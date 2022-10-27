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В СБУ сьогодні йде очищення від "кротів" та зрадників, - Малюк

малюк

Особливу увагу в СБУ сьогодні приділяють очищенню спецслужби від "кротів" і зрадників.

Про це повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" в.о. Голови СБУ Василь Малюк, інформує Цензор.НЕТ

"Іде самоочищення Служби. Це важливого значення, особливо під час війни. Тож робимо для цього все можливо. Ми сьогодні знаходимо всі ганебні явища в самій Службі, локалізуємо їх. Це відчуває весь особовий склад, про це знає керівництво держави. І я сподіваюсь, народ України, це відчуває також", - підкреслив Василь Малюк.

Він повідомив про затримання керівника Харківського інституту підготовки юридичних кадрів, який був не просто агентом, а резидентом ворога. Тобто у нього на зв'язку були інші особи. Є й інші затримані, в тому числі співробітники аналітичного підрозділу Харківського управління, які передавали ворогу інформацію.

"Якщо не виявити цих щурів, то всі наші подальші операції щодо ворога прийняті на провал. Тому на цьому ми робимо дуже великий акцент. Цей підрозділ внутрішньої безпеки повністю переформатований і виконує саме такі контррозвідувальні задачі", – резюмував в.о. Голови СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ проникла у лави ФСБ, щоб затримати ексначальника Кримського главку Кулініча, - Малюк

Автор: 

СБУ (12809) державна зрада (1685) Малюк Василь (99)


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Топ коментарі
+20
Сподіваюсь, першим був лейтенант бакланов? Невже і до дєрьмака з агрохіміями дойдете?
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27.10.2022 14:56
+16
А хто їх туди понабирав, буде відповідь?
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27.10.2022 15:04
+15
Які, курва, кроти? Ліпше лічених патріотів з цього відомства переведіть, а всіх інших закрийте. Знову нагадаю про Крим. Який відсоток службовців СБУ вийшов з півострову в 14 році? Не більше 10. Інші 90 % без перерви на обід уже кокарди на будьоновки прикручували. Думаєте в інших областях у разі захвату території Кацапстаном були б інші цифри, навіть в Києві? Маю великий сумнів.
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27.10.2022 15:08
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Сподіваюсь, першим був лейтенант бакланов? Невже і до дєрьмака з агрохіміями дойдете?
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27.10.2022 14:56 Відповісти
Очищення - це арешт Єрмака.

