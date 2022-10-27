Путин не передавал никакого послания Зеленскому. Это инициатива президента Гвинеи-Бисау, - Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор не передавал никакого специфического послания президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Какого-то специфического послания в этом случае нет, и об этом речь не шла", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что президент Гвинеи-Бисау сам "изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и он вот эту позицию Путина (что якобы Украине запретили вести переговоры с РФ, несмотря на то, что она якобы открыта к переговорам – ред.) донесет до украинской стороны".

Напомним, 26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил Украину с официальным визитом. Президент Зеленский рассказал, что российская сторона, несмотря на постоянные ракетные обстрелы Украины, передала президентом Гвинеи-Бисау прошение о "налаживании мостов" и "разблокировании отношений".

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