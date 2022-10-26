Президент Израиля Герцог показал доказательства применения иранских дронов в Украине. ФОТО
Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в том, что иранские беспилотники, проданные России, убивают в Украине гражданское население
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом он заявил во время выступления по приглашению неправительственной исследовательской организации "Атлантический совет" в Вашингтоне.
Несмотря на отрицание Ирана, по словам Герцога, фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине, доказывают, что Иран продает свои беспилотники России для войны против Украины.
"Это дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (написано Герань-2. - Ред.), но даже шрифт точно такой же", – заметил израильский президент, показывая фотографии аудитории.
По словам Герцога, приведенные им фотографии являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей, и которую он готов представить для того, чтобы "разоблачить ложь" иранского режима.
"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном тогда, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно делают другие ужасающие вещи", - подчеркнул Герцог.
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А то, что на основании куцей статьи и крохотного кусочка информации вы делаете глобальные выводы, так это ваше личное дело.
Да и делайте на здоровье.
Вам приятно, а израильские спецслужбы этого "провала" как-то не заметили
Вторично, если вам приятно так думать, думайте на здоровье. Вам удовольствие, а на реальность это не влияет.
Израиль практически с первых дней своего существования доказал, что он не объект, а субъект мировой политики и действует вполне самостоятельно, исходя из единственного критерия - безопасности самого Израиля. Совпадает его точка зрения с американской - прекрасно. Не совпадает, делает по своему, а Америка перебьется.
Иметь под боком агрессивного и безумного соседа и 30 лет надеяться на то, что он как нибудь сам по себе успокоиться, роскошь непозволительная.
Обычно в выигрыше остается тот, кто надеется на худшее.
Украина же надеялась на лучшее и потому имеет то, что имеет
Арабов уже 20% и пока сидят тихо, но все понимают, что они "тикающая бомба" - не вопрос взорвется или не взорвется, а вопрос когда взорвется.
Пока еще не явные враги, но балласт точно.
И ортодоксов(которых вы знаете, как хасидов) тоже аж никак нельзя назвать интегральной частью израильского общества - не работают, в армии не служат, в жизни страны не участвуют(а некоторая их часть эту страну вообще не признает), и занимаются двумя своими любимыми делами - молятся и размножаются
И их вместе где-то уже 40%
Есть на севере т.н. "арабский треугольник" - район с гомогенным арабским населением. Самый главный город там Ум эль Фахм, где-то 50 тыс.
В этом городе не увидишь вывески на иврите и израильского флага, повсюду висят флаги Палестины и портреты Арафата, население по отношению к Израилю настроено враждебно.
Во время правления левого премьера Барака встал вопрос об обмене территориями - вы присоединим к себе территории возле Иерусалима с еврейским населением, а этот арабский треугольник передадим вам, в Палестину потому что по факту там и есть Палестина. И дело уже дошло до составления карт и выписок в МВД.
И тут треугольник возмутился - это, ребята, притормозите. Как это мы останемся без израильского уровня жизни и без социальных выплат Национального Страхования. Мы с Израилем.
Точно как наглый Шариков, которого хотели выставить - "А харчеваться я где буду?"
А стосовно поставок, ну Ізраїлю кожна одиниця зброї не зайва
А систем ПВО не дадим.
А я уже замахался доказывать этот простейший факт - для того, чтобы получить системы ПВО в 2022 г., их надо было заказать в 2018 г.
Лишних систем у израильской военной промышленности на складах нет.
На склад никто не работает
А действующие никто не даст - они на боевом дежурстве 7/24
Три роки асфальт кл(Р)адуть, вбивають свій ВПК, а потім вимагають від інших озброєння...
З рядових анонімних користувачів і попиту немає, але коли глава МЗС Кулеба вимагає (не просить, вимагає!) негайно передати Україні взагалі все, і старі, давно випробувані системи ППО, і новітні, в які спільно зі США вклали десятки мільярдів доларів і лише 2-3 роки тому поставили на бойове чергування і навіть эксперементальну систему лазерного перехоплення "Маген Ор", про яку взагалі ніхто й нічого не знає, бере збентеження. Це вже не дипломатія, а базар. Хто голосніше, той і з прибутком
Тот кто хочет помочь- ищет возможности, а кто не хочет - ищет причины!
Именно поэтому у Израиля есть и F-35 и Железный купол (совместная разработка с США) и ядерное оружие!
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Где бы был Израиль без помощи США???? Ровно там же, где и Украина, которой в 2014- 2021 годах выделяли по 200-300 млн, в отличие от Израиля!
А до 2014 вообще военная помощь была 0, по понятным причинам!
До 73 года никакого сотрудничества США и Израиля не было. Америка не верила в жизнеспособность Израиля и потому денег в него не вкладывала.
Война Судного дня - это то событие, которое заставило Америку изменить свое мнение. А ЯО Израиль заимел в 50-х, при помощи Франции и при активном ПРОТИВОДЕЙСТВИИ(!!!) США. Научная и экспериментальная часть израильская, материальная французская.
А сейчас американская военная помощь - 3 мдрд. в год и эта помошь приобрела характер взаимовыгодного сотрудничества. Америка платит, Израиль разрабатывает, а пользуются вместе. Так получился и Железный Купол, и Стрела 2/3, и авионика для F-35, в том числе и израильское ноу-хау, какой-то невероятный шлем, где летчик управляет вооружением движением глаза. Много чего.
Но историю он не знает. Он всего лишь читал роман Булгакова.
Ким'ат тов. Гшамим.
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Единственное, что скажу, хотя скорее всего ты не поймешь. Когда моя прабабка во время ВОВ прятала у себя еврейскую семью - женщину и девочку от фашистов, она как-то не подумала ни про то что самой кушать нечего, ни про то, что ее в любой момент расстреляют, если узнают. А моя бабка, дочь прабабки, рассказывала, что когда у нее удавалось украсть у немцев кусочек шоколада - делилась им с девочкой, которую прятали. Они просто спасали людей!
Сейчас мы просим Вас спасти наших людей! Без объяснений, почему вы это сделать не можете!
Не хотите - тогда лучше молчите, не имеет смысл оправдываться, мы все поймем без слов.
Думаю там щось більш специфічне (як мінімум йшла мова про літаки в обмін на дрони)
Интресно, у кого табачек в сигаретах интересней - у президента Израиля или редактора новостей?
Я понимаю, если бы Израиль предоставил фотки как Абрамович с Шойгой распломбируют контейнеры из Ирана с шахидами.
"как Абрамович с Шойгой распломбируют контейнеры из Ирана с шахидами"
А если распаковывают не Абрамович с шойгу, а ванька с мамедом - то это уже не считается?
Тепер США обстріляє ракетами всі іранські військові заводи?