Презентацию книги Дугина в Гданьске отменили после возмущения в соцсетях

В Гданьском университете должны были представить книгу идеолога рашизма Александра Дугина. Из-за массового возмущения в соцсетях ее отменили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Польское радио.

Презентация должна была состояться в субботу, 29 октября.

"Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем учреждении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации", - говорится в сообщении университета.

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