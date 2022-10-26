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Новости Война
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Министр обороны Индии Сингх предупредил Шойгу о "недопустимости ядерного варианта"

шойгу,сінгх

Министр обороны Индии Раджнат Сингх во время разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу в среду подчеркнул, что "недопустимо прибегать к ядерному варианту" в войне в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Сингх подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта.

"Он отметил, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества", - говорится в заявлении министерства обороны Индии.

Индийская сторона сообщила, что разговор состоялся по инициативе Шойгу, который сообщил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу позвонил министрам обороны Индии и Китая: Рассказал о "грязной бомбе"

Индия (404) россия (95497) Шойгу Сергей (712) ядерное оружие (1334) Сингх Сабрина (44)


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Топ комментарии
+25
Ви вірно зрозуміли, що алєневода попередили:
півтора міліарди індійців хотять кушать і роги повідшибають за засерання радіацією експортної пшениці та олії з України
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26.10.2022 17:10
+20
Я правильно зрозумів, на нас напала ядерна держава, війна ведеться виключно на нашій території, а цей індус втирає "жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту" ?
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26.10.2022 17:05
+19
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26.10.2022 17:17
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Диаалог с кем и о чем,поц?
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26.10.2022 17:04 Ответить
Я правильно зрозумів, на нас напала ядерна держава, війна ведеться виключно на нашій території, а цей індус втирає "жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту" ?
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26.10.2022 17:05 Ответить
Ви вірно зрозуміли, що алєневода попередили:
півтора міліарди індійців хотять кушать і роги повідшибають за засерання радіацією експортної пшениці та олії з України
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26.10.2022 17:10 Ответить
Думаю ,що і китайці підтримають індійців .
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26.10.2022 21:24 Ответить
Индусы это серьезно! Чуть оленевод не туда пойдет, так сразу откамасутрят и скажу, что так и було
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27.10.2022 03:28 Ответить
мммм, просто яйца шойгу будут сжаты в т.ч., куклой Вуду.
предупредил министр.
а то я по фото подумал шо это британец предуппредил, тот бы сразу пригрозил ядерными подлодками, шо шойгу до лампочки, ибо Британия подлодки собственно шойги имеет в виду тупо поминутно(ечли что, тут чтатьбфла даже - все ракетоносцы на виду у Запада, тупо реально даже статья была повторяю)
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26.10.2022 17:06 Ответить
Куклы Вуду к Индии никакого отношения не имеют.
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26.10.2022 17:23 Ответить
а, ок.
я понял, то там Гаити, а еще дальше то Африка.
кстати я то умею признать ошибку, а вчера Антиколорадос высрал шо мол Иран нападал на Ирак, хотя три дня назад я как раз смотрел видео кто и на кого напал, да и в коменте ему сказали. Но просто тупо лгать, это я х.з.., даже не то что ватником быть, но каким то тридварасом шоле.
можешь проверить если что:
ха, вроде удалил статью то
смотри какой шустряк то блин. ищу и вижу шо нету уже про иран и рашку.
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26.10.2022 17:37 Ответить
Від чисто ідуського сердця грязному тувинському полудурку.
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26.10.2022 17:06 Ответить
Індія, яка в свій час вирвалась з колоніального минулого ціною величезних жертв, в ситуації з рос-укр війною веде себе як повія...
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26.10.2022 17:13 Ответить
Незалежною Індія стала після Другої Світової війни, на цьому (як і на відмові від решти колоний) наполягали Штати, коли почали допомагати Британії.
Загалом, Індія досі ображена на Захід за колоніальне минуле.
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26.10.2022 17:27 Ответить
Самі ж індуси випробовували ....знають 9 тис .років тому..літали на Віманах і стріляли з Астра..в районі Моханджо-даро.
У каждой Астры были особые условия использования, и нарушение условий могло нести фатальные последствия. Из-за исполинской разрушительной силы этого оружия, его знания передавались от учителя к ученику исключительно устно.
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26.10.2022 17:15 Ответить
Меньше рен тв смотрите
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26.10.2022 17:27 Ответить
Він дивиться кацап ТВ ?
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26.10.2022 17:31 Ответить
так то в них в Махабхараті так написано...поема така..індуси вважають шо то так і було..історія світу...
Типу як ми Біблію.теж казка
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26.10.2022 17:36 Ответить
Біблія не сказка
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26.10.2022 17:46 Ответить
не буду з Вами дискутувати...Бо мене знову адміни , забанять на цензорі.
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26.10.2022 17:50 Ответить
🤣🤣🤣
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26.10.2022 17:52 Ответить
за що банити? То Юрій рен тв дивиться, а ви Махабхараті читаєте
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26.10.2022 19:35 Ответить
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26.10.2022 17:17 Ответить
а-ха-ха - зачет
а исче месяц тому кричали - кумЖгуГеттович - фсе
а оно вон как - стал куйловской секретуткой по обзвону "холодных клиентов"
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26.10.2022 17:33 Ответить
"Жодна зi сторiн" От жеж цыганва вертлявая
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26.10.2022 17:20 Ответить
Запросить індусів до України . Нехай посидять 2 години в бомбосховище - флеш моб ШТАНМАЙЕРА треба продовжити

