В СБУ сегодня идет очищение от "кротов" и предателей, - Малюк

Особое внимание в СБУ сегодня уделяют очищению спецслужбы от "кротов" и предателей.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" и. о. Главы СБУ Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Идет самоочищение Службы. Это имеет важное значение, особенно во время войны. Поэтому делаем для этого все возможно. Мы сегодня находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, об этом знает руководство государства. И я надеюсь, народ Украины это чувствует также", - подчеркнул Василий Малюк.

Он сообщил о задержании руководителя Харьковского института подготовки юридических кадров, который был не просто агентом, а резидентом врага. То есть, у него на связи были другие лица. Есть и другие задержанные, в том числе сотрудники аналитического подразделения Харьковского управления, передавшие врагу информацию.

"Если не обнаружить этих крыс, то все наши дальнейшие операции по врагу обречены на провал. Поэтому на этом мы делаем очень большой акцент. Это подразделение внутренней безопасности полностью переформатировано и выполняет именно такие контрразведывательные задачи", – резюмировал и.о. Главы СБУ.

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