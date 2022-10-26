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Новости
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Экс-главе Полтавской ОГА Головко сообщили о подозрении во взяточничестве и мошенничестве

сап

Бывшему председателю Полтавской облгосадминистрации Валерию Головко сообщили о подозрении в получении 176 тыс. евро и автомобиля в качестве неправомерной выгоды, а также мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители выяснили, что в августе 2017 года председатель облгосадминистрации при пособничестве своих первого заместителя и советника выразил просьбу предоставить и получил от предпринимателя неправомерную выгоду в особо крупном размере. В частности, за 176 тыс. евро, что составляло более 5 млн гривень, глава обещал обеспечить победу компаний предпринимателя в процедурах государственных закупок облгосадминистрации, заключения с этими компаниями договоров эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения области и оплаты предоставленных услуг из бюджета облгосадминистрации.

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Отмечается, что в ноябре, не совершив действий, за которые было получено 176 тыс. евро, должностное лицо действуя совместно со своим первым заместителем и советником, повторно выразил просьбу в предоставлении неправомерной выгоды. Как результат, в декабре 2017 года глава получил от того же предпринимателя за совершение тех же действий автомобиль люкс-класса стоимостью более 7,5 млн гривень в качестве подарка на свой день рождения.

Кроме того, в рамках расследования установлено, что в январе 2018 года при пособничестве указанных лиц чиновник мошенническим путем завладел частью принадлежащих вышеуказанному предпринимателю денежных средств, полученных в качестве денежного займа. В частности, получив 85 тыс. евро, что по состоянию на день получения составило около 3 млн гривень, председатель облгосадминистрации так и не вернул предпринимателю около 1,7 млн гривень.

На сегодняшний день действия бывшего председателя облгосадминистрации квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 190 УК Украины.

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Аналогичные сообщения о подозрении, но с дополнительной квалификацией согласно ч. 5 ст. 27 УКУ (пособничество) в этот же день вручены и обоим соучастникам – бывшему первому заместителю и бывшему советнику председателя облгосадминистрации.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Автор: 

взятка (6158) Тахтаулове (764) САП (2064) подозрение (490)


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Топ комментарии
+2
У 2017 брали 5 років усі мовчали тепер розродились. Схоже на мутняк.
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26.10.2022 18:29
+1
трудятся гребут что могут
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26.10.2022 18:26
+1
От такі вони, голови облдержадміністрацій. свої люди.
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26.10.2022 18:27
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трудятся гребут что могут
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26.10.2022 18:26 Ответить
От такі вони, голови облдержадміністрацій. свої люди.
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26.10.2022 18:27 Ответить
У 2017 брали 5 років усі мовчали тепер розродились. Схоже на мутняк.
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26.10.2022 18:29 Ответить
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26.10.2022 18:42 Ответить
не мутняк
хочуть поставити свого або підм,яти під себе остальних....
і щоб не нагадувати осталбним, куда і скільки заносити
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26.10.2022 19:24 Ответить
Мер Полтави рашистська паскуда! Чому воно не в кайданках???
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26.10.2022 18:32 Ответить
А раніше нічого не було? Щоденно гребуть...Як Кравчук казав там треба "пів країни" пересадити. Ну що ж, треба починати колись
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26.10.2022 18:34 Ответить
попередники вони такі...попередники
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26.10.2022 18:46 Ответить
Это не тот ******* который отказался признавать рассею агрессором пару лет назад?
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26.10.2022 18:51 Ответить
Там мер ватний в Полтаві...
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26.10.2022 19:03 Ответить
Про яку головку йде мова?
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26.10.2022 19:36 Ответить
А к мамаю у вас вопросов нет, *****!!! это второй сальдо, гепа, дупа и т.д
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26.10.2022 19:47 Ответить
Це Юлін кадр, якого, ще Порошенко встиг звільнити за підозрою в корупції. Самиця слона три роки вагітна ходить, САП рекорд побила.
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26.10.2022 19:50 Ответить
Такі органи порушують справи на 176 тисяч? Так це ж для них "мелочьовка". А мільярдними оборутками сьогоднішньої влади на мільярди не пробували займатися?
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26.10.2022 19:57 Ответить
 
 