Израиль имеет ограничения на поставку отдельных систем ПВО Украине, - президент Герцог

Израиль имеет ограничения на поставку Украине отдельных израильских систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил CNN президент Израиля Ицхак Герцог, передает Цензор.НЕТ.

"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь" , – сказал он.

Герцог добавил, что Израиль готов поставлять нелетальную продукцию. Он также не согласился с критикой позиции Израиля по поставкам оружия – Герцог отметил, что США и Европа также не дают Украине некоторое вооружение.

Он добавил, что Израиль анализирует ситуацию с использованием РФ против Украины иранских дронов.

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