Главой отдела защиты национальной государственности СБУ назначен Роман Семенченко, - указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Роман Семенченко – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года. Был начальником УСБУ в Житомирской области – назначил его туда в сентябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович. До этого назначения в течение двух лет занимал должность заместителя председателя УСБУ в Днепропетровской области.

В марте 2014 года в то время и.о. президента Александр Турчинов уволил Семенченко с должности начальника УСБУ в Житомирской области.

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11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности.

Имеет медаль "За военную службу Украины" с 2003 года.