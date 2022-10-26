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Новини Війна
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Міністр оборони Індії Сінгх попередив Шойгу про "неприпустимість ядерного варіанта"

шойгу,сінгх

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх під час розмови з російським колегою Сергієм Шойгу в середу наголосив, що "неприпустимо вдаватися до ядерного варіанту" у війні в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Сінгх підтвердив позицію Індії про необхідність іти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту.

"Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної чи радіологічної зброї суперечить основним принципам людства", - йдеться у заяві міністерства оборони Індії.

Індійська сторона повідомила, що розмова відбулася з ініціативи Шойгу, який повідомив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

Також читайте: Шойгу подзвонив міністрам оборони Індії та Китаю: Розповів про "брудну бомбу"

Автор: 

Індія (667) росія (65122) Шойгу Сергій (626) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+25
Ви вірно зрозуміли, що алєневода попередили:
півтора міліарди індійців хотять кушать і роги повідшибають за засерання радіацією експортної пшениці та олії з України
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26.10.2022 17:10
+20
Я правильно зрозумів, на нас напала ядерна держава, війна ведеться виключно на нашій території, а цей індус втирає "жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту" ?
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26.10.2022 17:05
+19
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26.10.2022 17:17
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Диаалог с кем и о чем,поц?
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26.10.2022 17:04 Відповісти
Я правильно зрозумів, на нас напала ядерна держава, війна ведеться виключно на нашій території, а цей індус втирає "жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту" ?
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26.10.2022 17:05 Відповісти
Ви вірно зрозуміли, що алєневода попередили:
півтора міліарди індійців хотять кушать і роги повідшибають за засерання радіацією експортної пшениці та олії з України
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26.10.2022 17:10 Відповісти
Думаю ,що і китайці підтримають індійців .
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26.10.2022 21:24 Відповісти
Индусы это серьезно! Чуть оленевод не туда пойдет, так сразу откамасутрят и скажу, что так и було
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27.10.2022 03:28 Відповісти
мммм, просто яйца шойгу будут сжаты в т.ч., куклой Вуду.
предупредил министр.
а то я по фото подумал шо это британец предуппредил, тот бы сразу пригрозил ядерными подлодками, шо шойгу до лампочки, ибо Британия подлодки собственно шойги имеет в виду тупо поминутно(ечли что, тут чтатьбфла даже - все ракетоносцы на виду у Запада, тупо реально даже статья была повторяю)
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26.10.2022 17:06 Відповісти
Куклы Вуду к Индии никакого отношения не имеют.
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26.10.2022 17:23 Відповісти
а, ок.
я понял, то там Гаити, а еще дальше то Африка.
кстати я то умею признать ошибку, а вчера Антиколорадос высрал шо мол Иран нападал на Ирак, хотя три дня назад я как раз смотрел видео кто и на кого напал, да и в коменте ему сказали. Но просто тупо лгать, это я х.з.., даже не то что ватником быть, но каким то тридварасом шоле.
можешь проверить если что:
ха, вроде удалил статью то
смотри какой шустряк то блин. ищу и вижу шо нету уже про иран и рашку.
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26.10.2022 17:37 Відповісти
Від чисто ідуського сердця грязному тувинському полудурку.
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26.10.2022 17:06 Відповісти
Індія, яка в свій час вирвалась з колоніального минулого ціною величезних жертв, в ситуації з рос-укр війною веде себе як повія...
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26.10.2022 17:13 Відповісти
Незалежною Індія стала після Другої Світової війни, на цьому (як і на відмові від решти колоний) наполягали Штати, коли почали допомагати Британії.
Загалом, Індія досі ображена на Захід за колоніальне минуле.
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26.10.2022 17:27 Відповісти
Самі ж індуси випробовували ....знають 9 тис .років тому..літали на Віманах і стріляли з Астра..в районі Моханджо-даро.
У каждой Астры были особые условия использования, и нарушение условий могло нести фатальные последствия. Из-за исполинской разрушительной силы этого оружия, его знания передавались от учителя к ученику исключительно устно.
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26.10.2022 17:15 Відповісти
Меньше рен тв смотрите
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26.10.2022 17:27 Відповісти
Він дивиться кацап ТВ ?
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26.10.2022 17:31 Відповісти
так то в них в Махабхараті так написано...поема така..індуси вважають шо то так і було..історія світу...
Типу як ми Біблію.теж казка
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26.10.2022 17:36 Відповісти
Біблія не сказка
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26.10.2022 17:46 Відповісти
не буду з Вами дискутувати...Бо мене знову адміни , забанять на цензорі.
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26.10.2022 17:50 Відповісти
🤣🤣🤣
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26.10.2022 17:52 Відповісти
за що банити? То Юрій рен тв дивиться, а ви Махабхараті читаєте
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26.10.2022 19:35 Відповісти
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26.10.2022 17:17 Відповісти
а-ха-ха - зачет
а исче месяц тому кричали - кумЖгуГеттович - фсе
а оно вон как - стал куйловской секретуткой по обзвону "холодных клиентов"
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26.10.2022 17:33 Відповісти
"Жодна зi сторiн" От жеж цыганва вертлявая
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26.10.2022 17:20 Відповісти
Запросить індусів до України . Нехай посидять 2 години в бомбосховище - флеш моб ШТАНМАЙЕРА треба продовжити

