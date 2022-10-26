Яхту российского олигарха Чемезова задержали в Барселоне

Яхта Valerie, принадлежащая гендиректору корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, пыталась незаконно покинуть порт Барселоны. Судно задержали.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщило итальянское интернет-издание El Confidencial, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

85-метровая яхта Valerie, на которую был наложен арест в марте 2022 года в связи с санкциями Евросоюза, введенными в отношении ее предполагаемого владельца Сергея Чемезова, пыталась покинуть порт Барселоны.

С целью обмануть бдительность портовых властей и вывести яхту из порта Барселоны компания Amtech Worlwide Ltd из Сент-Винсент и Гренадины, которой формально принадлежит яхта, выдала доверенность на ее эксплуатацию другой фирме, которая, в свою очередь, сменила несколько недель назад документацию и даже название судна, оно теперь называется Meridian A.

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При этом срочно новое название было нанесено не только на корпус яхты, но даже на спасательные жилеты членов команды. Таким образом, управляющей фирме даже удалось получить у местной администрации разрешение на выход яхты из порта, которое позже было изъято.

В дирекции порта Барселоны подтвердили попытку вывести яхту, отметив, что эта попытка была пресечена в момент, когда Valerie уже готовилась покинуть место своей постоянной стоянки.

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