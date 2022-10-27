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В СБУ сегодня идет очищение от "кротов" и предателей, - Малюк

малюк

Особое внимание в СБУ сегодня уделяют очищению спецслужбы от "кротов" и предателей.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" и. о. Главы СБУ Василий Малюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Идет самоочищение Службы. Это имеет важное значение, особенно во время войны. Поэтому делаем для этого все возможно. Мы сегодня находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, об этом знает руководство государства. И я надеюсь, народ Украины это чувствует также", - подчеркнул Василий Малюк.

Он сообщил о задержании руководителя Харьковского института подготовки юридических кадров, который был не просто агентом, а резидентом врага. То есть, у него на связи были другие лица. Есть и другие задержанные, в том числе сотрудники аналитического подразделения Харьковского управления, передавшие врагу информацию.

"Если не обнаружить этих крыс, то все наши дальнейшие операции по врагу обречены на провал. Поэтому на этом мы делаем очень большой акцент. Это подразделение внутренней безопасности полностью переформатировано и выполняет именно такие контрразведывательные задачи", – резюмировал и.о. Главы СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала "на горячем" агента России, разведывавшего позиции ВСУ в Харьковской области. ФОТО

СБУ (19890) государственная измена (1539) Малюк Василий (75)


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Топ комментарии
+20
Сподіваюсь, першим був лейтенант бакланов? Невже і до дєрьмака з агрохіміями дойдете?
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27.10.2022 14:56
+16
А хто їх туди понабирав, буде відповідь?
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27.10.2022 15:04
+15
Які, курва, кроти? Ліпше лічених патріотів з цього відомства переведіть, а всіх інших закрийте. Знову нагадаю про Крим. Який відсоток службовців СБУ вийшов з півострову в 14 році? Не більше 10. Інші 90 % без перерви на обід уже кокарди на будьоновки прикручували. Думаєте в інших областях у разі захвату території Кацапстаном були б інші цифри, навіть в Києві? Маю великий сумнів.
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27.10.2022 15:08
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Сподіваюсь, першим був лейтенант бакланов? Невже і до дєрьмака з агрохіміями дойдете?
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27.10.2022 14:56 Ответить
Очищення - це арешт Єрмака.

