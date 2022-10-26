Презентацію книжки Дугіна в Гданську скасували після обурення в соцмережах
В Гданському університеті мали представити книгу ідеолога рашизму Олександра Дугіна. Через масове обурення у соцмережах її скасували.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Презентація мала відбутися в суботу, 29 жовтня.
"Завдяки вашим повідомленням ми змогли втрутитися, щоб запобігти цій події. Ми не знали, з якою метою було орендовано приміщення в нашому закладі. Ми обурені тим, про що була ця зустріч. Це урок, щоб ми краще перевіряли наших орендаторів у майбутньому. Ми дуже шкодуємо про цю ситуацію", - йдеться у повідомленні університету.
Топ коментарі
+30 cimbitep
показати весь коментар26.10.2022 20:17
+26 Гоша Фантомас #478094
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+22 Garry Grant
показати весь коментар26.10.2022 20:18
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підерюга знає чому вона здохла
як знає хто підривав житлові будинки в волгодонську буйнакську москві...
а далі гне свою чи ********** лінію
мабудь грощі та особливе ставлення ***** вище всіх цінностів в житті
добре що не ми одні дебіли що російськомовних недоносків на грудях пригрів.
Но наши службы уже в курсе, надеюсь, займутся мудаками
А универ может быть не в курсе деятельности этой организации, тем более что 29.10 - это суббота в длинных выходных перед Днём Поминовения (1.11). А Гданьск - это очень либеральный город, там и украинцев сейчас много, даже украинские магазины есть.