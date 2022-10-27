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Новости Агрессия России против Украины
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Путин не передавал никакого послания Зеленскому. Это инициатива президента Гвинеи-Бисау, - Песков

пєсков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор не передавал никакого специфического послания президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Какого-то специфического послания в этом случае нет, и об этом речь не шла", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что президент Гвинеи-Бисау сам "изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и он вот эту позицию Путина (что якобы Украине запретили вести переговоры с РФ, несмотря на то, что она якобы открыта к переговорам – ред.) донесет до украинской стороны".

Напомним, 26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил Украину с официальным визитом. Президент Зеленский рассказал, что российская сторона, несмотря на постоянные ракетные обстрелы Украины, передала президентом Гвинеи-Бисау прошение о "налаживании мостов" и "разблокировании отношений".

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Зеленский Владимир (20336) Песков Дмитрий (1865) путин владимир (31247) переговоры с Россией (962)


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Топ комментарии
+27
- Скажи Зеленскому, что мы хотим переговоры.
- А если он не захочет?
- Тогда мы скажем, что ни о чём не просили, и ты сам, с какого-то хера, всё придумал.
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27.10.2022 14:00
+23
Та да. Президент Гвінеї-Бісау відомий своїми ініціативами, спасу від нього нема
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27.10.2022 14:06
+21
"Нас не посылали за хрюске кораблём, мы сами туда пошли"
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27.10.2022 13:57
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угу угу
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27.10.2022 13:56 Ответить
Ага, плешивая моль скоро будет через марсиан передавать послания
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27.10.2022 14:23 Ответить
не передавал не передает и не передаст и вообще никакого президента бисау он не знает патамушто его уже съели
а передаст или пиридаст - тот письков который подобную ахинею вообще коментирует
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27.10.2022 16:32 Ответить
Ну да, ну да
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27.10.2022 13:57 Ответить
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27.10.2022 16:39 Ответить
Письков всегда брешет как собака.
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27.10.2022 13:57 Ответить
"Нас не посылали за хрюске кораблём, мы сами туда пошли"
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27.10.2022 13:57 Ответить
"згідно заздалегіть затвердженому плану"
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27.10.2022 14:08 Ответить
уже даже гвинейский бисаец ботоксного за ***** не считает )). решает сам, что от имени его погоняла можно безнаказанно сказать ))
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27.10.2022 13:58 Ответить
знов хйла обісцяли
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27.10.2022 14:00 Ответить
Ембало здорового человека.

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27.10.2022 13:59 Ответить
"Чорний лебідь " до йухла прилітав - похожий на голуба миру , але є нюанс
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27.10.2022 14:17 Ответить
ну так !!! президент Гвінеї-Бісау сам, з ласної ініціативи, катався, хто зна куди, спочанку до ***** в мацкву, а потім у Київ ... охотно віримо ...
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27.10.2022 13:59 Ответить
- Скажи Зеленскому, что мы хотим переговоры.
- А если он не захочет?
- Тогда мы скажем, что ни о чём не просили, и ты сам, с какого-то хера, всё придумал.
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27.10.2022 14:00 Ответить
- 500к. готівкою...
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27.10.2022 14:29 Ответить
а неплохая бы была инициатива Эмбало, если б он вместо послания привез преЗЕ голову....чью-то...
ну или брехливый изык писькова...ну или хоть ухо *****))))
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27.10.2022 14:03 Ответить
піськов забрехався. Нехай подивиться сайт *****; там нашкрабано якраз те, що ***** хоче "переговорів про мир"
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27.10.2022 14:03 Ответить
Та да. Президент Гвінеї-Бісау відомий своїми ініціативами, спасу від нього нема
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27.10.2022 14:06 Ответить
всюди його повно
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27.10.2022 14:11 Ответить
Якіж ви сукі всі такі читаємі, прогнозовані після того як послав Зе *****, ага тіпа "Да не очень то хотелось вабще та" так і сам же Піськов учора казав що вони відкриті до переговорів але ми не хочему тут на Ембало вже не зїдиш
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27.10.2022 14:07 Ответить
Одне з двох - або "Блазень" тепер боїться власної тіні і старається відмежовуваться від усіх, хто приїжджає, як посередник від "бункерного" (щоб українці не повісили "під гарячу руку"), або "вождь" вирішив "потрапить в анали історії", як великий "миротворець")
Щось мені здається що перша версія правдивіша
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27.10.2022 14:08 Ответить
Вам не здається, бо Щеневтік інакше і не може мислити (хоча соже я і помиляюся та слово мислити тут недоречне).
Бігти точно немає куди, от воно і крутиться, як вужик на пательні
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27.10.2022 16:18 Ответить
конечно, так и было =) с чего бы пескову врать =)
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27.10.2022 14:10 Ответить
Ну, якщо піськов сказав, то це все одно що збрехав. Тобто було
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27.10.2022 14:12 Ответить
та якось поссау...
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27.10.2022 14:14 Ответить
Ну звичайно то ініціатива Президента Гвінеї Бісау))!! Нкчого йому було робити)) Песков ти клоун))!!
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27.10.2022 14:16 Ответить
Буйло, піськов та прімкнувший до них ємбала 😂