Все інше - балабольство.
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27.10.2022 16:05 Відповісти
ти правильно сподіваєшся, але дуже звузив ці сподівання в часі..принаймні з 2014 там клоака..треба об'єктивно оцінювати речі, це найкоротший шлях до виправлення помилок
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27.10.2022 16:55 Відповісти
Почему Баканов не схвачен и не даёт показания, почему не выловлен Портнов и не даёт показания , кто передал ему все списки военных, патриотов ………Почему 8 месяцев продолжалась продажа моторов для убийств украинцев⁉️Почему не вернули Генерала Бурбу и его людей патриотов
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27.10.2022 17:27 Відповісти
Самі себе вони будуть чистити до нових віників .
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27.10.2022 14:57 Відповісти
А чистилка виросла вже?
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27.10.2022 15:07 Відповісти
Ще треба ликвидувати экономический блок, там бандити в законі
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27.10.2022 14:58 Відповісти
а той економічний блок сам туди на роботу влаштувався чи його хтось туди призначив ?
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27.10.2022 16:07 Відповісти
Складно звонишь начальник..
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27.10.2022 15:00 Відповісти
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27.10.2022 15:01 Відповісти
а не краще закрити це кончене сбу. натомість набрати патріотичних людей і відкрити нову структуру.
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27.10.2022 15:01 Відповісти
Скільки часу для цього знадобиться?
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27.10.2022 15:11 Відповісти
Всі зрадники зазвичай виглядають як патріоти...
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27.10.2022 16:15 Відповісти
діти зазвичаю до рота тянуть і їжу і гімно, якщо ти в дорослому віці тянеш до рота гімно, то зазвичай ти дурак.
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27.10.2022 16:25 Відповісти
МалюупрацюєВО нещодавно, і ВПРЕРШЕ дійсно взявся за чистку. Бойовий досвід допомагає. Даремно на нього діжку прете. Він чи не єдиний патріот і сміливий при владі. Ну ще новий голова прокуратури САП.
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27.10.2022 16:26 Відповісти
я вам вірю що він хороша людина, я бочку катю проти системи. я по роботі своїй пересікаюсь з сбу. всі мають дорогі квартири і не одні. , другими словами доларові міліонери. до смішного доходило. синуля катається на послєдній марці бмв і має кучу квартир в центрі. а звідки гроші. відповідь така. в свій час вложився в біткоїни. він тільки від цицки маминої відірвався.
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27.10.2022 16:35 Відповісти
проворовались, раз уж о разоблачениях и работе начали говорить...
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27.10.2022 15:01 Відповісти
О! Прям ваще оперативно сработали. Какой там у нас год войны?
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27.10.2022 15:03 Відповісти
А хто їх туди понабирав, буде відповідь?
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27.10.2022 15:04 Відповісти
Многие трудоустроены в СБУ при активном содействии криминала. Из этой когорты есть/были даже начальники и замначальников областных управлений.
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27.10.2022 15:18 Відповісти
і це на 9й рік війни
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27.10.2022 15:07 Відповісти
Які, курва, кроти? Ліпше лічених патріотів з цього відомства переведіть, а всіх інших закрийте. Знову нагадаю про Крим. Який відсоток службовців СБУ вийшов з півострову в 14 році? Не більше 10. Інші 90 % без перерви на обід уже кокарди на будьоновки прикручували. Думаєте в інших областях у разі захвату території Кацапстаном були б інші цифри, навіть в Києві? Маю великий сумнів.
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27.10.2022 15:08 Відповісти
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27.10.2022 15:12 Відповісти
cane corso?
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27.10.2022 17:01 Відповісти
опять же, ж оп-а чуйствует себя прекрасно!
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27.10.2022 15:12 Відповісти
Спочатку набрали до спець служб реальних агентів Мордору, влаштували вагнергейт зі звільненням реальних патріотів, що неодноразово ризикували життям в тилу ворога. А деяких взагалі арештували за незаконне володіння зброєю... Позбавили наше ППО клістронів та злили канали їх постачання...

І тільки тепер почали щось там чистити....
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27.10.2022 15:16 Відповісти
...В СБУ сьогодні йде очищення від "кротів" та зрадників... А від чортів очищення йде?
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27.10.2022 15:19 Відповісти
очищення- https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/26/7373582/
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27.10.2022 15:19 Відповісти
Головне що своєчасно, на восьмий рік війни...
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27.10.2022 15:24 Відповісти
ОП коли в черзі записались????
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27.10.2022 15:32 Відповісти
А нагадайте, що зазвичай робили зі зрадниками і кротами під час усіх війн ? Здається "міра запобіжного заходу" була та сама ➡️ 2 × 1 × 2 😎
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27.10.2022 15:37 Відповісти
Чомусь я вірю Василю Малюку. Він багато часу в. о. Голови СБУ. Мабуть "не на часі" призначити Головою СБУ? Можливо щось недозволене викрив ? Дуже хочу вірити в те, що зрадників в СБУ та інших державних структурах маленький відсоток. Хочу вірити, що зрадники будуть ізольовані та покарані (до кінця їхнього нікчемного життя).
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27.10.2022 15:38 Відповісти
Як повіломляє CNN, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом. Він провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Перебуваючи там, Бернс підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", - пишуть журналісти.
У CNN вказали, що поїздка глави ЦРУ відбулася в момент, коли США дедалі більше стурбовані можливістю Росії застосувати ядерну зброю у війні проти України.
*********
Цікаво, на кого Бернс привозив компру?
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27.10.2022 15:41 Відповісти
Починайте хлопці з зільонського і дєрьмака...
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27.10.2022 15:42 Відповісти
Тільки з "0".
За слоган "свій на 100%" - за грати.
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27.10.2022 15:54 Відповісти
ВАУ!!! Не прошло и четыре года!
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27.10.2022 15:57 Відповісти
Давно пора.
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27.10.2022 16:05 Відповісти
зеленский и баканове при назначении -

