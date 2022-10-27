В СБУ сьогодні йде очищення від "кротів" та зрадників, - Малюк
Особливу увагу в СБУ сьогодні приділяють очищенню спецслужби від "кротів" і зрадників.
Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" в.о. Голови СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Іде самоочищення Служби. Це важливого значення, особливо під час війни. Тож робимо для цього все можливо. Ми сьогодні знаходимо всі ганебні явища в самій Службі, локалізуємо їх. Це відчуває весь особовий склад, про це знає керівництво держави. І я сподіваюсь, народ України, це відчуває також", - підкреслив Василь Малюк.
Він повідомив про затримання керівника Харківського інституту підготовки юридичних кадрів, який був не просто агентом, а резидентом ворога. Тобто у нього на зв'язку були інші особи. Є й інші затримані, в тому числі співробітники аналітичного підрозділу Харківського управління, які передавали ворогу інформацію.
"Якщо не виявити цих щурів, то всі наші подальші операції щодо ворога прийняті на провал. Тому на цьому ми робимо дуже великий акцент. Цей підрозділ внутрішньої безпеки повністю переформатований і виконує саме такі контррозвідувальні задачі", – резюмував в.о. Голови СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все інше - балабольство.
І тільки тепер почали щось там чистити....
"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.
У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.
*********
Цікаво, на кого Бернс привозив компру?
За слоган "свій на 100%" - за грати.
Президент https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Владимир Зеленский назвал своего друга https://rus.lb.ua/file/person/4582_bakanov_ivan_gennadevich.html Ивана Баканова самым честным главой Службы безопасности Украины за время независимости.
Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.
"Может, с точки зрения опыта и профессионализма, Баканову чего-то не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы Службы безопасности Украины никогда не было", - сказал он.
И дурак может быть честным.
хто кого за те звільнив - ніхто нікого.
порошенко всіх паскуд врятував від народного гніву.
а потім раптом ой лишенько - знайшли купу зрадників та агентів.