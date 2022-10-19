Экс-нардеп Микитась, предлагавший взятку мэру Днепра Филатову, извещен о подозрении, - САП

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Установлено, что в октябре 2022 года бывший народный избранник высказал предложение о предоставлении 22 млн евро неправомерной выгоды городскому голове города Днепра за совершение им действий, направленных на содействие заключению Европейским банком реконструкции и развития с подконтрольной бывшему народному депутату Украины группой предприятий контракта в городе Днепр вне конкурсной процедуры", - отмечается в сообщении.

18 октября 2022 года он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

В сообщении не указывается имя бывшего народного депутата, однако понятно, что речь идет о Максиме Микитасе.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов подтвердил такую ​​информацию о том, что экс-нардеп предложил ему взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.

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