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Новости Санкции против России
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Яхту российского олигарха Чемезова задержали в Барселоне

яхта,valerie,чемезов

Яхта Valerie, принадлежащая гендиректору корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, пыталась незаконно покинуть порт Барселоны. Судно задержали.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщило итальянское интернет-издание El Confidencial, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

85-метровая яхта Valerie, на которую был наложен арест в марте 2022 года в связи с санкциями Евросоюза, введенными в отношении ее предполагаемого владельца Сергея Чемезова, пыталась покинуть порт Барселоны.

С целью обмануть бдительность портовых властей и вывести яхту из порта Барселоны компания Amtech Worlwide Ltd из Сент-Винсент и Гренадины, которой формально принадлежит яхта, выдала доверенность на ее эксплуатацию другой фирме, которая, в свою очередь, сменила несколько недель назад документацию и даже название судна, оно теперь называется Meridian A.

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При этом срочно новое название было нанесено не только на корпус яхты, но даже на спасательные жилеты членов команды. Таким образом, управляющей фирме даже удалось получить у местной администрации разрешение на выход яхты из порта, которое позже было изъято.

В дирекции порта Барселоны подтвердили попытку вывести яхту, отметив, что эта попытка была пресечена в момент, когда Valerie уже готовилась покинуть место своей постоянной стоянки.

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Автор: 

задержание (6675) Испания (860) олигарх (1026) яхта (75)


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Топ комментарии
+18
хитрожопая русня получила по ипалу
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26.10.2022 18:36
+13
піде на репарації.
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26.10.2022 18:24
+12
чемезову серпом по яйцам.
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26.10.2022 18:26
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піде на репарації.
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26.10.2022 18:24 Ответить
a ja vot nepoimu - shto s cei jahtoi mozno zrobiti? prodatj ? komu? kto zahochet jahtu rjuzke "oligarha" ?
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26.10.2022 18:27 Ответить
Друже,встанови кирілицю.Не хочеш писати російською,то пиши українською.Трансліт-то минуле.
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26.10.2022 18:33 Ответить
ni. u vas e pravo nechitati.
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26.10.2022 18:35 Ответить
он пытается вывести яхту в Турцию например. Турция к санкциям не присоеденилась. Там он сможет ею пользоваться на средиземном море.
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26.10.2022 19:14 Ответить
чемезову серпом по яйцам.
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26.10.2022 18:26 Ответить
хитрожопая русня получила по ипалу
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26.10.2022 18:36 Ответить
Кацапам не вдалося нажухати іспанців і це радує
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26.10.2022 19:00 Ответить
***** чемезов всеми силами пытается спасти наворованное тяжким трудом. продать яхту нахрен на аукционе, чтоб даже попыток не было.
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26.10.2022 19:12 Ответить
Може не неї поранених для реабілітації чі переселенців, там і кухарі і прибиральники всі є
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26.10.2022 19:19 Ответить
чмошный кагэбэшник... пусть лучше подохнет...
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26.10.2022 20:27 Ответить
 
 