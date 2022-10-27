В СБУ сьогодні йде очищення від "кротів" та зрадників, - Малюк

Особливу увагу в СБУ сьогодні приділяють очищенню спецслужби від "кротів" і зрадників.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" в.о. Голови СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Іде самоочищення Служби. Це важливого значення, особливо під час війни. Тож робимо для цього все можливо. Ми сьогодні знаходимо всі ганебні явища в самій Службі, локалізуємо їх. Це відчуває весь особовий склад, про це знає керівництво держави. І я сподіваюсь, народ України, це відчуває також", - підкреслив Василь Малюк.

Він повідомив про затримання керівника Харківського інституту підготовки юридичних кадрів, який був не просто агентом, а резидентом ворога. Тобто у нього на зв'язку були інші особи. Є й інші затримані, в тому числі співробітники аналітичного підрозділу Харківського управління, які передавали ворогу інформацію.

"Якщо не виявити цих щурів, то всі наші подальші операції щодо ворога прийняті на провал. Тому на цьому ми робимо дуже великий акцент. Цей підрозділ внутрішньої безпеки повністю переформатований і виконує саме такі контррозвідувальні задачі", – резюмував в.о. Голови СБУ.

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