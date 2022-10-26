Симоньян та Затуліну заборонено в’їзд до Вірменії

Влада Вірменії заборонила в’їзд до країни російській пропагандистці, головній редакторці телеканалу RT Маргариті Симоньян та депутату держдуми Росії Костянтину Затуліну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Симоньян у своєму Telegram-каналі повідомила, що Вірменія заборонила в’їзд їй та депутату держдуми Затуліну. Останній зазначив, що отримав на депутатську електронну пошту лист про небажаність його приїзду до Республіки Вірменія попри запрошення міжнародного "Лазаревського клубу". У листі Затуліну зазначається, що його публічні висловлювання на адресу Вірменії останнім часом завдають шкоди розвитку дружніх і союзницьких відносин між двома державами.

За інформацією Радіо Свобода, Затуліну заборонили в’їзд через те, що він багаторазово публічно "звинувачував владу Вірменії в поразці під час 44-денної війни" у Нагірному Карабаху. Симоньян на початку конфлікту, у липні 2020 року, також виступила з критикою на адресу керівництва Вірменії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських пропагандистів треба судити як воєнних злочинців, - журналісти Польщі