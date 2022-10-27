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Израиль имеет ограничения на поставку отдельных систем ПВО Украине, - президент Герцог

ізраїль

Израиль имеет ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил CNN президент Израиля Ицхак Герцог, передает Цензор.НЕТ.

"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь" , – сказал он.

Герцог добавил, что Израиль готов поставлять нелетальную продукцию. Он также не согласился с критикой позиции Израиля по поставкам оружия – Герцог отметил, что США и Европа также не дают Украине некоторое вооружение.

Он добавил, что Израиль анализирует ситуацию с использованием РФ против Украины иранских дронов.

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Израиль (1923) помощь (7798) Герцог Ицхак (13)


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Топ комментарии
+33
для українців - не тієї системи гранати, дуля вам.

для росіян - шалом, ось вам безпілотник серчер, зробіть по ліцензії копію ФОРПОРСТ і вбивайте українців.

для азербайджанців - шалом, ось вам безпілотник-камікадзе гароп, убивайте кого хочете.
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27.10.2022 07:20
+24
Як часто кажуть - не люблю як хто бреше більше ніж я сам.

Ну не хочете ви Украіні помагати, файно, не ви перші - он, ставайте в чергу за мадьярами.
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27.10.2022 07:26
+19
Якби США не допомогли Ізраїлю секретними технологіями - де б він був зараз?
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27.10.2022 07:22
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Вашим нашим вместе спляшем
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27.10.2022 07:16 Ответить
для українців - не тієї системи гранати, дуля вам.

для росіян - шалом, ось вам безпілотник серчер, зробіть по ліцензії копію ФОРПОРСТ і вбивайте українців.

для азербайджанців - шалом, ось вам безпілотник-камікадзе гароп, убивайте кого хочете.
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27.10.2022 07:20 Ответить
Якби США не допомогли Ізраїлю секретними технологіями - де б він був зараз?
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27.10.2022 07:22 Ответить
Там, де він зараз є. Ізраїль сам добув або створив усі потрібні йому технології і не бігав із простягнутою рукою.
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27.10.2022 08:06 Ответить
Не бреши.
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27.10.2022 08:18 Ответить
Статус основного союзника поза НАТО - це і є протягнута ізраїльська рука в котру щорічно падають лярди американських доларів .
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27.10.2022 10:24 Ответить
Дякую. Насмішив.
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27.10.2022 10:27 Ответить
Ізраїль вже дуже багато років отримує великі гроші від США.
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27.10.2022 12:19 Ответить
Тут ви не зовсім праві.Багато техніки і технологій передали Американці і союзники.Інша справа що і своє розроблється.
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27.10.2022 17:32 Ответить
І не тільки технології а ще й кілька мільярдів доларів допомоги кожен рік для країни розміром з половину Київської області.
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27.10.2022 08:58 Ответить
Учи историю.
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27.10.2022 09:14 Ответить
Там где и сейчас.
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27.10.2022 09:13 Ответить
Як часто кажуть - не люблю як хто бреше більше ніж я сам.

Ну не хочете ви Украіні помагати, файно, не ви перші - он, ставайте в чергу за мадьярами.
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27.10.2022 07:26 Ответить
І за шольцом
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27.10.2022 07:27 Ответить
Якщо Ізраїль віддасть все своє ППО Україні, воно зможе прикрити лише київську область, а Ізраїль залишиться без ППО проти 60 тисяч ракет хезболи та хамазу.
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27.10.2022 08:11 Ответить
Хоча б одну область прикрити, хоч пів області, хоч чверть. Не обов'язково київську.

