в’їзд до країни російській пропагандистці, головній редакторці телеканалу RT Маргариті Симоньян та депутату держдуми Росії Костянтину Затуліну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Симоньян у своєму Telegram-каналі повідомила, що Вірменія заборонила в’їзд їй та депутату держдуми Затуліну. Останній зазначив, що отримав на депутатську електронну пошту лист про небажаність його приїзду до Республіки Вірменія попри запрошення міжнародного "Лазаревського клубу". У листі Затуліну зазначається, що його публічні висловлювання на адресу Вірменії останнім часом завдають шкоди розвитку дружніх і союзницьких відносин між двома державами.
За інформацією Радіо Свобода, Затуліну заборонили в’їзд через те, що він багаторазово публічно "звинувачував владу Вірменії в поразці під час 44-денної війни" у Нагірному Карабаху. Симоньян на початку конфлікту, у липні 2020 року, також виступила з критикою на адресу керівництва Вірменії.
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Без орков, вас бы давно задавили. А как ваши инфузории в Гарабаге собирают гуманитарку для ОРДЛа, тоже скажешь, не правда?
Потерпи будет вам МАМАТ КУНЕМ в 2025г.
Вираз "любити бобрів" має дві діатетрально протилежні суті - любити живих бобрів у їхніх хатках і любити мертвих бобрів на своїй тарілці.
Может тогда россияне о чём-то задумаются.
Они же помешаны на этой теме, гитлеровской германии, второй мировой. А тут они увидят, что они сами стали фашистами.
Их телевидение им эту простую мысль не доносит. А если это будет принято на мировом уровне - по любому до них эта информация дойдёт.
Поддержка войны тогда поубавиться.
им об этом по телевизору не говорят.
сами глупые, чтобы додуматься.
а если их мир признает фашистами, такими как были немцы в 40-ых годах - эта информация точно к ним просочится - может тогда в голове шевельнется какая извилина.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ну це як би від неї мати відмовилась.
Хоча , може й таке станеться. до патякається пані Боброїдка
Наскільки мені відомо, вірмени всього світу аж товпляться, щоб то до рідної Неньки повернутися!
(регоче)
Більше вони не мої знайомі, а колись я вважав їх нормальними людьми…
Риши Сунак.
После такого позора ее ещё тогда надо было гнать из журналистики поганой Метлой...смазанной запахом от Скунца...Фью...вонючка...
ця **** в Вірменii нiколи не жила. народилась та жила на паРашi. кубаноiд воно.
А.Пугачева
колонии должны уйти.
такие как гиркин считают, что россия должна остаться империей, потому что все природные ископаемые в колониях. так что они эти колонии удерживают, только для того, чтобы деньги с них тянуть.
а умом зарабатывать, так как Германия, которая ископаемых не имеет - к этому русские додуматься не могут!
когда уйдут порабощенные народы, колонии, что останется для самых так называемых рюзьге?
только срани-рязани и окрестности?
Азербайджанцев, поддерживающих Украину, еще больше + азербайджанское правительство не отсасывает у ма -асквы, подобно армянскому.
Сколько там раз Армения проголосовала в ООН за Украину, против паРаши?
Сколько раз подняла свой голос заУкраину в сраном Таёжном сАюзе?
рюзьге богатыря валерика пермякова не забываешь?
почему Вы ни разу не поддержали Украину при голосованиях в ООН, например, вместе с другими
"врагами" паРаши?
к санкциям против паРаши Армения присоединилась?
только поконкретней, пожалуйста, без бла-бла.
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_enRU896RU896&q=%D0%9E%D0%94%D0%9A%D0%91+%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiiscih4P36AhUX8LsIHQSMBbgQkeECKAB6BAgEEAE
С другой стороны, Рита Симонян уже давно стала « русской» девушкой по вызову.