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Новости Война
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Президент Израиля Герцог показал доказательства применения иранских дронов в Украине. ФОТО

Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в том, что иранские беспилотники, проданные России, убивают в Украине гражданское население

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом он заявил во время выступления по приглашению неправительственной исследовательской организации "Атлантический совет" в Вашингтоне.

Несмотря на отрицание Ирана, по словам Герцога, фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине, доказывают, что Иран продает свои беспилотники России для войны против Украины.

"Это дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (написано Герань-2. - Ред.), но даже шрифт точно такой же", – заметил израильский президент, показывая фотографии аудитории.

По словам Герцога, приведенные им фотографии являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей, и которую он готов представить для того, чтобы "разоблачить ложь" иранского режима.

"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном тогда, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно делают другие ужасающие вещи", - подчеркнул Герцог.

Читайте: Израиль предоставит США фотодоказательства использования иранских беспилотников в Украине

Президент Израиля Герцог показал доказательства применения иранских дронов в Украине 01
Президент Израиля Герцог показал доказательства применения иранских дронов в Украине 02

Израиль (1923) Иран (1794) дроны (3909) Герцог Ицхак (13)


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Топ комментарии
+36
Если вы считаете, что развединформацию, которую Президент Израиля напрямую предоставляют Президенту США он "нарыл в интернете", то вы вы плохо знаете и Израиль и США.
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26.10.2022 13:32
+15
Д
А я уже замахался доказывать этот простейший факт - для того, чтобы получить системы ПВО в 2022 г., их надо было заказать в 2018 г.
Лишних систем у израильской военной промышленности на складах нет.
На склад никто не работает
А действующие никто не даст - они на боевом дежурстве 7/24
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26.10.2022 13:43
+13
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
А систем ПВО не дадим.
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26.10.2022 13:31
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Правила форума Совет форумчан
Это ж сколько им времени понадобилось, чтоб две фотки в инете нарыть...
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26.10.2022 13:30 Ответить
Если вы считаете, что развединформацию, которую Президент Израиля напрямую предоставляют Президенту США он "нарыл в интернете", то вы вы плохо знаете и Израиль и США.
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26.10.2022 13:32 Ответить
25/09/2022........
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26.10.2022 13:34 Ответить
Пентагон достаточно давно сообщал о начале отгрузки в рф беспилотников и подготовки персонала по их обслуживанию на территории Украины... Как-то озабочено запоздало реагируют Ваши хваленые спецслужбы.
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26.10.2022 13:41 Ответить
То,что Израиль в кольце врагов существует уже 74 года свидетельствует о том, что его спецслужбы работают блестяще.
А то, что на основании куцей статьи и крохотного кусочка информации вы делаете глобальные выводы, так это ваше личное дело.
Да и делайте на здоровье.
Вам приятно, а израильские спецслужбы этого "провала" как-то не заметили
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26.10.2022 13:46 Ответить
74 года в кольце врагов - это свидетельствует лишь о том что у США есть стратегические интересы в этом регионе, не более.
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26.10.2022 13:50 Ответить
Извините, спорить с вами не буду.
Вторично, если вам приятно так думать, думайте на здоровье. Вам удовольствие, а на реальность это не влияет.
Израиль практически с первых дней своего существования доказал, что он не объект, а субъект мировой политики и действует вполне самостоятельно, исходя из единственного критерия - безопасности самого Израиля. Совпадает его точка зрения с американской - прекрасно. Не совпадает, делает по своему, а Америка перебьется.
