Президент Ізраїлю Герцог показав докази застосування іранських дронів в Україні. ФОТО
Президент Ізраїлю Іцхак Герцог звинуватив Іран у тому, що іранські безпілотники, продані Росії, вбивають в Україні цивільне населення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це він заявив під час виступу на запрошення неурядової дослідницької організації "Атлантична рада" у Вашингтоні.
Попри заперечення Ірану, за словами Герцога, фотографії корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні, доводять, що Іран продає свої безпілотники Росії для війни проти України.
"Це є дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами (написано Герань- 2. - Ред.), але навіть шрифт точно такий самий", – зауважив ізраїльський президент, показуючи фотографії аудиторії.
За словами Герцога, наведені ним фотографії є лише частиною великого обсягу інформації, в тому числі з розвідувальних джерел, яка є у розпорядженні ізраїльської влади, і яку він готовий представити для того, щоб "викрити брехню" іранського режиму.
"Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці запитання. Чи може міжнародна спільнота домовлятися з Іраном тоді, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і одночасно роблять інші жахливі речі", – наголосив Герцог.
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А то, что на основании куцей статьи и крохотного кусочка информации вы делаете глобальные выводы, так это ваше личное дело.
Да и делайте на здоровье.
Вам приятно, а израильские спецслужбы этого "провала" как-то не заметили
Вторично, если вам приятно так думать, думайте на здоровье. Вам удовольствие, а на реальность это не влияет.
Израиль практически с первых дней своего существования доказал, что он не объект, а субъект мировой политики и действует вполне самостоятельно, исходя из единственного критерия - безопасности самого Израиля. Совпадает его точка зрения с американской - прекрасно. Не совпадает, делает по своему, а Америка перебьется.
Иметь под боком агрессивного и безумного соседа и 30 лет надеяться на то, что он как нибудь сам по себе успокоиться, роскошь непозволительная.
Обычно в выигрыше остается тот, кто надеется на худшее.
Украина же надеялась на лучшее и потому имеет то, что имеет
Арабов уже 20% и пока сидят тихо, но все понимают, что они "тикающая бомба" - не вопрос взорвется или не взорвется, а вопрос когда взорвется.
Пока еще не явные враги, но балласт точно.
И ортодоксов(которых вы знаете, как хасидов) тоже аж никак нельзя назвать интегральной частью израильского общества - не работают, в армии не служат, в жизни страны не участвуют(а некоторая их часть эту страну вообще не признает), и занимаются двумя своими любимыми делами - молятся и размножаются
И их вместе где-то уже 40%
Есть на севере т.н. "арабский треугольник" - район с гомогенным арабским населением. Самый главный город там Ум эль Фахм, где-то 50 тыс.
В этом городе не увидишь вывески на иврите и израильского флага, повсюду висят флаги Палестины и портреты Арафата, население по отношению к Израилю настроено враждебно.
Во время правления левого премьера Барака встал вопрос об обмене территориями - вы присоединим к себе территории возле Иерусалима с еврейским населением, а этот арабский треугольник передадим вам, в Палестину потому что по факту там и есть Палестина. И дело уже дошло до составления карт и выписок в МВД.
И тут треугольник возмутился - это, ребята, притормозите. Как это мы останемся без израильского уровня жизни и без социальных выплат Национального Страхования. Мы с Израилем.
Точно как наглый Шариков, которого хотели выставить - "А харчеваться я где буду?"
А стосовно поставок, ну Ізраїлю кожна одиниця зброї не зайва
А систем ПВО не дадим.
А я уже замахался доказывать этот простейший факт - для того, чтобы получить системы ПВО в 2022 г., их надо было заказать в 2018 г.
Лишних систем у израильской военной промышленности на складах нет.
На склад никто не работает
А действующие никто не даст - они на боевом дежурстве 7/24
Три роки асфальт кл(Р)адуть, вбивають свій ВПК, а потім вимагають від інших озброєння...
З рядових анонімних користувачів і попиту немає, але коли глава МЗС Кулеба вимагає (не просить, вимагає!) негайно передати Україні взагалі все, і старі, давно випробувані системи ППО, і новітні, в які спільно зі США вклали десятки мільярдів доларів і лише 2-3 роки тому поставили на бойове чергування і навіть эксперементальну систему лазерного перехоплення "Маген Ор", про яку взагалі ніхто й нічого не знає, бере збентеження. Це вже не дипломатія, а базар. Хто голосніше, той і з прибутком
Тот кто хочет помочь- ищет возможности, а кто не хочет - ищет причины!
Именно поэтому у Израиля есть и F-35 и Железный купол (совместная разработка с США) и ядерное оружие!
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Где бы был Израиль без помощи США???? Ровно там же, где и Украина, которой в 2014- 2021 годах выделяли по 200-300 млн, в отличие от Израиля!
А до 2014 вообще военная помощь была 0, по понятным причинам!
До 73 года никакого сотрудничества США и Израиля не было. Америка не верила в жизнеспособность Израиля и потому денег в него не вкладывала.
Война Судного дня - это то событие, которое заставило Америку изменить свое мнение. А ЯО Израиль заимел в 50-х, при помощи Франции и при активном ПРОТИВОДЕЙСТВИИ(!!!) США. Научная и экспериментальная часть израильская, материальная французская.
А сейчас американская военная помощь - 3 мдрд. в год и эта помошь приобрела характер взаимовыгодного сотрудничества. Америка платит, Израиль разрабатывает, а пользуются вместе. Так получился и Железный Купол, и Стрела 2/3, и авионика для F-35, в том числе и израильское ноу-хау, какой-то невероятный шлем, где летчик управляет вооружением движением глаза. Много чего.
Но историю он не знает. Он всего лишь читал роман Булгакова.
Ким'ат тов. Гшамим.
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Единственное, что скажу, хотя скорее всего ты не поймешь. Когда моя прабабка во время ВОВ прятала у себя еврейскую семью - женщину и девочку от фашистов, она как-то не подумала ни про то что самой кушать нечего, ни про то, что ее в любой момент расстреляют, если узнают. А моя бабка, дочь прабабки, рассказывала, что когда у нее удавалось украсть у немцев кусочек шоколада - делилась им с девочкой, которую прятали. Они просто спасали людей!
Сейчас мы просим Вас спасти наших людей! Без объяснений, почему вы это сделать не можете!
Не хотите - тогда лучше молчите, не имеет смысл оправдываться, мы все поймем без слов.
Думаю там щось більш специфічне (як мінімум йшла мова про літаки в обмін на дрони)
Интресно, у кого табачек в сигаретах интересней - у президента Израиля или редактора новостей?
Я понимаю, если бы Израиль предоставил фотки как Абрамович с Шойгой распломбируют контейнеры из Ирана с шахидами.
"как Абрамович с Шойгой распломбируют контейнеры из Ирана с шахидами"
А если распаковывают не Абрамович с шойгу, а ванька с мамедом - то это уже не считается?
Тепер США обстріляє ракетами всі іранські військові заводи?