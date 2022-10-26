ПВО сбила российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине, - ВК "Схід"
В Днепропетровской области силами ПВО уничтожена российская авиационная управляемая ракета.
Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"На Днепропетровщине зенитное ракетное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59", - говорится в сообщении.
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+7 Maryna Solska #524922
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+6 Yevgeny Mironov
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+4 Alex_Dimitrov
показать весь комментарий27.10.2022 00:10
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И вот теперь решается многое, если Иран продаст им достаточное количество 100-200 баллистических ракет своих - вот тогда нам будет очень тяжко в тылу... Если же Западу удастся помешать этой сделке - тогда продержимся достаточно ровно, не просто будет, но без долгих кризисов.
Вы разницу между 100 долларами и 1000 долларов понимаете? Хотя и то и до деньги.
Так вот разница в масштабе. В случае ракет - в масштабе разрушений после запуска.
А так я вас "успокою", ракетные удары будут до последнего дня войны. И прилёты будут.
Просто всё больше будут промежутки между ударами, и все меньше будет попаданий.
И это называется дефицит. А то, что будут попадания - это называется неизбежность, ни одна ПВО в мире не собьет 100 процентов целей. Наши старые советские системы итак отрабатывают хорошо.