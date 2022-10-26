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Презентацию книги Дугина в Гданьске отменили после возмущения в соцсетях

дугін

В Гданьском университете должны были представить книгу идеолога рашизма Александра Дугина. Из-за массового возмущения в соцсетях ее отменили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Польское радио.

Презентация должна была состояться в субботу, 29 октября.

"Благодаря вашим сообщениям мы смогли вмешаться, чтобы предотвратить это событие. Мы не знали, с какой целью было арендовано помещение в нашем учреждении. Мы возмущены тем, о чем была эта встреча. Это урок, чтобы мы лучше проверяли наших арендаторов в будущем. Мы очень сожалеем об этой ситуации", - говорится в сообщении университета.

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Автор: 

Дугин Александр (46) книги (630) Польша (8409) презентация (80) россия (95497)


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Топ комментарии
+30
рускіє істоти повинні сидіти на паРаші. нехай презентує свої висери чмобікам. вони, без сумніву, гідно оцінять "творчість".
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26.10.2022 20:17
+26
получил убийца своей упоротой дочери по ипалу наконец-то
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26.10.2022 20:17
+22
Он давно должен сдохнуть а не своей макулатурой торговать.
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26.10.2022 20:18
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получил убийца своей упоротой дочери по ипалу наконец-то
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26.10.2022 20:17 Ответить
рускіє істоти повинні сидіти на паРаші. нехай презентує свої висери чмобікам. вони, без сумніву, гідно оцінять "творчість".
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26.10.2022 20:17 Ответить
Он давно должен сдохнуть а не своей макулатурой торговать.
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26.10.2022 20:18 Ответить
Як же ж Доля обертається, на кафедрі соцпсихології (Житомир) як мінімум 5-7років тому книжки тов.Дугина, всобо по розвитку суспільств в епоху Постмодерна були самими "рекомендованими", і як то кажуть з найбільшим "індексом цитування" 👻...
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26.10.2022 20:19 Ответить
Бред этого ипоната ещё и печатают. Его послушать можно мозгами поехать представляю себе его почитать.
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26.10.2022 20:19 Ответить
У Харкові (у 90-ті) продавалися в юрвузах книжки Ільїна Так його юристи-міжнародники іменували прямо "Російським Ріббентропом" або "нацистом від дипломатії"
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27.10.2022 03:06 Ответить
Ну, у 90-ті і "Майн кампф" продавався. І це вважалося нормальним - ворога треба знати в обличчя.
Якщо суспільство здорове, насіння зла не проросте. А от якщо хворе, та ще й невиліковно...
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27.10.2022 08:41 Ответить
Читав я ту "Майн кампф" Нічого видатного! Ільїн стоїть поряд з Ніцше та Макіавелі на одній полиці А поряд - "Інтегральний націоналізм"
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27.10.2022 08:57 Ответить
Отож! Проблема не в тому, що видають, а в тому, хто читає і як потім це перетравлює. Для розумної людини книжка - привід до роздумів, для дурної - привід до дій...
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28.10.2022 23:07 Ответить
Буде таки бродити Дугін по городам і весям в рубіще з посохом і нести злі слова про інородців
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26.10.2022 20:23 Ответить
Полякам респект,- черговий раз макнули іпліщєм в гавніщє кацапа... Яка чудова новина, побільше б таких🤗 Якщо не влупити кацапові щодня хоча б раз межи роги,- вважай день пропав дарма, сьогоднішній не пропав 😝😝😝😝😝😜🤪
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26.10.2022 20:28 Ответить
вже дочка здохла практично на очах
підерюга знає чому вона здохла
як знає хто підривав житлові будинки в волгодонську буйнакську москві...
а далі гне свою чи ********** лінію
мабудь грощі та особливе ставлення ***** вище всіх цінностів в житті
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26.10.2022 20:29 Ответить
Цікавіше те, що цього фашиста не гонять відразу і звідусіль, а тільки після обурення суспільства. Тобто не було б обурення і гівнокнига з гівноідеологією була б презентована і розкуплена.
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26.10.2022 20:34 Ответить
та то так завжди, тому краще мати громадянське суспільство а не населення.
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27.10.2022 00:33 Ответить
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26.10.2022 20:47 Ответить
А о чем книга была у старого ******* с ************ в бороде, что то по типу "как после взрыва найти анус моей дочки шлюхи на обочине дороги", или "моя Дашенька и капченое сало"?
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26.10.2022 20:53 Ответить
це приблизно як батько зґвалтованої вступив би в клюб ґвалтівників.

добре що не ми одні дебіли що російськомовних недоносків на грудях пригрів.
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26.10.2022 21:02 Ответить
Спалився хробак
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26.10.2022 21:03 Ответить
Він взагалі берега попутав ,доречі Дугіна пускають в Європу? Прямо казав вбивати Українців.
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26.10.2022 21:10 Ответить
рашизм обыкновенный
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26.10.2022 21:14 Ответить
Може ця макулатура зацiкавить дугiнського коллегу й дружбана Аферiстовича?
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26.10.2022 21:15 Ответить
а казали ж розумні люди - бімби потрібні були в усіх машинах....
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26.10.2022 21:15 Ответить
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26.10.2022 21:26 Ответить
Падло хотіло в Європі розповсюдити своє дегенеративно-шизоїдне ригалово.
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26.10.2022 21:29 Ответить
Ця грязна свиня повинна сидіти в параші з його вченнями...
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26.10.2022 21:40 Ответить
це не його вчення. у цього пацієнта був допуск до кгбшних архівів, де зберігалися праці нацистів з Аненербе. Він ці праці переклав на срюську мову і адаптував їх за основу сруського міра.
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27.10.2022 00:45 Ответить
Треба ще організаторів звільнити ЗА ПРОПАГАНДУ РАШИЗМУ-ФАШИЗМУ
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26.10.2022 21:50 Ответить
А МЗС мае повідомити усі країни про неприпустимість продажу і пропаганди ціеі книжки
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26.10.2022 21:51 Ответить
Они не из универа, организатор уже раз сидел за шпионаж в пользу Москвы.
Но наши службы уже в курсе, надеюсь, займутся мудаками
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27.10.2022 01:49 Ответить
Интересно как он эту презентацию в универе протолкнул?
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27.10.2022 02:11 Ответить
imenno, a vedj mog ešče poprobovatj v Lengli svoi bredni počitatj...
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27.10.2022 03:51 Ответить
Старые пердуны из Польской Объединённой Рабочей Партии (PZPR, она правила во времена СССР и ПНР), которые почему-то называют себя Klub Myśli Polskiej. Их уже раз били - но они ещё не поняли (или до сих получают деньги из Кремля).
А универ может быть не в курсе деятельности этой организации, тем более что 29.10 - это суббота в длинных выходных перед Днём Поминовения (1.11). А Гданьск - это очень либеральный город, там и украинцев сейчас много, даже украинские магазины есть.
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27.10.2022 10:23 Ответить
Пусть презентует в Буркина Фасо.
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26.10.2022 23:27 Ответить
Сподіваюсь організаторів і промоутерів як мінімум арештують?
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27.10.2022 03:16 Ответить
Мені цікаво, як саме ця істота збиралася дістатися Гданська? Воно ж під санкціями. І мала би діяти заборона на в'їзд до ЄС.
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27.10.2022 07:42 Ответить
 
 