А ВООБЩЕ ТРЕБА ГУТТЕРЕША С ООН ТЕЖ В БОМБОСХОВИЩЕ
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26.10.2022 17:30 Ответить
Гутьєреш був і вчасно втік..помінявши памперси..
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26.10.2022 17:37 Ответить
а гвалтування і вбивства дітей , як я зрозумів не суперечить основним принципам людства ? що можно чекати від країни яка нейтральна до агресора .
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26.10.2022 17:35 Ответить
Міністр оборони «второй армії світу» жалуется всім міністрам оборони НА УКРАЇНУ 🤣🤣🤣
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26.10.2022 17:37 Ответить
Оце краще....Парень хочет шоколадку ))https://www.youtube.com/watch?v=FDN-9148FPs
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26.10.2022 17:40 Ответить
"Слушай сюда, чурка ...."
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26.10.2022 17:43 Ответить
Хто з них саме?))
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26.10.2022 18:36 Ответить
Вы правы: Шойгу не чурка - он путинский негр.
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26.10.2022 19:22 Ответить
Що курить міністр оборони Індії?Яка така "ні одна з сторін"?Україна не має ядерної зброї,якщо міністр не знав.Прямо тикнути пуйла носом в його ядерні страшилки у міністра Індії сміливості не стало?
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26.10.2022 17:52 Ответить
у всіх наступних індійских фільмах головний злодій-путін з шугу будуть огрібати по повній
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26.10.2022 18:06 Ответить
оголтелая банда кремлевских чекистов-людоедов "основні принципи людтсва" на фуфельнике вертела
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26.10.2022 18:37 Ответить
но индусам нужно для начяла научицца читать, и прочесть в той же википедии например, что у Украины нет ядерного оружия. посему слова "жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту" никак не могут быть отнесены к Украине
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26.10.2022 18:40 Ответить
В Украине давно нет ядерного оружия, а в Индии, в отличие от Украины, больше сотни ядерных боезарядов и баллистические ракеты - средства доставки ядерных боеголовок...
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26.10.2022 18:57 Ответить
Саме страшне, що вони поняли що їхня армія це лайно і вони програють війну, і для них це вони в це вірять що ядерний удар може зупинити нашу армію, а заяви тіпа -- Не припустимі, для пацанов із Пітєра вообще не понятни, и считаються как лоховской, на що вони можуть відреагувати адекватно, так тільки на те Що !!! Якщо США, Британія, Франція НаТо, Індія скаже якщо випустишь хоть якусь ядерну ракету чі снаряд , ми вас зітрем з Землі за 10 хвилин!!!!!! І це по винні сказати всі.
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26.10.2022 18:50 Ответить
 
 