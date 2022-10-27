УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7944 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 460 60

Ізраїль має обмеження на постачання окремих систем ППО Україні, - президент Герцог

ізраїль

Ізраїль має обмеження на постачання Україні окремих ізраїльських систем протиповітряної оборони.

Про це заявив CNN президент Ізраїлю Іцхак Герцог, передає Цензор.НЕТ.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але скрізь, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", – сказав він.

Герцог додав, що Ізраїль готовий постачати нелетальну продукцію. Він також не погодився з критикою позиції Ізраїлю щодо постачання зброї – Герцог зазначив, що США та Європа також не дають Україні деякого озброєння.

Він додав, що Ізраїль аналізує ситуацію із використанням РФ проти України іранських дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Президент Ізраїлю Герцог показав докази застосування іранських дронів в Україні. ФОТО

Автор: 

Ізраїль (1640) допомога (8341) Герцог Іцхак (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
для українців - не тієї системи гранати, дуля вам.

для росіян - шалом, ось вам безпілотник серчер, зробіть по ліцензії копію ФОРПОРСТ і вбивайте українців.

для азербайджанців - шалом, ось вам безпілотник-камікадзе гароп, убивайте кого хочете.
показати весь коментар
27.10.2022 07:20
+24
Як часто кажуть - не люблю як хто бреше більше ніж я сам.

Ну не хочете ви Украіні помагати, файно, не ви перші - он, ставайте в чергу за мадьярами.
показати весь коментар
27.10.2022 07:26
+19
Якби США не допомогли Ізраїлю секретними технологіями - де б він був зараз?
показати весь коментар
27.10.2022 07:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вашим нашим вместе спляшем
показати весь коментар
27.10.2022 07:16 Відповісти
для українців - не тієї системи гранати, дуля вам.

для росіян - шалом, ось вам безпілотник серчер, зробіть по ліцензії копію ФОРПОРСТ і вбивайте українців.

для азербайджанців - шалом, ось вам безпілотник-камікадзе гароп, убивайте кого хочете.
показати весь коментар
27.10.2022 07:20 Відповісти
Якби США не допомогли Ізраїлю секретними технологіями - де б він був зараз?
показати весь коментар
27.10.2022 07:22 Відповісти
Там, де він зараз є. Ізраїль сам добув або створив усі потрібні йому технології і не бігав із простягнутою рукою.
показати весь коментар
27.10.2022 08:06 Відповісти
Не бреши.
показати весь коментар
27.10.2022 08:18 Відповісти
Статус основного союзника поза НАТО - це і є протягнута ізраїльська рука в котру щорічно падають лярди американських доларів .
показати весь коментар
27.10.2022 10:24 Відповісти
Дякую. Насмішив.
показати весь коментар
27.10.2022 10:27 Відповісти
Ізраїль вже дуже багато років отримує великі гроші від США.
показати весь коментар
27.10.2022 12:19 Відповісти
Тут ви не зовсім праві.Багато техніки і технологій передали Американці і союзники.Інша справа що і своє розроблється.
показати весь коментар
27.10.2022 17:32 Відповісти
І не тільки технології а ще й кілька мільярдів доларів допомоги кожен рік для країни розміром з половину Київської області.
показати весь коментар
27.10.2022 08:58 Відповісти
Учи историю.
показати весь коментар
27.10.2022 09:14 Відповісти
Там где и сейчас.
показати весь коментар
27.10.2022 09:13 Відповісти
Як часто кажуть - не люблю як хто бреше більше ніж я сам.

Ну не хочете ви Украіні помагати, файно, не ви перші - он, ставайте в чергу за мадьярами.
показати весь коментар
27.10.2022 07:26 Відповісти
І за шольцом
показати весь коментар
27.10.2022 07:27 Відповісти
Якщо Ізраїль віддасть все своє ППО Україні, воно зможе прикрити лише київську область, а Ізраїль залишиться без ППО проти 60 тисяч ракет хезболи та хамазу.
показати весь коментар
27.10.2022 08:11 Відповісти
Хоча б одну область прикрити, хоч пів області, хоч чверть. Не обов'язково київську.