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26.10.2022 13:54 Ответить
Ну, значит Украине нужно брать пример у Израиля. Готовиться к затяжной обороне государства с такими прекрасными "друзьями".
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26.10.2022 14:03 Ответить
Именно то, что я всегда говорил и буду говорить.
Иметь под боком агрессивного и безумного соседа и 30 лет надеяться на то, что он как нибудь сам по себе успокоиться, роскошь непозволительная.
Обычно в выигрыше остается тот, кто надеется на худшее.
Украина же надеялась на лучшее и потому имеет то, что имеет
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26.10.2022 14:11 Ответить
Израиль - это монолитная нация, монолитная страна. после распада совка Украина не могла похвастаться подобной монолитностью. Большая часть страны хотела интегрироваться в западное сообщество, а треть страны хотела опять в совок и русский мир. Даже сейчас, на восьмом месяце полномасштабной войны, я не уверен, что хотя бы 80% из этой трети поменяли свое отношение к рашке. Коллаборантов и ждунов у нас еще хватает, к сожалению.
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26.10.2022 14:18 Ответить
Вы ошибаетесь насчет монолитности израильского населения. Все почему то считают, что в Израиле живут исключительно евреи. А это совсем не так.
Арабов уже 20% и пока сидят тихо, но все понимают, что они "тикающая бомба" - не вопрос взорвется или не взорвется, а вопрос когда взорвется.
Пока еще не явные враги, но балласт точно.
И ортодоксов(которых вы знаете, как хасидов) тоже аж никак нельзя назвать интегральной частью израильского общества - не работают, в армии не служат, в жизни страны не участвуют(а некоторая их часть эту страну вообще не признает), и занимаются двумя своими любимыми делами - молятся и размножаются
И их вместе где-то уже 40%
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26.10.2022 14:29 Ответить
ну ортодоксы точно воевать против Израиля не станут. ) ну а арабы. тут сложно что-то прогнозировать. чисто из материальной составляющей, то им конечно лучше жить в развитом экономически Израиле, чем в убыточных Ливане, Сирии или где там еще поблизости.
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26.10.2022 14:37 Ответить
Да, насчет израильских арабов вы правы, доходит до анекдота.
Есть на севере т.н. "арабский треугольник" - район с гомогенным арабским населением. Самый главный город там Ум эль Фахм, где-то 50 тыс.
В этом городе не увидишь вывески на иврите и израильского флага, повсюду висят флаги Палестины и портреты Арафата, население по отношению к Израилю настроено враждебно.
Во время правления левого премьера Барака встал вопрос об обмене территориями - вы присоединим к себе территории возле Иерусалима с еврейским населением, а этот арабский треугольник передадим вам, в Палестину потому что по факту там и есть Палестина. И дело уже дошло до составления карт и выписок в МВД.
И тут треугольник возмутился - это, ребята, притормозите. Как это мы останемся без израильского уровня жизни и без социальных выплат Национального Страхования. Мы с Израилем.
Точно как наглый Шариков, которого хотели выставить - "А харчеваться я где буду?"
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26.10.2022 14:55 Ответить
😄
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26.10.2022 18:08 Ответить
С чего же они живут, ортодоксы, если не работают? 🙄
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26.10.2022 18:06 Ответить
в этом (в затяжной обороне) уже не будет необходимости. в следующем году вопрос распада рашки станет очень остро, то есть ребром.
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26.10.2022 14:12 Ответить
Ви маєте рацію. Я припускаю, що в Ірані Ізраїль має можливо найсильнішу розвідку на всіх рівнях. Просто хотілося б, щоб допомога була не лише розвідданими, в яких і так майже ніхто не сумнівається. Але це, звісно, право Ізраїлю.
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26.10.2022 14:04 Ответить
Ну може і є допомога, але максимально непублічно
А стосовно поставок, ну Ізраїлю кожна одиниця зброї не зайва
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26.10.2022 14:15 Ответить
сегодня в новостях пробежало, что в Иране грохнули полковника и генерала, которые были ответственны за поставку дронов рашке. это правда?
