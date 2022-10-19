Экс-нардеп Микитась, предлагавший взятку мэру Днепра Филатову, извещен о подозрении, - САП
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды в особо крупных размерах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Установлено, что в октябре 2022 года бывший народный избранник высказал предложение о предоставлении 22 млн евро неправомерной выгоды городскому голове города Днепра за совершение им действий, направленных на содействие заключению Европейским банком реконструкции и развития с подконтрольной бывшему народному депутату Украины группой предприятий контракта в городе Днепр вне конкурсной процедуры", - отмечается в сообщении.
18 октября 2022 года он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
В сообщении не указывается имя бывшего народного депутата, однако понятно, что речь идет о Максиме Микитасе.
Ранее мэр Днепра Борис Филатов подтвердил такую информацию о том, что экс-нардеп предложил ему взятку в размере 22 млн евро за возможность строить метро в городе.
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рішення знайдено. антишахєд.
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Вангую: випустять під заставу.
странный набор букофф..
Серйозно?
Більше схоже на якусь клоунаду...
Як варіант цю справу шиють так: Якомусь мурлу-аватару дали чистий кнопочний телефон і сімку, набрали номер приватний номер Філатова і воно промурчало щось типа "я Микитась, з Києва, хочу будувати у вас метро, я хочу вам дати 22 мільйона євро".
Запису цієї "розмови" достатньо щоб наші "чесні органи" зшили справу
Тільки він виступив з абсолютною правдою про те що Київміськбуд нічого не добудовує, а просто Кушнір тирить гроші інвесторів тут же сплели справу про викрадення такого собі "київського бізнесмена Анвара Фарукшина". Але Гугл в користь і виявляється що Фарукшин це злочинець, мокшанський рейдер і взагалі його позбавляли навіть громадянства... Піпл (лохи) цю казочку не схавали і тепер вирішено грати по великому, задіяли Філатова.
Діло пахне вибачаюсь ЛАЙНОМ.. Питання от тільки в тому хто так топить того Микитася. Але навряд чи ми це дізнаємось