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Новости Война
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ПВО сбила российскую ракету Х-59 на Днепропетровщине, - ВК "Схід"

ракета,х59

В Днепропетровской области силами ПВО уничтожена российская авиационная управляемая ракета.

Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"На Днепропетровщине зенитное ракетное подразделение уничтожило воздушную цель, предварительно авиационную управляемую ракету Х-59", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ПВО (2743) ракеты (3568) Днепропетровская область (3943)


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Топ комментарии
+7
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27.10.2022 00:02
+6
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27.10.2022 01:21
+4
Совсем с ракетами туговато, раньше хоть и копили, но штук 5-10 в день запускали, теперь 1-2-3 и немного мопедов... Если иранцы не поставят рашистам свои ракеты никакого блекаута у них не выйдет.
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27.10.2022 00:10
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Ох, молодці! Подяка!.
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27.10.2022 00:02 Ответить
Совсем с ракетами туговато, раньше хоть и копили, но штук 5-10 в день запускали, теперь 1-2-3 и немного мопедов... Если иранцы не поставят рашистам свои ракеты никакого блекаута у них не выйдет.
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27.10.2022 00:10 Ответить
Я бы не переживал за кол-во ракет. То что они запускают сейчас это только для прощупывания ПВО и подготовки очередного массированного удара.
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27.10.2022 09:01 Ответить
только вот раньше для прощупывания запускали раз в пять больше, и массированные удары раньше были массированее намного, переживать тут не надо, надо просто включить мозг
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27.10.2022 20:53 Ответить
Надеюсь вы правы.
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27.10.2022 23:22 Ответить
стопроцентов так оно и есть, на горе всем зрадофилам наконец-то произошло неминуемое, россияне ощутили огромный дефицит ракет. Именно поэтому они с началом осени попытались заменить их дронами-камикадзе. Но мопеды оказались достаточно слабой альтернативой.
И вот теперь решается многое, если Иран продаст им достаточное количество 100-200 баллистических ракет своих - вот тогда нам будет очень тяжко в тылу... Если же Западу удастся помешать этой сделке - тогда продержимся достаточно ровно, не просто будет, но без долгих кризисов.
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28.10.2022 00:03 Ответить
Вот сегодня ощутили дефицит. Особенно ОРУ ГЭС в Запорожье.
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31.10.2022 11:37 Ответить
вопрос не в сегодня Паша, а в том, чтобы достигнуть хоть какого-то результата, им нужно копить эти самые ракеты достаточно долго, и потом делать пуск 50+ штук, а не 150+ штук как это было в первые месяцы войны. А это значит, что до целей долетит 10 ракет, а не 50-70.
Вы разницу между 100 долларами и 1000 долларов понимаете? Хотя и то и до деньги.
Так вот разница в масштабе. В случае ракет - в масштабе разрушений после запуска.
А так я вас "успокою", ракетные удары будут до последнего дня войны. И прилёты будут.
Просто всё больше будут промежутки между ударами, и все меньше будет попаданий.
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31.10.2022 12:24 Ответить
в начале октября массированный удар 70-80 ракета и 20-30 дронами, на следующий день второй удар 30-40 ракет и 10-20 дронов. Прошло три недели, копили-копили и теперь уже 50 ракет и 10-15 дронов, и завтра возможно повторение 10-20 ракет и 5-10 дронов.
И это называется дефицит. А то, что будут попадания - это называется неизбежность, ни одна ПВО в мире не собьет 100 процентов целей. Наши старые советские системы итак отрабатывают хорошо.
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31.10.2022 12:29 Ответить
А когда нет дефицита, это КАЖДЫЙ божий день по 50 ракет на голову. Не раз "две-три недели", а каждый божий день. И тогда ПВО просто не будет успевать справляться и ремотники ремонтировать.
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31.10.2022 12:31 Ответить
Слава ЗСУ!
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27.10.2022 01:11 Ответить
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27.10.2022 01:21 Ответить
 
 