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26.10.2022 14:25 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
А систем ПВО не дадим.
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26.10.2022 13:31 Ответить
асфальт, Тимоша, асфальт!
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26.10.2022 13:39 Ответить
У Ізраиля нет лишних систем ПВО - они в окружении врагов живут - и тот же Иран у них под боком.
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26.10.2022 13:40 Ответить
Д
А я уже замахался доказывать этот простейший факт - для того, чтобы получить системы ПВО в 2022 г., их надо было заказать в 2018 г.
Лишних систем у израильской военной промышленности на складах нет.
На склад никто не работает
А действующие никто не даст - они на боевом дежурстве 7/24
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26.10.2022 13:43 Ответить
Адекватні люди це розуміють, а різним "хоть паржем" Ви все одно нічого довести не зможете. Їм завжди всі щось винні.
Три роки асфальт кл(Р)адуть, вбивають свій ВПК, а потім вимагають від інших озброєння...
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26.10.2022 13:50 Ответить
Дійсно так.
З рядових анонімних користувачів і попиту немає, але коли глава МЗС Кулеба вимагає (не просить, вимагає!) негайно передати Україні взагалі все, і старі, давно випробувані системи ППО, і новітні, в які спільно зі США вклали десятки мільярдів доларів і лише 2-3 роки тому поставили на бойове чергування і навіть эксперементальну систему лазерного перехоплення "Маген Ор", про яку взагалі ніхто й нічого не знає, бере збентеження. Це вже не дипломатія, а базар. Хто голосніше, той і з прибутком
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26.10.2022 14:06 Ответить
Бла-бла-бла, лишь бы ничего не дать украинцам, гибнущим пот ракет.
Тот кто хочет помочь- ищет возможности, а кто не хочет - ищет причины!
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26.10.2022 14:19 Ответить
А кто-то заказал? Оплатил? Напомни, сколько месяцев войны зелёные не могут оплатить производство тех же Нептунов? Клянчить ПВО и при этом не давать денег на свою оборонку - это вообще адекватное поведение власти?
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26.10.2022 14:05 Ответить
Израилю ежегодно последние 15-20 лет США выделяют из своего бюджета 1,5-2 млрд. $
Именно поэтому у Израиля есть и F-35 и Железный купол (совместная разработка с США) и ядерное оружие!
--
Где бы был Израиль без помощи США???? Ровно там же, где и Украина, которой в 2014- 2021 годах выделяли по 200-300 млн, в отличие от Израиля!
А до 2014 вообще военная помощь была 0, по понятным причинам!
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26.10.2022 14:24 Ответить
не пори чушь, не разбираясь в сути вопроса...
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26.10.2022 15:02 Ответить
У вас очень наивная точка зрения.
До 73 года никакого сотрудничества США и Израиля не было. Америка не верила в жизнеспособность Израиля и потому денег в него не вкладывала.
Война Судного дня - это то событие, которое заставило Америку изменить свое мнение. А ЯО Израиль заимел в 50-х, при помощи Франции и при активном ПРОТИВОДЕЙСТВИИ(!!!) США. Научная и экспериментальная часть израильская, материальная французская.
А сейчас американская военная помощь - 3 мдрд. в год и эта помошь приобрела характер взаимовыгодного сотрудничества. Америка платит, Израиль разрабатывает, а пользуются вместе. Так получился и Железный Купол, и Стрела 2/3, и авионика для F-35, в том числе и израильское ноу-хау, какой-то невероятный шлем, где летчик управляет вооружением движением глаза. Много чего.
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26.10.2022 15:06 Ответить
ну у него же ник "Понтий Пилат"! о чём говорить с человеком, который назвался именем жестокого убийцы!? Ахи, ма нишма?
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26.10.2022 16:08 Ответить
Ну, если бы он знал историю, то назвался бы как следует - Понтиус Пилатус.
Но историю он не знает. Он всего лишь читал роман Булгакова.
Ким'ат тов. Гшамим.
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26.10.2022 16:17 Ответить
Ай, молодец! Как красиво все расписал! Сразу стало все на места и моя наивная точка зрения и ник не правильный!

