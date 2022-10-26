Міністр оборони Індії Сінгх попередив Шойгу про "неприпустимість ядерного варіанта"
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх під час розмови з російським колегою Сергієм Шойгу в середу наголосив, що "неприпустимо вдаватися до ядерного варіанту" у війні в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Сінгх підтвердив позицію Індії про необхідність іти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту.
"Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної чи радіологічної зброї суперечить основним принципам людства", - йдеться у заяві міністерства оборони Індії.
Індійська сторона повідомила, що розмова відбулася з ініціативи Шойгу, який повідомив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".
Топ коментарі
+25 Алекс Мышкевич
показати весь коментар26.10.2022 17:10
+20 Redcar Ukraine
показати весь коментар26.10.2022 17:05
+19 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар26.10.2022 17:17
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півтора міліарди індійців хотять кушать і роги повідшибають за засерання радіацією експортної пшениці та олії з України
предупредил министр.
а то я по фото подумал шо это британец предуппредил, тот бы сразу пригрозил ядерными подлодками, шо шойгу до лампочки, ибо Британия подлодки собственно шойги имеет в виду тупо поминутно(ечли что, тут чтатьбфла даже - все ракетоносцы на виду у Запада, тупо реально даже статья была повторяю)
я понял, то там Гаити, а еще дальше то Африка.
кстати я то умею признать ошибку, а вчера Антиколорадос высрал шо мол Иран нападал на Ирак, хотя три дня назад я как раз смотрел видео кто и на кого напал, да и в коменте ему сказали. Но просто тупо лгать, это я х.з.., даже не то что ватником быть, но каким то тридварасом шоле.
можешь проверить если что:
ха, вроде удалил статью то
смотри какой шустряк то блин. ищу и вижу шо нету уже про иран и рашку.
Загалом, Індія досі ображена на Захід за колоніальне минуле.
У каждой Астры были особые условия использования, и нарушение условий могло нести фатальные последствия. Из-за исполинской разрушительной силы этого оружия, его знания передавались от учителя к ученику исключительно устно.
Типу як ми Біблію.теж казка
а исче месяц тому кричали - кумЖгуГеттович - фсе
а оно вон как - стал куйловской секретуткой по обзвону "холодных клиентов"
А ВООБЩЕ ТРЕБА ГУТТЕРЕША С ООН ТЕЖ В БОМБОСХОВИЩЕ