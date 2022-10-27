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Новини Агресія Росії проти України
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Путін не передавав ніякого послання Зеленському. Це ініціатива президента Гвінеї-Бісау, - Пєсков

пєсков

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор не передавав ніякого специфічного послання президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"Якогось специфічного послання в цьому випадку немає, і про це не йшлося", - заявив Пєсков.

Прессекретар Кремля додав, що президент Гвінеї-Бісау сам "виявив бажання і сказав, що у нього будуть контакти і він ось цю позицію Путіна (що нібито Україні заборонили вести переговори з РФ, попри те, що та нібито відкрита до перемовин, – ред.) донесе до української сторони".

Нагадаємо, 26 жовтня президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало відвідав Україну з офіційним візитом. Президент Зеленський розповів, що російська сторона, попри постійні ракетні обстріли України, передала президентом Гвінеї-Бісау прохання про "налагодження мостів" та "розблокування відносин".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Пєсков Дмитро (1617) путін володимир (23798) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+27
- Скажи Зеленскому, что мы хотим переговоры.
- А если он не захочет?
- Тогда мы скажем, что ни о чём не просили, и ты сам, с какого-то хера, всё придумал.
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27.10.2022 14:00
+23
Та да. Президент Гвінеї-Бісау відомий своїми ініціативами, спасу від нього нема
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27.10.2022 14:06
+21
"Нас не посылали за хрюске кораблём, мы сами туда пошли"
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27.10.2022 13:57
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27.10.2022 13:56 Відповісти
Ага, плешивая моль скоро будет через марсиан передавать послания
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27.10.2022 14:23 Відповісти
не передавал не передает и не передаст и вообще никакого президента бисау он не знает патамушто его уже съели
а передаст или пиридаст - тот письков который подобную ахинею вообще коментирует
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27.10.2022 16:32 Відповісти
Ну да, ну да
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27.10.2022 13:57 Відповісти
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27.10.2022 16:39 Відповісти
Письков всегда брешет как собака.
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27.10.2022 13:57 Відповісти
"Нас не посылали за хрюске кораблём, мы сами туда пошли"
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27.10.2022 13:57 Відповісти
"згідно заздалегіть затвердженому плану"
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27.10.2022 14:08 Відповісти
уже даже гвинейский бисаец ботоксного за ***** не считает )). решает сам, что от имени его погоняла можно безнаказанно сказать ))
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27.10.2022 13:58 Відповісти
знов хйла обісцяли
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27.10.2022 14:00 Відповісти
Ембало здорового человека.

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27.10.2022 13:59 Відповісти
"Чорний лебідь " до йухла прилітав - похожий на голуба миру , але є нюанс
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27.10.2022 14:17 Відповісти
ну так !!! президент Гвінеї-Бісау сам, з ласної ініціативи, катався, хто зна куди, спочанку до ***** в мацкву, а потім у Київ ... охотно віримо ...
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27.10.2022 13:59 Відповісти
- Скажи Зеленскому, что мы хотим переговоры.
- А если он не захочет?
- Тогда мы скажем, что ни о чём не просили, и ты сам, с какого-то хера, всё придумал.
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27.10.2022 14:00 Відповісти
- 500к. готівкою...
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27.10.2022 14:29 Відповісти
а неплохая бы была инициатива Эмбало, если б он вместо послания привез преЗЕ голову....чью-то...
ну или брехливый изык писькова...ну или хоть ухо *****))))
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27.10.2022 14:03 Відповісти
піськов забрехався. Нехай подивиться сайт *****; там нашкрабано якраз те, що ***** хоче "переговорів про мир"
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27.10.2022 14:03 Відповісти
Та да. Президент Гвінеї-Бісау відомий своїми ініціативами, спасу від нього нема
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27.10.2022 14:06 Відповісти
всюди його повно
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27.10.2022 14:11 Відповісти
Якіж ви сукі всі такі читаємі, прогнозовані після того як послав Зе *****, ага тіпа "Да не очень то хотелось вабще та" так і сам же Піськов учора казав що вони відкриті до переговорів але ми не хочему тут на Ембало вже не зїдиш
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27.10.2022 14:07 Відповісти
Одне з двох - або "Блазень" тепер боїться власної тіні і старається відмежовуваться від усіх, хто приїжджає, як посередник від "бункерного" (щоб українці не повісили "під гарячу руку"), або "вождь" вирішив "потрапить в анали історії", як великий "миротворець")
Щось мені здається що перша версія правдивіша
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27.10.2022 14:08 Відповісти
Вам не здається, бо Щеневтік інакше і не може мислити (хоча соже я і помиляюся та слово мислити тут недоречне).
Бігти точно немає куди, от воно і крутиться, як вужик на пательні
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27.10.2022 16:18 Відповісти
конечно, так и было =) с чего бы пескову врать =)
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27.10.2022 14:10 Відповісти
Ну, якщо піськов сказав, то це все одно що збрехав. Тобто було
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27.10.2022 14:12 Відповісти
та якось поссау...
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27.10.2022 14:14 Відповісти
Ну звичайно то ініціатива Президента Гвінеї Бісау))!! Нкчого йому було робити)) Песков ти клоун))!!
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27.10.2022 14:16 Відповісти
Буйло, піськов та прімкнувший до них ємбала 😂