Всі дружні країни допомогають ППО, хто чим може, хто скількі може. Отже Ізраїль нам меньш дружний, чим Німеччина?
показати весь коментар
27.10.2022 14:07 Відповісти
Населення вдвічі менше ніж Німеччини, значний процент українців був штучно заміщений москалями. В совєцкі часи служити відправляли подалі в інші республіки, після вузу відпрацьовувати також. Більше етнічних українців на заході країни, де кількість населення значно менше ніж на сході, де національності перемішані(совєцка людина). Тому такі наслідки.
показати весь коментар
27.10.2022 08:42 Відповісти
Досить трендіти про таких і не таких українців. Через таких як ви нація не об'єднується. Бо вам легше знайти винного, але при цьом нічого не робити. 30 років цим питанням не займалась, не на часі було бо треба було красти. Красти в тому числі озброєння що було в наявності. Тепер вам хтось винен.
показати весь коментар
27.10.2022 10:19 Відповісти
що тільки 30 років?А хіба не 300-400
показати весь коментар
27.10.2022 10:27 Відповісти
Нам вінен? А тобі не винен? Спалився, москаль)
показати весь коментар
27.10.2022 12:20 Відповісти
Вам - це звернення до конкретної особи.
Що вам не зрозуміло?
показати весь коментар
27.10.2022 12:38 Відповісти
Я конкретна особа, зброю не крав, за Зеленського не голосував. Чому я винен страждати від війни за вашою логикою? Вона трохи наївна
показати весь коментар
27.10.2022 14:05 Відповісти
Це у вас добре відома здавна логіка - моя хата скраю, нічого не знаю. Зе - всьго лиш кульмінація процесів (соціальних, політичних, економічних, культурних), що відбувалися в країні з 1991року вашою (як конкретна особа) активною участю, або бездіяльністю. Ну не було громадянського суспільства, зараз є великий шанс на його появу. Шанс не обов'язково буде використаний, доведено історично.
Звісно є у суспільстві громадяни, що займають активну послідовну громадянську позицію впродовж років, та їх дуже мало.
показати весь коментар
27.10.2022 14:45 Відповісти
Я був на Майдані, це нічого не змінило, як бачите. Краще допоможіть країні, а не шукайте винних.
показати весь коментар
27.10.2022 14:51 Відповісти
Тому я й кажу, це шанс. Але може залишитись шансом. Як і Майдан..
А я винних якраз і не шукаю, а кажу, що всі несемо відповідальність.
Винних шукає панянка в першому пості, на що я їй і вказав.
показати весь коментар
27.10.2022 14:56 Відповісти
чого це не шукати винних? хочете, щоб і дали так було, щоб винні ні за що не відповідали?
показати весь коментар
27.10.2022 15:32 Відповісти
Обдерта і обкрадена власними клептоманами (упирями,гнидами,кровососами...).А нарід за всим цим спостерігав і замість того щоб вичистити владні "конюшні" від тварюк, ходив на "вибори" і міняв одних на інших...За все треба платити в цьому житті.Саме це зараз і робить нарід України,і ціна немаленька.Що саме показове,що ті хто крав і обдирав-в процесі "оплати" участі не приймають,а гріються десь на сонечку і чекають на повернення "добрих часів".
показати весь коментар
27.10.2022 10:12 Відповісти
Зато асфальт який гарний нарешті зробили! А це заараз найголовніше. Все інше згодом....
показати весь коментар
27.10.2022 10:50 Відповісти
Вже асфальт розбомблений рашистами
показати весь коментар
27.10.2022 14:52 Відповісти
Та все всьо уже давно поняли. Не тараторь. Шо-то много этого герцога
показати весь коментар
27.10.2022 07:45 Відповісти
Та ніхто нам нічого не винен. Вимагати від світу зброю й ППО (з особливим "наїздом" на окремі країни), коли самі всі гроші закатали в асфальт - верх цинізму.
показати весь коментар
27.10.2022 08:02 Відповісти
Верх цинізму - це надати безпекові гарантії в обмін на ядерну зброю, а потім відмовитись від цих гарантій. Нам винні всі підписанти Будапештського договору.
показати весь коментар
27.10.2022 09:59 Відповісти
Це меморандум. А не договір. Потрудіться почитати що це означає.
Нажаль, більшість українців як і століття тому, мають погану рису шукати винних десь на стороні, і думати що їм всі винні, і ніколи! не визнавати помилок.
Для прикладу, ті ж поляки теж ********** критикувати владу і інших- але лише для того щоб це виправити!
показати весь коментар
27.10.2022 11:12 Відповісти
Ти пропонуєш дякувати Заходу за те, що він нас наїбав?)
показати весь коментар
27.10.2022 12:22 Відповісти
А якби це був договір,а не меморандум?Зараз підтираються і договорами і меморандумами і іншими папірцями,не маючи різниці. Май добру зброю,армію,патріотичний нарід,чесну владу міцну економіку...і можеш підписувати любі папірці.
показати весь коментар
27.10.2022 15:46 Відповісти
Не несите чушь. Западу победа нужна не меньше чем Украине.
показати весь коментар
27.10.2022 10:52 Відповісти
Верх цінізму, це поведінка деяких країн. Як Угорщина, Китай, Іран, і деякій мірі Ізраїль
показати весь коментар
27.10.2022 12:25 Відповісти
самі всі гроші закатали в асфальт


