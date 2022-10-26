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Новини Санкції проти Росії
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Яхту російського олігарха Чемезова затримали в Барселоні

яхта,valerie,чемезов

Яхта Valerie, що належить гендиректору корпорації "Ростех" Сергію Чемезову, намагалася незаконно залишити порт Барселони. Судно затримали.

Про це з посиланням на правоохоронців повідомило італійське інтернет-видання El Confidencial, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

85-метрова яхта Valerie, на яку було накладено арешт у березні 2022 року у зв'язку з санкціями Євросоюзу, запровадженими щодо її імовірного власника Сергія Чемезова, намагалася залишити порт Барселони.

З метою обдурити пильність портової влади та вивести яхту з порту Барселони компанія Amtech Worlwide Ltd із Сент-Вінсент і Гренадини, якій формально належить яхта, видала довіреність на її експлуатацію іншій фірмі, яка, в свою чергу, змінила кілька тижнів тому документацію і навіть назву судна, воно відтепер називається Meridian A.

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При цьому терміново нову назву було нанесено не тільки на корпус яхти, але навіть на рятувальні жилети членів команди. Таким чином, управляючій фірмі навіть вдалося отримати у місцевої адміністрації дозвіл на вихід яхти з порту, який пізніше було вилучено.

У дирекції порту Барселони підтвердили спробу вивести яхту, зазначивши, що цю спробу було припинено в останній момент, коли Valerie вже готувалася залишити місце своєї постійної стоянки.

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Автор: 

затримання (4339) Іспанія (900) олігарх (931) яхта (151)


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Топ коментарі
+18
хитрожопая русня получила по ипалу
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26.10.2022 18:36
+13
піде на репарації.
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26.10.2022 18:24
+12
чемезову серпом по яйцам.
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26.10.2022 18:26
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піде на репарації.
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26.10.2022 18:24 Відповісти
a ja vot nepoimu - shto s cei jahtoi mozno zrobiti? prodatj ? komu? kto zahochet jahtu rjuzke "oligarha" ?
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26.10.2022 18:27 Відповісти
Друже,встанови кирілицю.Не хочеш писати російською,то пиши українською.Трансліт-то минуле.
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26.10.2022 18:33 Відповісти
ni. u vas e pravo nechitati.
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26.10.2022 18:35 Відповісти
он пытается вывести яхту в Турцию например. Турция к санкциям не присоеденилась. Там он сможет ею пользоваться на средиземном море.
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26.10.2022 19:14 Відповісти
чемезову серпом по яйцам.
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26.10.2022 18:26 Відповісти
хитрожопая русня получила по ипалу
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26.10.2022 18:36 Відповісти
Кацапам не вдалося нажухати іспанців і це радує
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26.10.2022 19:00 Відповісти
***** чемезов всеми силами пытается спасти наворованное тяжким трудом. продать яхту нахрен на аукционе, чтоб даже попыток не было.
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26.10.2022 19:12 Відповісти
Може не неї поранених для реабілітації чі переселенців, там і кухарі і прибиральники всі є
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26.10.2022 19:19 Відповісти
чмошный кагэбэшник... пусть лучше подохнет...
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26.10.2022 20:27 Відповісти
 
 