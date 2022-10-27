Путін не передавав ніякого послання Зеленському. Це ініціатива президента Гвінеї-Бісау, - Пєсков
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор не передавав ніякого специфічного послання президенту України Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Якогось специфічного послання в цьому випадку немає, і про це не йшлося", - заявив Пєсков.
Прессекретар Кремля додав, що президент Гвінеї-Бісау сам "виявив бажання і сказав, що у нього будуть контакти і він ось цю позицію Путіна (що нібито Україні заборонили вести переговори з РФ, попри те, що та нібито відкрита до перемовин, – ред.) донесе до української сторони".
Нагадаємо, 26 жовтня президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало відвідав Україну з офіційним візитом. Президент Зеленський розповів, що російська сторона, попри постійні ракетні обстріли України, передала президентом Гвінеї-Бісау прохання про "налагодження мостів" та "розблокування відносин".
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а передаст или пиридаст - тот письков который подобную ахинею вообще коментирует
- А если он не захочет?
- Тогда мы скажем, что ни о чём не просили, и ты сам, с какого-то хера, всё придумал.
ну или брехливый изык писькова...ну или хоть ухо *****))))
Щось мені здається що перша версія правдивіша
Бігти точно немає куди, от воно і крутиться, як вужик на пательні
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