Яхту російського олігарха Чемезова затримали в Барселоні

Яхта Valerie, що належить гендиректору корпорації "Ростех" Сергію Чемезову, намагалася незаконно залишити порт Барселони. Судно затримали.

Про це з посиланням на правоохоронців повідомило італійське інтернет-видання El Confidencial, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

85-метрова яхта Valerie, на яку було накладено арешт у березні 2022 року у зв'язку з санкціями Євросоюзу, запровадженими щодо її імовірного власника Сергія Чемезова, намагалася залишити порт Барселони.

З метою обдурити пильність портової влади та вивести яхту з порту Барселони компанія Amtech Worlwide Ltd із Сент-Вінсент і Гренадини, якій формально належить яхта, видала довіреність на її експлуатацію іншій фірмі, яка, в свою чергу, змінила кілька тижнів тому документацію і навіть назву судна, воно відтепер називається Meridian A.

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При цьому терміново нову назву було нанесено не тільки на корпус яхти, але навіть на рятувальні жилети членів команди. Таким чином, управляючій фірмі навіть вдалося отримати у місцевої адміністрації дозвіл на вихід яхти з порту, який пізніше було вилучено.

У дирекції порту Барселони підтвердили спробу вивести яхту, зазначивши, що цю спробу було припинено в останній момент, коли Valerie вже готувалася залишити місце своєї постійної стоянки.

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