Ексголові Полтавської ОДА Головку повідомили про підозру в хабарництві та шахрайстві

Колишньому голові Полтавської облдержадміністрації Валерію Головку повідомили про підозру в одержанні 176 тис. євро та автомобіля як неправомірну вигоду, а також шахрайстві.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці з’ясували, що у серпні 2017 року голова облдержадміністрації за пособництва своїх першого заступника та радника висловив прохання надати та одержав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Зокрема, за 176 тис. євро, що складало понад 5 млн гривень, голова обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель облдержадміністрації, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації.

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Зазначається, що у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець діючи спільно зі своїм першим заступником та радником, повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди. Як результат, у грудні 2017 року голова отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу вартістю понад 7,5 млн гривень як подарунок на свій день народження.

Крім того, у межах розслідування встановлено, що у січні 2018 року за пособництва вказаних осіб посадовець шахрайським шляхом заволодів частиною належних вищевказаному підприємцю грошових коштів, які були отримані як грошову позику. Так, отримавши 85 тис. євро, що станом на день одержання становило близько 3 млн гривень, голова облдержадміністрації так і не повернув підприємцю близько 1,7 млн гривень.

На сьогодні дії колишнього голови облдержадміністрації кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України.

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Аналогічні повідомлення про підозру, але з додатковою кваліфікацією за ч. 5 ст. 27 ККУ (пособництво) цього ж дня вручені і обом співучасникам – колишньому першому заступнику та колишньому раднику голови облдержадміністрації.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.