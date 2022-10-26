Министр обороны Индии Сингх предупредил Шойгу о "недопустимости ядерного варианта"
Министр обороны Индии Раджнат Сингх во время разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу в среду подчеркнул, что "недопустимо прибегать к ядерному варианту" в войне в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
Сингх подтвердил позицию Индии о необходимости идти по пути диалога и дипломатии для скорейшего разрешения конфликта.
"Он отметил, что ни одна из сторон не должна прибегать к ядерному варианту, поскольку перспектива применения ядерного или радиологического оружия противоречит основным принципам человечества", - говорится в заявлении министерства обороны Индии.
Индийская сторона сообщила, что разговор состоялся по инициативе Шойгу, который сообщил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".
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півтора міліарди індійців хотять кушать і роги повідшибають за засерання радіацією експортної пшениці та олії з України
предупредил министр.
а то я по фото подумал шо это британец предуппредил, тот бы сразу пригрозил ядерными подлодками, шо шойгу до лампочки, ибо Британия подлодки собственно шойги имеет в виду тупо поминутно(ечли что, тут чтатьбфла даже - все ракетоносцы на виду у Запада, тупо реально даже статья была повторяю)
я понял, то там Гаити, а еще дальше то Африка.
кстати я то умею признать ошибку, а вчера Антиколорадос высрал шо мол Иран нападал на Ирак, хотя три дня назад я как раз смотрел видео кто и на кого напал, да и в коменте ему сказали. Но просто тупо лгать, это я х.з.., даже не то что ватником быть, но каким то тридварасом шоле.
можешь проверить если что:
ха, вроде удалил статью то
смотри какой шустряк то блин. ищу и вижу шо нету уже про иран и рашку.
Загалом, Індія досі ображена на Захід за колоніальне минуле.
У каждой Астры были особые условия использования, и нарушение условий могло нести фатальные последствия. Из-за исполинской разрушительной силы этого оружия, его знания передавались от учителя к ученику исключительно устно.
Типу як ми Біблію.теж казка
а исче месяц тому кричали - кумЖгуГеттович - фсе
а оно вон как - стал куйловской секретуткой по обзвону "холодных клиентов"
А ВООБЩЕ ТРЕБА ГУТТЕРЕША С ООН ТЕЖ В БОМБОСХОВИЩЕ