.
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27.10.2022 14:16 Відповісти
***** думало що інформація буде утаємнена а тут ***.Піськов тримає реноме ***ла аби не впало.***** вже з москви тікає.
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27.10.2022 14:18 Відповісти
значит таки передавав
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27.10.2022 14:18 Відповісти
о как, а он называл вована, ну того который реинкарнация гитлера, он еще в детсве был шестеркой у питерской дворовой шпаны, так вот называл вчера этот темненький президент этого темного вована другом, а вован обвиняет сегодня его в брехне, вот такая дружба с вованом, потому как бесовское он отродье
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27.10.2022 14:18 Відповісти
Не пи#ди,мерзота.
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27.10.2022 14:18 Відповісти
Орків послали в дупу, а вони тепер стверджують, що "нє сільно нам єто і надо". Снову рашисти обісрались, черговий пердь у калюжу. Тільки тепер "бальшой афріканскій друг", якого виставили повним дурнем, запам'ятає це і другим африканським президентам перекаже не зв'язуватись з гопніками. Уміють кацапи усе зпаскудити і обісратись. Така вже карма у цього бандостану.
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27.10.2022 14:19 Відповісти
+100500!!!
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27.10.2022 15:33 Відповісти
Типичное руское вранье. На слова мордорских официальных лиц не стоит обращать внимания и на них не реагировать.
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27.10.2022 14:21 Відповісти
Дезинформація твіи друг -- виставити противника в дураках .
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27.10.2022 14:22 Відповісти
Алкаш пучеглазый, завали свое Эмбало!
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27.10.2022 14:46 Відповісти
Случайно увидел в инете видео где путлер выходит по трапу из самолёта в Тегеране...перед последней ступенькой трапа оступился на слабую левую ногу...,друзья это не путлер...это актер Андрей Панин...,точно так хромал на левую ногу только он. ..
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27.10.2022 14:49 Відповісти
Значит, передавал, и, именно специфическое
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27.10.2022 14:58 Відповісти
Віримо, як ніколи що *****, що його туалетному йоршику.
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27.10.2022 15:02 Відповісти
Послание Марго Симоньян..типа Киев за три дня Хмырь Мавзолейный получил...🔱♥️🖤🔱
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27.10.2022 15:03 Відповісти
Ну пошутил Умару, с кем не бывает.
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27.10.2022 15:24 Відповісти
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА! Т.е. мау! ))))))))))
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27.10.2022 15:32 Відповісти
Це піськов зараз ким назвав президента Гвінеї-Бісау??
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27.10.2022 15:36 Відповісти
Ну да так *****, срущее в чемодан, и признается, что он просил какое-то Ембало, прости господи, докукарекаться про переговоры с Украиной.
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27.10.2022 15:59 Відповісти
То есть сам от нех. делать за свои деньги приехал?
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27.10.2022 16:38 Відповісти
За зерном приезжал поклянчить с экватора метатель копья, сначала к пу, потом к нашему. Для важности своей пургу нагонял и цену себе. А клянчил по дешёвке чтоб зерно слегка перепродавать. Ото и вся интрига. Так было и при бровеносце 45 лет назад. Тот раздавал лихо и не только зерно. Сколько в те годы наблюдал на причалах ржавые трактора, автокраны, комбайны, в Анголе, Мозамбике, Эфиопии итд. За Кубу вообще капец, сколько выдурили, а совки в три смены дуба или за 300 чистыми.
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27.10.2022 17:34 Відповісти
Дубасили, ошибка .
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27.10.2022 17:36 Відповісти
 
 