Все інше - балабольство.
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27.10.2022 16:05 Ответить
ти правильно сподіваєшся, але дуже звузив ці сподівання в часі..принаймні з 2014 там клоака..треба об'єктивно оцінювати речі, це найкоротший шлях до виправлення помилок
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27.10.2022 16:55 Ответить
Почему Баканов не схвачен и не даёт показания, почему не выловлен Портнов и не даёт показания , кто передал ему все списки военных, патриотов ………Почему 8 месяцев продолжалась продажа моторов для убийств украинцев⁉️Почему не вернули Генерала Бурбу и его людей патриотов
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27.10.2022 17:27 Ответить
Самі себе вони будуть чистити до нових віників .
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27.10.2022 14:57 Ответить
А чистилка виросла вже?
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27.10.2022 15:07 Ответить
Ще треба ликвидувати экономический блок, там бандити в законі
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27.10.2022 14:58 Ответить
а той економічний блок сам туди на роботу влаштувався чи його хтось туди призначив ?
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27.10.2022 16:07 Ответить
Складно звонишь начальник..
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27.10.2022 15:00 Ответить
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27.10.2022 15:01 Ответить
а не краще закрити це кончене сбу. натомість набрати патріотичних людей і відкрити нову структуру.
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27.10.2022 15:01 Ответить
Скільки часу для цього знадобиться?
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27.10.2022 15:11 Ответить
Всі зрадники зазвичай виглядають як патріоти...
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27.10.2022 16:15 Ответить
діти зазвичаю до рота тянуть і їжу і гімно, якщо ти в дорослому віці тянеш до рота гімно, то зазвичай ти дурак.
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27.10.2022 16:25 Ответить
МалюупрацюєВО нещодавно, і ВПРЕРШЕ дійсно взявся за чистку. Бойовий досвід допомагає. Даремно на нього діжку прете. Він чи не єдиний патріот і сміливий при владі. Ну ще новий голова прокуратури САП.
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27.10.2022 16:26 Ответить
я вам вірю що він хороша людина, я бочку катю проти системи. я по роботі своїй пересікаюсь з сбу. всі мають дорогі квартири і не одні. , другими словами доларові міліонери. до смішного доходило. синуля катається на послєдній марці бмв і має кучу квартир в центрі. а звідки гроші. відповідь така. в свій час вложився в біткоїни. він тільки від цицки маминої відірвався.
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27.10.2022 16:35 Ответить
проворовались, раз уж о разоблачениях и работе начали говорить...
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27.10.2022 15:01 Ответить
О! Прям ваще оперативно сработали. Какой там у нас год войны?
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27.10.2022 15:03 Ответить
А хто їх туди понабирав, буде відповідь?
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27.10.2022 15:04 Ответить
Многие трудоустроены в СБУ при активном содействии криминала. Из этой когорты есть/были даже начальники и замначальников областных управлений.
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27.10.2022 15:18 Ответить
і це на 9й рік війни
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27.10.2022 15:07 Ответить
Які, курва, кроти? Ліпше лічених патріотів з цього відомства переведіть, а всіх інших закрийте. Знову нагадаю про Крим. Який відсоток службовців СБУ вийшов з півострову в 14 році? Не більше 10. Інші 90 % без перерви на обід уже кокарди на будьоновки прикручували. Думаєте в інших областях у разі захвату території Кацапстаном були б інші цифри, навіть в Києві? Маю великий сумнів.
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27.10.2022 15:08 Ответить
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27.10.2022 15:12 Ответить
cane corso?
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27.10.2022 17:01 Ответить
опять же, ж оп-а чуйствует себя прекрасно!
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27.10.2022 15:12 Ответить
Спочатку набрали до спець служб реальних агентів Мордору, влаштували вагнергейт зі звільненням реальних патріотів, що неодноразово ризикували життям в тилу ворога. А деяких взагалі арештували за незаконне володіння зброєю... Позбавили наше ППО клістронів та злили канали їх постачання...

І тільки тепер почали щось там чистити....
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27.10.2022 15:16 Ответить
...В СБУ сьогодні йде очищення від "кротів" та зрадників... А від чортів очищення йде?
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27.10.2022 15:19 Ответить
очищення- https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/26/7373582/
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27.10.2022 15:19 Ответить
Головне що своєчасно, на восьмий рік війни...
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27.10.2022 15:24 Ответить
ОП коли в черзі записались????
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27.10.2022 15:32 Ответить
А нагадайте, що зазвичай робили зі зрадниками і кротами під час усіх війн ? Здається "міра запобіжного заходу" була та сама ➡️ 2 × 1 × 2 😎
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27.10.2022 15:37 Ответить
Чомусь я вірю Василю Малюку. Він багато часу в. о. Голови СБУ. Мабуть "не на часі" призначити Головою СБУ? Можливо щось недозволене викрив ? Дуже хочу вірити в те, що зрадників в СБУ та інших державних структурах маленький відсоток. Хочу вірити, що зрадники будуть ізольовані та покарані (до кінця їхнього нікчемного життя).
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27.10.2022 15:38 Ответить
Як повіломляє CNN, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.
У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.
*********
Цікаво, на кого Бернс привозив компру?
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27.10.2022 15:41 Ответить
Починайте хлопці з зільонського і дєрьмака...
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27.10.2022 15:42 Ответить
Тільки з "0".
За слоган "свій на 100%" - за грати.
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27.10.2022 15:54 Ответить
ВАУ!!! Не прошло и четыре года!
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27.10.2022 15:57 Ответить
Давно пора.
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27.10.2022 16:05 Ответить
зеленский и баканове при назначении -

