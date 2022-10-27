Кремлю дедалі складніше ізолювати російське суспільство від наслідків війни, - британська розвідка
Більш активне залучення регіональних чиновників у систему нацбезпеки Росії спрямоване на те, щоб відвернути увагу критики громадськості від центрального керівництва.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
Британська розвідка звертає увагу, що 24 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах Росії.
Це послідувало за указом президента Росії Володимира Путіна, який запровадив новий режим рівнів бойової готовності.
"Цей захід, імовірно, призведе до більш тісної інтеграції регіональних губернаторів у систему національної безпеки Росії. Це ще один захід, спрямований на організацію суспільства, яке продовжує перебувати під тиском війни, розв'язаної Росією проти України", - йдеться в огляді.
На думку розвідки, більш активне залучення регіональних чиновників, імовірно, принаймні частково спрямоване на те, щоб відвернути критику громадськості від національного керівництва.
"Кремль застосовував подібний підхід під час кризи COVID-19. Однак, імовірно, Кремлю буде складніше ізолювати російське суспільство від наслідків "спеціальної військової операції" в Україні" - йдеться в огляді.
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Девушка взала цветной мел и на тротуаре перед мэрией написала:
"НЕТ ВО**Е".
Ее тут взяли и вместе с этим мелом потащили в участок.
А на следующий день суд, где она заявила, что на самом деле это надпись "НЕТ ВОБЛЕ" и таким образом она протестовала против воблы.
Судья этот довод принял и постановил, что мотивы личной неприязни к вобле подсудным делом не являются и для задержания оснований нет.
Девушку отпустили без последствий и мелки ей вернули.
Все вроде бы хорошо, и девушка смелая, и полиция не зверствовала и судья оказался человеком. Но...
Но поражает туман какого-то дикого, страшного идиотизма, в который опустилась россия.
https://t.me/generallsvr/211
Вчера президент России Владимир Путин провел странное мероприятие под названием «тренировка стратегических сил сдерживания». Под чутким руководством вождя состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет с воздуха, моря и земли. Ракеты дружно взлетели и даже вроде долетели куда следует. Демонстрация возможностей российских баллистических и крылатых ракет далеко летать, а также поражать цели, особых вопросов и сомнений ни у кого не вызывали и никого, конечно не напугали. Сомнения есть как у внешних наблюдателей, так, теперь уже и у российского руководства, в возможности применения ядерного оружия. Испытания ядерного оружия, инициированные президентом, провалились, сейчас судорожно пытаются установить причину и даже успели назначить новые испытания на следующей неделе. При отсутствии возможности напугать реальными испытаниями ядерного оружия, Путин пугает пусками ракет, которые должны нести ядерный заряд, испытать который, в свою очередь, пока не получается. Но сейчас Путин использует свой любимый метод «не важно быть, сумей прослыть». Умиляет официальная хроника данного события, которая дала фото и видео с президентом, конспектирующим или зарисовывающим процесс пусков ракет ручкой на бумаге. Рисунки Путина, вероятно, будут разосланы всем лидерам ядерных держав в качестве наглядного предостережения или будут продемонстрированы российским детям на уроках патриотического воспитания.
Действительно важные заявления Путин сделал вчера во время закрытой части совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в узком составе. Путин сказал, что собирается выступить с обращением к Федеральному собранию ближе к концу года. В обращении президент поблагодарит за работу премьер-министра и Кабмин и предложит кандидатуру нового премьер-министра и новый состав кабмина, дескать, в кризис нужны кризис-менеджеры. В начале следующего года президент собирается поэтапно ввести военное положение по всей стране. Ещё до совещания Путин предупредил Собянина о необходимости подготовки Москвы к возможности введения военного положения в любой момент после Нового года. Транзит собираются проводить в режиме военного положения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев не в восторге от перспективы перехода власти к его сыну Дмитрию в разгар войны, но Путин обещает, что горячая фаза закончится к весне. На чем основаны обещания президента не понятно пока никому.