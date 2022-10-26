Презентацію книжки Дугіна в Гданську скасували після обурення в соцмережах

В Гданському університеті мали представити книгу ідеолога рашизму Олександра Дугіна. Через масове обурення у соцмережах її скасували.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Презентація мала відбутися в суботу, 29 жовтня.

"Завдяки вашим повідомленням ми змогли втрутитися, щоб запобігти цій події. Ми не знали, з якою метою було орендовано приміщення в нашому закладі. Ми обурені тим, про що була ця зустріч. Це урок, щоб ми краще перевіряли наших орендаторів у майбутньому. Ми дуже шкодуємо про цю ситуацію", - йдеться у повідомленні університету.

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