Президент https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Владимир Зеленский назвал своего друга https://rus.lb.ua/file/person/4582_bakanov_ivan_gennadevich.html Ивана Баканова самым честным главой Службы безопасности Украины за время независимости.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

"Может, с точки зрения опыта и профессионализма, Баканову чего-то не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы Службы безопасности Украины никогда не было", - сказал он.
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27.10.2022 16:13 Ответить
Честный и профессионал - это разные вещи.
И дурак может быть честным.
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27.10.2022 16:23 Ответить
Скільки часу Малюк буде ВО, а не повноцінним керівником СБУ? Влада боїться його призначти, бо він і до кротів в ОП дійде?
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27.10.2022 16:14 Ответить
А хто його на ВО призначив? Не влада?
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27.10.2022 16:59 Ответить
Начни с Баканова - тогда поверю.
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27.10.2022 16:21 Ответить
Єрмака вже заарештували?
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27.10.2022 16:22 Ответить
Комедия для ЗЕБилов, поставленный малоПИД..роским, бениным, Нарко-Ослом и его фсбэшным смотрящим Елдаком будет очищать от кротов....
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27.10.2022 16:29 Ответить
Це порожні слова. А перелік розстріляних буде ?
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27.10.2022 16:31 Ответить
Може разом і з корупціонерами розберетесь?
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27.10.2022 16:38 Ответить
Немає очищення. Пишу за Дніпро і область, яка ніби прифронтова і на яких тачках їздять "опера". А як перевіряють РСО (режим секретності), де для своїх показників заставляють жінок бракти на себе нереальні, не свої порушення - складають адмін протоколи в суд, а самі видають дозволи таким як богуслаєв, гогілашвілі, секретарці Зеленсьекого та іншим. Роблять собі показник. То хіба немає простору для показників під час війни, де постійно любтітєлі "русского миру" корегують удари по Дніпру, Кривому Розі, Нікополю, Кам'янському, Павлограді? Там багато писали за філіал РПЦ в Україні - УПЦ(українську православну церкву могсковського патріархату), то це лехторат Зеленського, який підтримав його на виборах і далі підтримує, ненавидить все українське, особливо ПЦУ з Томосом. У Верховній Раді є капличка цієї секти, і тільки цієї секти,( уявили держдурі єдина капличка ПЦУ) де збираються всі резиденти і шпіони, в кожного посадовця на столі, чи на стіні є ікона, яку "поарували" попи УПЦ, грамоти, ордена і медальки- філії РПЦ і ті добюре їм служать. Чомусь всі сьогоднішні міністри і всі сьогоднішні знамениті спортсмени ходять в УПЦ і це все на фрні російського нападу, ракетних обстпрілів, знищення нації. Агов ОП, кабмін, Верховна Рада, де заборона цієї секти? Чи на ваших столах їх іконки і ордена в шкафу?
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27.10.2022 16:55 Ответить
очищення чи ротація?
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27.10.2022 16:58 Ответить
В СБУ 99% зрадників України!!! Займаються тільки набиванням своїх кишень, а не безпекою держави!!!!
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27.10.2022 17:03 Ответить
Почему тогда нет данных о ,, крысах,, продавших Мариуполь Херсон Сумы- всю Украину ??? Ещё не начинали чистить окружение Зе- там 90% крыс и коррупционеров. Начните с Зеломойского и отмывания на строительстве.
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27.10.2022 18:23 Ответить
"Идет самоочищение..." - дальше не читаю.
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27.10.2022 19:24 Ответить
Зараз під шумок зачистять і всіх не зручних для влади людей
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27.10.2022 20:08 Ответить
в 14 році сбу діяло проти майдану і майданівців.

хто кого за те звільнив - ніхто нікого.

порошенко всіх паскуд врятував від народного гніву.

а потім раптом ой лишенько - знайшли купу зрадників та агентів.
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27.10.2022 22:03 Ответить
 
 