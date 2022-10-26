Министр обороны Индии Сингх предупредил Шойгу о "недопустимости ядерного варианта"

Министр обороны Индии Раджнат Сингх во время разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу в среду подчеркнул, что "недопустимо прибегать к ядерному варианту" в войне в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Сингх подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта.

"Он отметил, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества", - говорится в заявлении министерства обороны Индии.

Индийская сторона сообщила, что разговор состоялся по инициативе Шойгу, который сообщил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу позвонил министрам обороны Индии и Китая: Рассказал о "грязной бомбе"