.
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27.10.2022 14:16 Ответить
***** думало що інформація буде утаємнена а тут ***.Піськов тримає реноме ***ла аби не впало.***** вже з москви тікає.
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27.10.2022 14:18 Ответить
значит таки передавав
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27.10.2022 14:18 Ответить
о как, а он называл вована, ну того который реинкарнация гитлера, он еще в детсве был шестеркой у питерской дворовой шпаны, так вот называл вчера этот темненький президент этого темного вована другом, а вован обвиняет сегодня его в брехне, вот такая дружба с вованом, потому как бесовское он отродье
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27.10.2022 14:18 Ответить
Не пи#ди,мерзота.
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27.10.2022 14:18 Ответить
Орків послали в дупу, а вони тепер стверджують, що "нє сільно нам єто і надо". Снову рашисти обісрались, черговий пердь у калюжу. Тільки тепер "бальшой афріканскій друг", якого виставили повним дурнем, запам'ятає це і другим африканським президентам перекаже не зв'язуватись з гопніками. Уміють кацапи усе зпаскудити і обісратись. Така вже карма у цього бандостану.
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27.10.2022 14:19 Ответить
+100500!!!
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27.10.2022 15:33 Ответить
Типичное руское вранье. На слова мордорских официальных лиц не стоит обращать внимания и на них не реагировать.
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27.10.2022 14:21 Ответить
Дезинформація твіи друг -- виставити противника в дураках .
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27.10.2022 14:22 Ответить
Алкаш пучеглазый, завали свое Эмбало!
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27.10.2022 14:46 Ответить
Случайно увидел в инете видео где путлер выходит по трапу из самолёта в Тегеране...перед последней ступенькой трапа оступился на слабую левую ногу...,друзья это не путлер...это актер Андрей Панин...,точно так хромал на левую ногу только он. ..
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27.10.2022 14:49 Ответить
Значит, передавал, и, именно специфическое
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27.10.2022 14:58 Ответить
Віримо, як ніколи що *****, що його туалетному йоршику.
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27.10.2022 15:02 Ответить
Послание Марго Симоньян..типа Киев за три дня Хмырь Мавзолейный получил...🔱♥️🖤🔱
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27.10.2022 15:03 Ответить
Ну пошутил Умару, с кем не бывает.
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27.10.2022 15:24 Ответить
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА! Т.е. мау! ))))))))))
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27.10.2022 15:32 Ответить
Це піськов зараз ким назвав президента Гвінеї-Бісау??
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27.10.2022 15:36 Ответить
Ну да так *****, срущее в чемодан, и признается, что он просил какое-то Ембало, прости господи, докукарекаться про переговоры с Украиной.
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27.10.2022 15:59 Ответить
То есть сам от нех. делать за свои деньги приехал?
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27.10.2022 16:38 Ответить
За зерном приезжал поклянчить с экватора метатель копья, сначала к пу, потом к нашему. Для важности своей пургу нагонял и цену себе. А клянчил по дешёвке чтоб зерно слегка перепродавать. Ото и вся интрига. Так было и при бровеносце 45 лет назад. Тот раздавал лихо и не только зерно. Сколько в те годы наблюдал на причалах ржавые трактора, автокраны, комбайны, в Анголе, Мозамбике, Эфиопии итд. За Кубу вообще капец, сколько выдурили, а совки в три смены дуба или за 300 чистыми.
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27.10.2022 17:34 Ответить
Дубасили, ошибка .
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27.10.2022 17:36 Ответить
 
 