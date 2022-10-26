Президент Ізраїлю Герцог показав докази застосування іранських дронів в Україні. ФОТО

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог звинуватив Іран у тому, що іранські безпілотники, продані Росії, вбивають в Україні цивільне населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це він заявив під час виступу на запрошення неурядової дослідницької організації "Атлантична рада" у Вашингтоні.

Попри заперечення Ірану, за словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні, доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України.

"Це є дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами (написано Герань- 2. - Ред.), але навіть шрифт точно такий самий", – зауважив ізраїльський президент, показуючи фотографії аудиторії.

За словами Герцога, наведені ним фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, в тому числі з розвідувальних джерел, яка є у розпорядженні ізраїльської влади, і яку він готовий представити для того, щоб "викрити брехню" іранського режиму.

"Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці запитання. Чи може міжнародна спільнота домовлятися з Іраном тоді, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і одночасно роблять інші жахливі речі", – наголосив Герцог.

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