Всі дружні країни допомогають ППО, хто чим може, хто скількі може. Отже Ізраїль нам меньш дружний, чим Німеччина?
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27.10.2022 14:07 Ответить
Населення вдвічі менше ніж Німеччини, значний процент українців був штучно заміщений москалями. В совєцкі часи служити відправляли подалі в інші республіки, після вузу відпрацьовувати також. Більше етнічних українців на заході країни, де кількість населення значно менше ніж на сході, де національності перемішані(совєцка людина). Тому такі наслідки.
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27.10.2022 08:42 Ответить
Досить трендіти про таких і не таких українців. Через таких як ви нація не об'єднується. Бо вам легше знайти винного, але при цьом нічого не робити. 30 років цим питанням не займалась, не на часі було бо треба було красти. Красти в тому числі озброєння що було в наявності. Тепер вам хтось винен.
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27.10.2022 10:19 Ответить
що тільки 30 років?А хіба не 300-400
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27.10.2022 10:27 Ответить
Нам вінен? А тобі не винен? Спалився, москаль)
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27.10.2022 12:20 Ответить
Вам - це звернення до конкретної особи.
Що вам не зрозуміло?
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27.10.2022 12:38 Ответить
Я конкретна особа, зброю не крав, за Зеленського не голосував. Чому я винен страждати від війни за вашою логикою? Вона трохи наївна
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27.10.2022 14:05 Ответить
Це у вас добре відома здавна логіка - моя хата скраю, нічого не знаю. Зе - всьго лиш кульмінація процесів (соціальних, політичних, економічних, культурних), що відбувалися в країні з 1991року вашою (як конкретна особа) активною участю, або бездіяльністю. Ну не було громадянського суспільства, зараз є великий шанс на його появу. Шанс не обов'язково буде використаний, доведено історично.
Звісно є у суспільстві громадяни, що займають активну послідовну громадянську позицію впродовж років, та їх дуже мало.
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27.10.2022 14:45 Ответить
Я був на Майдані, це нічого не змінило, як бачите. Краще допоможіть країні, а не шукайте винних.
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27.10.2022 14:51 Ответить
Тому я й кажу, це шанс. Але може залишитись шансом. Як і Майдан..
А я винних якраз і не шукаю, а кажу, що всі несемо відповідальність.
Винних шукає панянка в першому пості, на що я їй і вказав.
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27.10.2022 14:56 Ответить
чого це не шукати винних? хочете, щоб і дали так було, щоб винні ні за що не відповідали?
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27.10.2022 15:32 Ответить
Обдерта і обкрадена власними клептоманами (упирями,гнидами,кровососами...).А нарід за всим цим спостерігав і замість того щоб вичистити владні "конюшні" від тварюк, ходив на "вибори" і міняв одних на інших...За все треба платити в цьому житті.Саме це зараз і робить нарід України,і ціна немаленька.Що саме показове,що ті хто крав і обдирав-в процесі "оплати" участі не приймають,а гріються десь на сонечку і чекають на повернення "добрих часів".
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27.10.2022 10:12 Ответить
Зато асфальт який гарний нарешті зробили! А це заараз найголовніше. Все інше згодом....
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27.10.2022 10:50 Ответить
Вже асфальт розбомблений рашистами
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27.10.2022 14:52 Ответить
Та все всьо уже давно поняли. Не тараторь. Шо-то много этого герцога
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27.10.2022 07:45 Ответить
Та ніхто нам нічого не винен. Вимагати від світу зброю й ППО (з особливим "наїздом" на окремі країни), коли самі всі гроші закатали в асфальт - верх цинізму.
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27.10.2022 08:02 Ответить
Верх цинізму - це надати безпекові гарантії в обмін на ядерну зброю, а потім відмовитись від цих гарантій. Нам винні всі підписанти Будапештського договору.
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27.10.2022 09:59 Ответить
Це меморандум. А не договір. Потрудіться почитати що це означає.
Нажаль, більшість українців як і століття тому, мають погану рису шукати винних десь на стороні, і думати що їм всі винні, і ніколи! не визнавати помилок.
Для прикладу, ті ж поляки теж ********** критикувати владу і інших- але лише для того щоб це виправити!
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27.10.2022 11:12 Ответить
Ти пропонуєш дякувати Заходу за те, що він нас наїбав?)
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27.10.2022 12:22 Ответить
А якби це був договір,а не меморандум?Зараз підтираються і договорами і меморандумами і іншими папірцями,не маючи різниці. Май добру зброю,армію,патріотичний нарід,чесну владу міцну економіку...і можеш підписувати любі папірці.
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27.10.2022 15:46 Ответить
Не несите чушь. Западу победа нужна не меньше чем Украине.
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27.10.2022 10:52 Ответить
Верх цінізму, це поведінка деяких країн. Як Угорщина, Китай, Іран, і деякій мірі Ізраїль
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27.10.2022 12:25 Ответить
самі всі гроші закатали в асфальт