Президент https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir_aleksandrovich.html Владимир Зеленский назвал своего друга https://rus.lb.ua/file/person/4582_bakanov_ivan_gennadevich.html Ивана Баканова самым честным главой Службы безопасности Украины за время независимости.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

"Может, с точки зрения опыта и профессионализма, Баканову чего-то не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы Службы безопасности Украины никогда не было", - сказал он.
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27.10.2022 16:13 Відповісти
Честный и профессионал - это разные вещи.
И дурак может быть честным.
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27.10.2022 16:23 Відповісти
Скільки часу Малюк буде ВО, а не повноцінним керівником СБУ? Влада боїться його призначти, бо він і до кротів в ОП дійде?
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27.10.2022 16:14 Відповісти
А хто його на ВО призначив? Не влада?
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27.10.2022 16:59 Відповісти
Начни с Баканова - тогда поверю.
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27.10.2022 16:21 Відповісти
Єрмака вже заарештували?
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27.10.2022 16:22 Відповісти
Комедия для ЗЕБилов, поставленный малоПИД..роским, бениным, Нарко-Ослом и его фсбэшным смотрящим Елдаком будет очищать от кротов....
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27.10.2022 16:29 Відповісти
Це порожні слова. А перелік розстріляних буде ?
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27.10.2022 16:31 Відповісти
Може разом і з корупціонерами розберетесь?
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27.10.2022 16:38 Відповісти
Немає очищення. Пишу за Дніпро і область, яка ніби прифронтова і на яких тачках їздять "опера". А як перевіряють РСО (режим секретності), де для своїх показників заставляють жінок бракти на себе нереальні, не свої порушення - складають адмін протоколи в суд, а самі видають дозволи таким як богуслаєв, гогілашвілі, секретарці Зеленсьекого та іншим. Роблять собі показник. То хіба немає простору для показників під час війни, де постійно любтітєлі "русского миру" корегують удари по Дніпру, Кривому Розі, Нікополю, Кам'янському, Павлограді? Там багато писали за філіал РПЦ в Україні - УПЦ(українську православну церкву могсковського патріархату), то це лехторат Зеленського, який підтримав його на виборах і далі підтримує, ненавидить все українське, особливо ПЦУ з Томосом. У Верховній Раді є капличка цієї секти, і тільки цієї секти,( уявили держдурі єдина капличка ПЦУ) де збираються всі резиденти і шпіони, в кожного посадовця на столі, чи на стіні є ікона, яку "поарували" попи УПЦ, грамоти, ордена і медальки- філії РПЦ і ті добюре їм служать. Чомусь всі сьогоднішні міністри і всі сьогоднішні знамениті спортсмени ходять в УПЦ і це все на фрні російського нападу, ракетних обстпрілів, знищення нації. Агов ОП, кабмін, Верховна Рада, де заборона цієї секти? Чи на ваших столах їх іконки і ордена в шкафу?
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27.10.2022 16:55 Відповісти
очищення чи ротація?
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27.10.2022 16:58 Відповісти
В СБУ 99% зрадників України!!! Займаються тільки набиванням своїх кишень, а не безпекою держави!!!!
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27.10.2022 17:03 Відповісти
Почему тогда нет данных о ,, крысах,, продавших Мариуполь Херсон Сумы- всю Украину ??? Ещё не начинали чистить окружение Зе- там 90% крыс и коррупционеров. Начните с Зеломойского и отмывания на строительстве.
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27.10.2022 18:23 Відповісти
"Идет самоочищение..." - дальше не читаю.
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27.10.2022 19:24 Відповісти
Зараз під шумок зачистять і всіх не зручних для влади людей
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27.10.2022 20:08 Відповісти
в 14 році сбу діяло проти майдану і майданівців.

хто кого за те звільнив - ніхто нікого.

порошенко всіх паскуд врятував від народного гніву.

а потім раптом ой лишенько - знайшли купу зрадників та агентів.
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27.10.2022 22:03 Відповісти
 
 