А ВООБЩЕ ТРЕБА ГУТТЕРЕША С ООН ТЕЖ В БОМБОСХОВИЩЕ
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26.10.2022 17:30 Відповісти
Гутьєреш був і вчасно втік..помінявши памперси..
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26.10.2022 17:37 Відповісти
а гвалтування і вбивства дітей , як я зрозумів не суперечить основним принципам людства ? що можно чекати від країни яка нейтральна до агресора .
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26.10.2022 17:35 Відповісти
Міністр оборони «второй армії світу» жалуется всім міністрам оборони НА УКРАЇНУ 🤣🤣🤣
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26.10.2022 17:37 Відповісти
Оце краще....Парень хочет шоколадку ))https://www.youtube.com/watch?v=FDN-9148FPs
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26.10.2022 17:40 Відповісти
"Слушай сюда, чурка ...."
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26.10.2022 17:43 Відповісти
Хто з них саме?))
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26.10.2022 18:36 Відповісти
Вы правы: Шойгу не чурка - он путинский негр.
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26.10.2022 19:22 Відповісти
Що курить міністр оборони Індії?Яка така "ні одна з сторін"?Україна не має ядерної зброї,якщо міністр не знав.Прямо тикнути пуйла носом в його ядерні страшилки у міністра Індії сміливості не стало?
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26.10.2022 17:52 Відповісти
у всіх наступних індійских фільмах головний злодій-путін з шугу будуть огрібати по повній
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26.10.2022 18:06 Відповісти
оголтелая банда кремлевских чекистов-людоедов "основні принципи людтсва" на фуфельнике вертела
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26.10.2022 18:37 Відповісти
но индусам нужно для начяла научицца читать, и прочесть в той же википедии например, что у Украины нет ядерного оружия. посему слова "жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту" никак не могут быть отнесены к Украине
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26.10.2022 18:40 Відповісти
В Украине давно нет ядерного оружия, а в Индии, в отличие от Украины, больше сотни ядерных боезарядов и баллистические ракеты - средства доставки ядерных боеголовок...
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26.10.2022 18:57 Відповісти
Саме страшне, що вони поняли що їхня армія це лайно і вони програють війну, і для них це вони в це вірять що ядерний удар може зупинити нашу армію, а заяви тіпа -- Не припустимі, для пацанов із Пітєра вообще не понятни, и считаються как лоховской, на що вони можуть відреагувати адекватно, так тільки на те Що !!! Якщо США, Британія, Франція НаТо, Індія скаже якщо випустишь хоть якусь ядерну ракету чі снаряд , ми вас зітрем з Землі за 10 хвилин!!!!!! І це по винні сказати всі.
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26.10.2022 18:50 Відповісти
 
 