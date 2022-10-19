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Экс-нардеп Микитась, предлагавший взятку мэру Днепра Филатову, извещен о подозрении, - САП

микитась

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупных размерах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Установлено, что в октябре 2022 года бывший народный избранник высказал предложение о предоставлении 22 млн евро неправомерной выгоды городскому голове города Днепра за совершение им действий, направленных на содействие заключению Европейским банком реконструкции и развития с подконтрольной бывшему народному депутату Украины группой предприятий контракта в городе Днепр вне конкурсной процедуры", - отмечается в сообщении.

18 октября 2022 года он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

В сообщении не указывается имя бывшего народного депутата, однако понятно, что речь идет о Максиме Микитасе.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов подтвердил такую ​​информацию о том, что экс-нардеп предложил ему взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.

Читайте также: Суд не смог провести подготовительное заседание по делу Микитася, потому что тот не пришел. ФОТО

Автор: 

взятка (6154) САП (2062) Микитась Максим (153)


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Топ комментарии
+16
Garry

рішення знайдено. антишахєд.
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19.10.2022 18:29
+9
Клетчатое одеяло в студию.
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19.10.2022 18:33
+8
На Микитасю підозр-вже як на собаці бліх...
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19.10.2022 18:48
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Garry

рішення знайдено. антишахєд.
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19.10.2022 18:29 Ответить
а він аж розплакався...
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19.10.2022 18:30 Ответить
Почему,он не в СИЗО?почему не была проведена операция по частичной проплате с фиксацией и протаколом,с понятыми и видеосъёмкой?????ПОЧЕМУ??? Украина=коррупция!!!
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19.10.2022 19:29 Ответить
Клетчатое одеяло в студию.
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19.10.2022 18:33 Ответить
Цікаво як і чим Філатов підтверджує пропозицію хабара?
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19.10.2022 18:34 Ответить
Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.
______________________________
Вангую: випустять під заставу.
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19.10.2022 18:38 Ответить
Найцікавіше, що у першоджерелі зазначено "..дій, направлених на сприяння укладення...". Тобто або там хтось перекладав та виправив, або тут, спочатку переклали на російську, а потім назад.
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19.10.2022 20:16 Ответить
"за вчинення ним дій, спрямованих на сприяння ув'язненню Європейським банком"
странный набор букофф..
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19.10.2022 18:42 Ответить
22 мільйона баксів хабаря у прифронтовому місті за будівництво метро?
Серйозно?
Більше схоже на якусь клоунаду...
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19.10.2022 18:43 Ответить
а дороги в Запорожье и Кривом роге это грустно?
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19.10.2022 18:56 Ответить
Скоріш за все це справа - продовження тієї казки для лохів під назвою "У Києві зник столичний бізнесмен Фарукшин Анвар. Дружина звинувачує екс-нардепа Микитася"...

Як варіант цю справу шиють так: Якомусь мурлу-аватару дали чистий кнопочний телефон і сімку, набрали номер приватний номер Філатова і воно промурчало щось типа "я Микитась, з Києва, хочу будувати у вас метро, я хочу вам дати 22 мільйона євро".
Запису цієї "розмови" достатньо щоб наші "чесні органи" зшили справу
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19.10.2022 21:20 Ответить
в Фейсбуке?
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19.10.2022 18:45 Ответить
На Микитасю підозр-вже як на собаці бліх...
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19.10.2022 18:48 Ответить
та невже?
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19.10.2022 18:48 Ответить
Ясно. Пішли торги.
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19.10.2022 18:52 Ответить
Слово філатова проти слова Микитася .
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19.10.2022 19:14 Ответить
Це все абсолютно нічого не значить. От коли діло дійде до суду,тоді і побачимо. Бо наш суд - самий гуманний суд в мірє. Для тих,звісно,у кого бабла немєряно...
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19.10.2022 19:17 Ответить
ОГО, ну навіщо, а раптом від такого він почне зпїкатися
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19.10.2022 19:44 Ответить
Паниковский, бросьте гуся.....
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19.10.2022 19:45 Ответить
Ну допустим этот Микитась хотел что бы его компания без конкурса подрядилась реставрировать метро во время незначительной такой войны, и деньги якобы дает европейский банк на это дело. Но 22 млн долляров взятки....там не метро реставрируют, а золотые и алмазные копальни разрабатывают. Пахнет бредом, но дождемся фактов как говорится.
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19.10.2022 19:59 Ответить
Указана ст. 208 УПК РФ, это как?
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19.10.2022 20:19 Ответить
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19.10.2022 21:05 Ответить
Он як блохи затанцювали... Бояться вони Микитася, ох як бояться. Що не новина про Микитася то черговий блокбастер.

Тільки він виступив з абсолютною правдою про те що Київміськбуд нічого не добудовує, а просто Кушнір тирить гроші інвесторів тут же сплели справу про викрадення такого собі "київського бізнесмена Анвара Фарукшина". Але Гугл в користь і виявляється що Фарукшин це злочинець, мокшанський рейдер і взагалі його позбавляли навіть громадянства... Піпл (лохи) цю казочку не схавали і тепер вирішено грати по великому, задіяли Філатова.

Діло пахне вибачаюсь ЛАЙНОМ.. Питання от тільки в тому хто так топить того Микитася. Але навряд чи ми це дізнаємось
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19.10.2022 21:11 Ответить
цей підпиємливий у кацапському стилі чолов'яга мав би зразу після банкрутства Укрбуд почивати на нарах! Але, з педро-мінським за бабло домовився, та і з віслюком -оманським теж домовився. А бабло з домовленостей якось повернути потрібно, от і крутиться бідолаха як може.
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19.10.2022 22:01 Ответить
 
 