В СБУ сегодня идет очищение от "кротов" и предателей, - Малюк
Особое внимание в СБУ сегодня уделяют очищению спецслужбы от "кротов" и предателей.
Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" и. о. Главы СБУ Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Идет самоочищение Службы. Это имеет важное значение, особенно во время войны. Поэтому делаем для этого все возможно. Мы сегодня находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, об этом знает руководство государства. И я надеюсь, народ Украины это чувствует также", - подчеркнул Василий Малюк.
Он сообщил о задержании руководителя Харьковского института подготовки юридических кадров, который был не просто агентом, а резидентом врага. То есть, у него на связи были другие лица. Есть и другие задержанные, в том числе сотрудники аналитического подразделения Харьковского управления, передавшие врагу информацию.
"Если не обнаружить этих крыс, то все наши дальнейшие операции по врагу обречены на провал. Поэтому на этом мы делаем очень большой акцент. Это подразделение внутренней безопасности полностью переформатировано и выполняет именно такие контрразведывательные задачи", – резюмировал и.о. Главы СБУ.
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Все інше - балабольство.
І тільки тепер почали щось там чистити....
"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.
У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.
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Цікаво, на кого Бернс привозив компру?
За слоган "свій на 100%" - за грати.
Президент https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Владимир Зеленский назвал своего друга https://rus.lb.ua/file/person/4582_bakanov_ivan_gennadevich.html Ивана Баканова самым честным главой Службы безопасности Украины за время независимости.
Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.
"Может, с точки зрения опыта и профессионализма, Баканову чего-то не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы Службы безопасности Украины никогда не было", - сказал он.
И дурак может быть честным.
хто кого за те звільнив - ніхто нікого.
порошенко всіх паскуд врятував від народного гніву.
а потім раптом ой лишенько - знайшли купу зрадників та агентів.