--

Единственное, что скажу, хотя скорее всего ты не поймешь. Когда моя прабабка во время ВОВ прятала у себя еврейскую семью - женщину и девочку от фашистов, она как-то не подумала ни про то что самой кушать нечего, ни про то, что ее в любой момент расстреляют, если узнают. А моя бабка, дочь прабабки, рассказывала, что когда у нее удавалось украсть у немцев кусочек шоколада - делилась им с девочкой, которую прятали. Они просто спасали людей!

Сейчас мы просим Вас спасти наших людей! Без объяснений, почему вы это сделать не можете!
Не хотите - тогда лучше молчите, не имеет смысл оправдываться, мы все поймем без слов.
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27.10.2022 00:46 Ответить
Про "слова" скажи туркам, их же пословицей! Израиль с 1948г. в состоянии войны, каждые шесть месяцев через Кнессет продлевая военное положение! Чего вы ****@лись к Израилю? Страна территорией как 2/3 Днепропетровской области, десятилетиями противостоит арабскому миру, который десятилетиями поддерживался совком! Мудак, завали дуло!
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26.10.2022 14:57 Ответить
A ti dumaiesh chto ani budut vse materiali vikladivati na vseobsheie obozrenie ? Ti chio , tupoi ? Ili ruski ? 🤦
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26.10.2022 13:33 Ответить
Прошу прощения, но Вы о чем? Я говорил о медленной реакции наших израильских друзей.
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26.10.2022 13:53 Ответить
Ja etat vapros adresaval
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26.10.2022 13:34 Ответить
25/09/2022...
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26.10.2022 13:35 Ответить
Розвиднілося
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26.10.2022 13:34 Ответить
Неужели Израиль вкурил, что ***** ради уничтожения Украины готов Ирану отдать ядерные технологии, а может и бомбы, и ему совершенно пофиг на тот Израиль
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26.10.2022 13:35 Ответить
Не думаю що у Ірану особливі проблеми з яд технологіями, які вони і у кндр можуть взяти
Думаю там щось більш специфічне (як мінімум йшла мова про літаки в обмін на дрони)
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26.10.2022 14:18 Ответить
Кацапы, кого вы хотели нае@ать с этой "Геранью" , евреев, украинцев , весь мир? Лошье лапотное.
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26.10.2022 13:35 Ответить
Слово "герань" созвучно со словом "Тегеран". Кацапы так прикалываются или всерьёз думают, что никто эту великую тайну не распознает
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26.10.2022 13:45 Ответить
И это все шо мог предоставить Моссад - украинские фотографии?
Интресно, у кого табачек в сигаретах интересней - у президента Израиля или редактора новостей?
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26.10.2022 13:37 Ответить
А с чего ты взял, что Моссад будет что-то предоставлять на презентации? Моссад предоставил доказательства США. И мы передали им в распоряжение не фотографии, а реальные сбитые беспилотники - у нас их хватает.
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26.10.2022 13:42 Ответить
И на фига тогда фотографии украинские, когда есть сбитые в натуре?
Я понимаю, если бы Израиль предоставил фотки как Абрамович с Шойгой распломбируют контейнеры из Ирана с шахидами.
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26.10.2022 15:01 Ответить
Фотографии наглядно демонстрируют, что это одни и те же беспилотники и их удобно размещать в прессе. А если журналистам предоставить сбитые в Украине иранские беспилотники - что они с ними буду делать? Фотографировать? И получатся - ФОТОГРАФИИ? Так почему сразу не предоставить фотографии?

"как Абрамович с Шойгой распломбируют контейнеры из Ирана с шахидами"
А если распаковывают не Абрамович с шойгу, а ванька с мамедом - то это уже не считается?
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26.10.2022 15:31 Ответить
І що тепер?

Тепер США обстріляє ракетами всі іранські військові заводи?
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26.10.2022 13:40 Ответить
Данунафиг Это самое серьезное разоблачение в истории
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26.10.2022 13:49 Ответить
Израильский ЦАХАЛ разбомбил два завода по сборке Иранских Дронов, производства Китая..осталось ещё четыре...
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26.10.2022 13:49 Ответить
Это все Китай. Только предъяву кинуть не могут. А Китаю надо чтобы с Ирана санкции не снимали. И дальше нефть покупать за бесплатно.
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26.10.2022 13:54 Ответить
Третий раз пишу..Дроны производит Китай..а не Иран...
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26.10.2022 13:52 Ответить
І є якісь докази цього? Чи "і так все зрозуміло"?
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26.10.2022 14:07 Ответить
Їх ще можно самим помацати, а не тільки роздивлятися в піксильних фото ...
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26.10.2022 13:58 Ответить
я уверен давно уже образцы переданы украинской стороной кому надо
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26.10.2022 15:44 Ответить
Добре, що Україна і Ізраїль в цьому конфлікті на одному боці. Думаю вони не упустять можливість прищімити яйкі Ірану. А Україні будьяка допомога знадобиться.
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26.10.2022 14:06 Ответить
А Израиль всегда на своем израильском боку, и нечего там делать больше никому, а то очутится в горькой доле, как государство Украина в акционерах Коломойского.
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26.10.2022 15:05 Ответить
Ізраїль не винуватий, шо українці такі дебіли.
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26.10.2022 15:54 Ответить
Украина еще не решила шо делать с Ираном - то ли яйца щупать, то ли откат получить за антонова...
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26.10.2022 15:03 Ответить
если что-то квакает как утка, ходит как утка, выглядит как утка, то это не мы, да, Иран?!
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26.10.2022 15:43 Ответить
Израиль предоставил Украине суперточные системы для перехвата иранских дронов: https://focus.ua/digital/534467-izrail-predostavil-ukraine-supertochnye-sistemy-dlya-perehvata-iranskih-dronov-smi
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26.10.2022 15:52 Ответить
Хтось недолугий навіть назвав - Герань. Співзвучно і корінь спільний: іРАН-теГЕРАН-ГЕРАНь.
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26.10.2022 17:42 Ответить
Ну, про*балі, як завжди скаже Арестовіч...
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26.10.2022 18:41 Ответить
 
 