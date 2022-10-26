Президент Израиля Герцог показал доказательства применения иранских дронов в Украине. ФОТО

Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в том, что иранские беспилотники, проданные России, убивают в Украине гражданское население

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом он заявил во время выступления по приглашению неправительственной исследовательской организации "Атлантический совет" в Вашингтоне.

Несмотря на отрицание Ирана, по словам Герцога, фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине, доказывают, что Иран продает свои беспилотники России для войны против Украины.

"Это дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (написано Герань-2. - Ред.), но даже шрифт точно такой же", – заметил израильский президент, показывая фотографии аудитории.

По словам Герцога, приведенные им фотографии являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей, и которую он готов представить для того, чтобы "разоблачить ложь" иранского режима.

"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном тогда, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно делают другие ужасающие вещи", - подчеркнул Герцог.

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