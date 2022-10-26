Міністр оборони Індії Сінгх попередив Шойгу про "неприпустимість ядерного варіанта"

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх під час розмови з російським колегою Сергієм Шойгу в середу наголосив, що "неприпустимо вдаватися до ядерного варіанту" у війні в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Сінгх підтвердив позицію Індії про необхідність іти шляхом діалогу та дипломатії для якнайшвидшого вирішення конфлікту.

"Він зазначив, що жодна зі сторін не повинна вдаватися до ядерного варіанту, оскільки перспектива застосування ядерної чи радіологічної зброї суперечить основним принципам людства", - йдеться у заяві міністерства оборони Індії.

Індійська сторона повідомила, що розмова відбулася з ініціативи Шойгу, який повідомив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

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