- Згоден. Але якщо вимагати зброю - це цинізм, то що нам ще залишається робити?
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27.10.2022 15:27 Ответить
"коли самі всі гроші закатали в асфальт"
Поправка: виборці "Слуг народу" закатали в асфальт. І дозволили орді окупувати південь України, замість того щоби знести у повітря декілька вузесеньких перешийків до Кримського півострова.
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27.10.2022 16:04 Ответить
Бо Гецог дуже добре знає наскільки швидко ці секрети опиняться на раші,завдяки "найвидатнішому єврею" Зеленському та його камарільі!
Хтось надав Україні ******* зброю,яка є секретною для раши чи Китаю? НІ!
Вся зброя або 20+ років,або з ноу-хау яке неможливо скопіювати. Цап - царап не виходить.
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27.10.2022 09:15 Ответить
если я говорю такі да,
то я імею в виду такі нет...
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27.10.2022 09:45 Ответить
Ізраїль допомагає, чи ні? Точка зору.
https://www.youtube.com/watch?v=wdAH4DpQNcA

https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В израильском фейсбуке жуткий ор и вой - мол, Украина требует от Израиля передать ей ДЕЙСТВУЮЩИЕ батареи системы «Железный купол». То есть те, которые уже стоят на вооружении ЦАХАЛа. Народ вопит: «Они требуют от нас пожертвовать своей безопасностью» и в таком духе.

Это ВБРОС! Простой, тупой и от этого очень эффективный. Кто его сделал - сказать пока не могу, ищем с коллегами первоисточник. Найти его маловероятно - для такого можно открыть телеграмм-канал на полчаса, сделать оттуда перепост, потом скрин, потом новый пост на основе скрина, удалить канал и концы в воду.

Кто это вбросил? Cui prodest! Ищи, кому выгодно.

Поэтому...

Израиль ни при каких условиях не передаст действующие батареи ЖК. Это сразу образует в системе ПРО дыру.

Израиль не передаст «Железный Купол» Украине в обозримом будущем, по той простой причине, что в условиях этой войны он будет абсолютно бесполезен. Об этом говорил даже министр обороны Украины Резников.

И да, моя позиция осталась неизменной - мы (Израиль) можем и должны помочь Украине оружием. Принятие этого решения от меня не зависит, но говорить об этом я считаю своим долгом.
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27.10.2022 10:14 Ответить
Ок, а що скажете про птрк Spike.?
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27.10.2022 11:07 Ответить
а дал бы за гешефты был бы уже маркизом или графом..возможно даже выше а так..какой то там герцог тьхуууу
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27.10.2022 11:15 Ответить
Лицар - барон - віконт - граф - маркіз - герцог - принц - король. Бути герцогом не так вже й погано. Особливо, коли він - глава держави.
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27.10.2022 11:59 Ответить
герцог - військовий верховода

за часів, коли народився цей термін, жид-герцог - страшна нісенітниця )))
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27.10.2022 16:21 Ответить
Вот же брехло ізраільське) Не постачати деяке озброєння і взагалі не постачати ніякого летального озброєння, це зовсім різні речі.
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27.10.2022 12:18 Ответить
У 2018 році МО України дало добро на початок виробництва нової української системи ППО и ПРО - Кільчень. Це система дальної дії, працює, як по аеродінамічним так і по балістичним цілям. По порівнянні з Петриотами - є всії плюси, є, звичайно і мінуси. Але після 19 все стало. - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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27.10.2022 13:30 Ответить
Ізраїль готовий постачати нелетальну продукцію? Наприклад, несмертельні системи ППО з ґумовими снарядами
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27.10.2022 14:45 Ответить
то що обмежує постачання систем ппо? юридичні, чи "моральні" права? А що заважає визнанню Голодомору???
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27.10.2022 15:32 Ответить
як не рухати лайно - не смердітиме воно
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27.10.2022 16:11 Ответить
Лицензия на поставки любого вооружения стоит денег...к примеру Петр Порошенко заплатил в Британии и Италии немалые средства только за лицензию...,не говоря о доставке их в Украину...
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27.10.2022 16:18 Ответить
На украинско-польской границе у волонтеров Украины отбирают все что без лицензии пытаются ввозить...шманают всех подряд,сам видел...
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27.10.2022 16:21 Ответить
--- Так була ж директива України:

.максимально. обмежити в*їзд хасидів в Умань цього року. але ж таки пустили всих ...
Думаю що будуть схиляти Україну . до великого ГЕШЕФТУ /зважаючи. що ЗЕ--керманич. у них свій поц.../ Мало хто знає : що 30--40 роках срулики благали Й. Сталіна віддати їм. для проживання--Крим ... А він .такий жартівник--- попер їх аж на Амур в соз розбудовувати Біробіджан... Холодно...та іще й самим треба працювати---втікали..тільки кофта вздулася... /Можливо настальгія за сонячним...прокинулася ???/
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27.10.2022 18:12 Ответить
 
 