- Згоден. Але якщо вимагати зброю - це цинізм, то що нам ще залишається робити?
показати весь коментар
27.10.2022 15:27 Відповісти
"коли самі всі гроші закатали в асфальт"
Поправка: виборці "Слуг народу" закатали в асфальт. І дозволили орді окупувати південь України, замість того щоби знести у повітря декілька вузесеньких перешийків до Кримського півострова.
показати весь коментар
27.10.2022 16:04 Відповісти
Бо Гецог дуже добре знає наскільки швидко ці секрети опиняться на раші,завдяки "найвидатнішому єврею" Зеленському та його камарільі!
Хтось надав Україні ******* зброю,яка є секретною для раши чи Китаю? НІ!
Вся зброя або 20+ років,або з ноу-хау яке неможливо скопіювати. Цап - царап не виходить.
показати весь коментар
27.10.2022 09:15 Відповісти
если я говорю такі да,
то я імею в виду такі нет...
показати весь коментар
27.10.2022 09:45 Відповісти
Ізраїль допомагає, чи ні? Точка зору.
https://www.youtube.com/watch?v=wdAH4DpQNcA

https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В израильском фейсбуке жуткий ор и вой - мол, Украина требует от Израиля передать ей ДЕЙСТВУЮЩИЕ батареи системы «Железный купол». То есть те, которые уже стоят на вооружении ЦАХАЛа. Народ вопит: «Они требуют от нас пожертвовать своей безопасностью» и в таком духе.

Это ВБРОС! Простой, тупой и от этого очень эффективный. Кто его сделал - сказать пока не могу, ищем с коллегами первоисточник. Найти его маловероятно - для такого можно открыть телеграмм-канал на полчаса, сделать оттуда перепост, потом скрин, потом новый пост на основе скрина, удалить канал и концы в воду.

Кто это вбросил? Cui prodest! Ищи, кому выгодно.

Поэтому...

Израиль ни при каких условиях не передаст действующие батареи ЖК. Это сразу образует в системе ПРО дыру.

Израиль не передаст «Железный Купол» Украине в обозримом будущем, по той простой причине, что в условиях этой войны он будет абсолютно бесполезен. Об этом говорил даже министр обороны Украины Резников.

И да, моя позиция осталась неизменной - мы (Израиль) можем и должны помочь Украине оружием. Принятие этого решения от меня не зависит, но говорить об этом я считаю своим долгом.
показати весь коментар
27.10.2022 10:14 Відповісти
Ок, а що скажете про птрк Spike.?
показати весь коментар
27.10.2022 11:07 Відповісти
а дал бы за гешефты был бы уже маркизом или графом..возможно даже выше а так..какой то там герцог тьхуууу
показати весь коментар
27.10.2022 11:15 Відповісти
Лицар - барон - віконт - граф - маркіз - герцог - принц - король. Бути герцогом не так вже й погано. Особливо, коли він - глава держави.
показати весь коментар
27.10.2022 11:59 Відповісти
герцог - військовий верховода

за часів, коли народився цей термін, жид-герцог - страшна нісенітниця )))
показати весь коментар
27.10.2022 16:21 Відповісти
Вот же брехло ізраільське) Не постачати деяке озброєння і взагалі не постачати ніякого летального озброєння, це зовсім різні речі.
показати весь коментар
27.10.2022 12:18 Відповісти
У 2018 році МО України дало добро на початок виробництва нової української системи ППО и ПРО - Кільчень. Це система дальної дії, працює, як по аеродінамічним так і по балістичним цілям. По порівнянні з Петриотами - є всії плюси, є, звичайно і мінуси. Але після 19 все стало. - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

показати весь коментар
27.10.2022 13:30 Відповісти
Ізраїль готовий постачати нелетальну продукцію? Наприклад, несмертельні системи ППО з ґумовими снарядами
показати весь коментар
27.10.2022 14:45 Відповісти
то що обмежує постачання систем ппо? юридичні, чи "моральні" права? А що заважає визнанню Голодомору???
показати весь коментар
27.10.2022 15:32 Відповісти
як не рухати лайно - не смердітиме воно
показати весь коментар
27.10.2022 16:11 Відповісти
Лицензия на поставки любого вооружения стоит денег...к примеру Петр Порошенко заплатил в Британии и Италии немалые средства только за лицензию...,не говоря о доставке их в Украину...
показати весь коментар
27.10.2022 16:18 Відповісти
На украинско-польской границе у волонтеров Украины отбирают все что без лицензии пытаются ввозить...шманают всех подряд,сам видел...
показати весь коментар
27.10.2022 16:21 Відповісти
--- Так була ж директива України:

.максимально. обмежити в*їзд хасидів в Умань цього року. але ж таки пустили всих ...
Думаю що будуть схиляти Україну . до великого ГЕШЕФТУ /зважаючи. що ЗЕ--керманич. у них свій поц.../ Мало хто знає : що 30--40 роках срулики благали Й. Сталіна віддати їм. для проживання--Крим ... А він .такий жартівник--- попер їх аж на Амур в соз розбудовувати Біробіджан... Холодно...та іще й самим треба працювати---втікали..тільки кофта вздулася... /Можливо настальгія за сонячним...прокинулася ???/
показати весь коментар
27.10.2022 18:12 Відповісти
 
 