Презентацию книги Дугина в Гданьске отменили после возмущения в соцсетях
В Гданьском университете должны были представить книгу идеолога рашизма Александра Дугина. Из-за массового возмущения в соцсетях ее отменили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Польское радио.
Презентация должна была состояться в субботу, 29 октября.
"Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем учреждении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации", - говорится в сообщении университета.
Топ комментарии
+30 cimbitep
показать весь комментарий26.10.2022 20:17
+26 Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий26.10.2022 20:17
+22 Garry Grant
показать весь комментарий26.10.2022 20:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо суспільство здорове, насіння зла не проросте. А от якщо хворе, та ще й невиліковно...
підерюга знає чому вона здохла
як знає хто підривав житлові будинки в волгодонську буйнакську москві...
а далі гне свою чи ********** лінію
мабудь грощі та особливе ставлення ***** вище всіх цінностів в житті
добре що не ми одні дебіли що російськомовних недоносків на грудях пригрів.
Но наши службы уже в курсе, надеюсь, займутся мудаками
А универ может быть не в курсе деятельности этой организации, тем более что 29.10 - это суббота в длинных выходных перед Днём Поминовения (1.11). А Гданьск - это очень либеральный город, там и украинцев сейчас много, даже украинские магазины есть.