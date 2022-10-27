Кремлю все сложнее изолировать российское общество от последствий войны, - британская разведка
Более активное вовлечение региональных чиновников в систему нацбезопасности России направлено на то, чтобы отвлечь критику общественности от центрального руководства.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.
Британская разведка обращает внимание, что 24 октября 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах России.
Это последовало после указа президента России Владимира Путина, который ввел новый режим уровней боевой готовности.
"Эта мера, вероятно, приведет к более тесной интеграции региональных губернаторов в систему национальной безопасности России. Это еще одна мера, направленная на организацию общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной Россией против Украины", - говорится в обзоре.
По мнению разведки, более активное привлечение региональных чиновников, вероятно, по крайней мере, частично направлено на то, чтобы отвлечь критику общественности от национального руководства.
"Кремль применял подобный подход в кризис COVID-19. Однако, вероятно, Кремлю будет сложнее изолировать российское общество от последствий "специальной военной операции" в Украине" - говорится в обзоре.
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Девушка взала цветной мел и на тротуаре перед мэрией написала:
"НЕТ ВО**Е".
Ее тут взяли и вместе с этим мелом потащили в участок.
А на следующий день суд, где она заявила, что на самом деле это надпись "НЕТ ВОБЛЕ" и таким образом она протестовала против воблы.
Судья этот довод принял и постановил, что мотивы личной неприязни к вобле подсудным делом не являются и для задержания оснований нет.
Девушку отпустили без последствий и мелки ей вернули.
Все вроде бы хорошо, и девушка смелая, и полиция не зверствовала и судья оказался человеком. Но...
Но поражает туман какого-то дикого, страшного идиотизма, в который опустилась россия.
https://t.me/generallsvr/211
Вчера президент России Владимир Путин провел странное мероприятие под названием «тренировка стратегических сил сдерживания». Под чутким руководством вождя состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет с воздуха, моря и земли. Ракеты дружно взлетели и даже вроде долетели куда следует. Демонстрация возможностей российских баллистических и крылатых ракет далеко летать, а также поражать цели, особых вопросов и сомнений ни у кого не вызывали и никого, конечно не напугали. Сомнения есть как у внешних наблюдателей, так, теперь уже и у российского руководства, в возможности применения ядерного оружия. Испытания ядерного оружия, инициированные президентом, провалились, сейчас судорожно пытаются установить причину и даже успели назначить новые испытания на следующей неделе. При отсутствии возможности напугать реальными испытаниями ядерного оружия, Путин пугает пусками ракет, которые должны нести ядерный заряд, испытать который, в свою очередь, пока не получается. Но сейчас Путин использует свой любимый метод «не важно быть, сумей прослыть». Умиляет официальная хроника данного события, которая дала фото и видео с президентом, конспектирующим или зарисовывающим процесс пусков ракет ручкой на бумаге. Рисунки Путина, вероятно, будут разосланы всем лидерам ядерных держав в качестве наглядного предостережения или будут продемонстрированы российским детям на уроках патриотического воспитания.
Действительно важные заявления Путин сделал вчера во время закрытой части совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в узком составе. Путин сказал, что собирается выступить с обращением к Федеральному собранию ближе к концу года. В обращении президент поблагодарит за работу премьер-министра и Кабмин и предложит кандидатуру нового премьер-министра и новый состав кабмина, дескать, в кризис нужны кризис-менеджеры. В начале следующего года президент собирается поэтапно ввести военное положение по всей стране. Ещё до совещания Путин предупредил Собянина о необходимости подготовки Москвы к возможности введения военного положения в любой момент после Нового года. Транзит собираются проводить в режиме военного положения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев не в восторге от перспективы перехода власти к его сыну Дмитрию в разгар войны, но Путин обещает, что горячая фаза закончится к весне. На чем основаны обещания президента не понятно пока никому.