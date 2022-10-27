Путин не передавал никакого послания Зеленскому. Это инициатива президента Гвинеи-Бисау, - Песков
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор не передавал никакого специфического послания президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Какого-то специфического послания в этом случае нет, и об этом речь не шла", - заявил Песков.
Пресс-секретарь Кремля добавил, что президент Гвинеи-Бисау сам "изъявил желание и сказал, что у него будут контакты и он вот эту позицию Путина (что якобы Украине запретили вести переговоры с РФ, несмотря на то, что она якобы открыта к переговорам – ред.) донесет до украинской стороны".
Напомним, 26 октября президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил Украину с официальным визитом. Президент Зеленский рассказал, что российская сторона, несмотря на постоянные ракетные обстрелы Украины, передала президентом Гвинеи-Бисау прошение о "налаживании мостов" и "разблокировании отношений".
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а передаст или пиридаст - тот письков который подобную ахинею вообще коментирует
- А если он не захочет?
- Тогда мы скажем, что ни о чём не просили, и ты сам, с какого-то хера, всё придумал.
ну или брехливый изык писькова...ну или хоть ухо *****))))
Щось мені здається що перша версія правдивіша
Бігти точно немає куди, от воно і крутиться, як вужик на пательні
.