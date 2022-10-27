Ізраїль має обмеження на постачання окремих систем ППО Україні, - президент Герцог

Ізраїль має обмеження на постачання Україні окремих ізраїльських систем протиповітряної оборони.

Про це заявив CNN президент Ізраїлю Іцхак Герцог, передає Цензор.НЕТ.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але скрізь, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", – сказав він.

Герцог додав, що Ізраїль готовий постачати нелетальну продукцію. Він також не погодився з критикою позиції Ізраїлю щодо постачання зброї – Герцог зазначив, що США та Європа також не дають Україні деякого озброєння.

Він додав, що Ізраїль аналізує ситуацію із використанням РФ проти України іранських дронів.

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