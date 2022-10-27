Путін не передавав ніякого послання Зеленському. Це ініціатива президента Гвінеї-Бісау, - Пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор не передавав ніякого специфічного послання президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Якогось специфічного послання в цьому випадку немає, і про це не йшлося", - заявив Пєсков.

Прессекретар Кремля додав, що президент Гвінеї-Бісау сам "виявив бажання і сказав, що у нього будуть контакти і він ось цю позицію Путіна (що нібито Україні заборонили вести переговори з РФ, попри те, що та нібито відкрита до перемовин, – ред.) донесе до української сторони".

Нагадаємо, 26 жовтня президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало відвідав Україну з офіційним візитом. Президент Зеленський розповів, що російська сторона, попри постійні ракетні обстріли України, передала президентом Гвінеї-Бісау прохання про "налагодження мостів" та "розблокування відносин".

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