Израиль имеет ограничения на поставку отдельных систем ПВО Украине, - президент Герцог
Израиль имеет ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем противовоздушной обороны.
Об этом заявил CNN президент Израиля Ицхак Герцог, передает Цензор.НЕТ.
"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь" , – сказал он.
Герцог добавил, что Израиль готов поставлять нелетальную продукцию. Он также не согласился с критикой позиции Израиля по поставкам оружия – Герцог отметил, что США и Европа также не дают Украине некоторое вооружение.
Он добавил, что Израиль анализирует ситуацию с использованием РФ против Украины иранских дронов.
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для росіян - шалом, ось вам безпілотник серчер, зробіть по ліцензії копію ФОРПОРСТ і вбивайте українців.
для азербайджанців - шалом, ось вам безпілотник-камікадзе гароп, убивайте кого хочете.
Ну не хочете ви Украіні помагати, файно, не ви перші - он, ставайте в чергу за мадьярами.
Всі дружні країни допомогають ППО, хто чим може, хто скількі може. Отже Ізраїль нам меньш дружний, чим Німеччина?
Що вам не зрозуміло?
Звісно є у суспільстві громадяни, що займають активну послідовну громадянську позицію впродовж років, та їх дуже мало.
А я винних якраз і не шукаю, а кажу, що всі несемо відповідальність.
Винних шукає панянка в першому пості, на що я їй і вказав.
Нажаль, більшість українців як і століття тому, мають погану рису шукати винних десь на стороні, і думати що їм всі винні, і ніколи! не визнавати помилок.
Для прикладу, ті ж поляки теж ********** критикувати владу і інших- але лише для того щоб це виправити!
- Згоден. Але якщо вимагати зброю - це цинізм, то що нам ще залишається робити?
Поправка: виборці "Слуг народу" закатали в асфальт. І дозволили орді окупувати південь України, замість того щоби знести у повітря декілька вузесеньких перешийків до Кримського півострова.
Хтось надав Україні ******* зброю,яка є секретною для раши чи Китаю? НІ!
Вся зброя або 20+ років,або з ноу-хау яке неможливо скопіювати. Цап - царап не виходить.
то я імею в виду такі нет...
https://www.youtube.com/watch?v=wdAH4DpQNcA
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
В израильском фейсбуке жуткий ор и вой - мол, Украина требует от Израиля передать ей ДЕЙСТВУЮЩИЕ батареи системы «Железный купол». То есть те, которые уже стоят на вооружении ЦАХАЛа. Народ вопит: «Они требуют от нас пожертвовать своей безопасностью» и в таком духе.
Это ВБРОС! Простой, тупой и от этого очень эффективный. Кто его сделал - сказать пока не могу, ищем с коллегами первоисточник. Найти его маловероятно - для такого можно открыть телеграмм-канал на полчаса, сделать оттуда перепост, потом скрин, потом новый пост на основе скрина, удалить канал и концы в воду.
Кто это вбросил? Cui prodest! Ищи, кому выгодно.
Поэтому...
Израиль ни при каких условиях не передаст действующие батареи ЖК. Это сразу образует в системе ПРО дыру.
Израиль не передаст «Железный Купол» Украине в обозримом будущем, по той простой причине, что в условиях этой войны он будет абсолютно бесполезен. Об этом говорил даже министр обороны Украины Резников.
И да, моя позиция осталась неизменной - мы (Израиль) можем и должны помочь Украине оружием. Принятие этого решения от меня не зависит, но говорить об этом я считаю своим долгом.
за часів, коли народився цей термін, жид-герцог - страшна нісенітниця )))
.максимально. обмежити в*їзд хасидів в Умань цього року. але ж таки пустили всих ...
Думаю що будуть схиляти Україну . до великого ГЕШЕФТУ /зважаючи. що ЗЕ--керманич. у них свій поц.../ Мало хто знає : що 30--40 роках срулики благали Й. Сталіна віддати їм. для проживання--Крим ... А він .такий жартівник--- попер їх аж на Амур в соз розбудовувати Біробіджан... Холодно...та іще й самим треба працювати---втікали..тільки кофта вздулася... /Можливо настальгія за сонячним...прокинулася ???/