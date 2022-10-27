РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11481 посетитель онлайн
Новости
6 599 22

Главой отдела защиты национальной государственности СБУ назначен Роман Семенченко, - указ Зеленского

роман,семенченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Роман Семенченко – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года. Был начальником УСБУ в Житомирской области – назначил его туда в сентябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович. До этого назначения в течение двух лет занимал должность заместителя председателя УСБУ в Днепропетровской области.

В марте 2014 года в то время и.о. президента Александр Турчинов уволил Семенченко с должности начальника УСБУ в Житомирской области.

Читайте: В СБУ сегодня идет очищение от "кротов" и предателей, - Малюк

11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности.

Имеет медаль "За военную службу Украины" с 2003 года.

Зеленский Владимир (20362) назначение (2174) СБУ (19898) Семенченко Роман (3)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Призначений Овочем.
Звільнений Турчиновим.
Призначений Зеленським.....

Що це ??
показать весь комментарий
27.10.2022 17:27
+18
правда жызні !!!

кругом дебіли, які вибрали це ЗЕ чмо
показать весь комментарий
27.10.2022 17:37
+18
земість наумова і баканова. В Опі сидять представники януковича -єрмак, татаров, які призначають тільки своїх, чи я помилився?
показать весь комментарий
27.10.2022 17:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Призначений Овочем.
Звільнений Турчиновим.
Призначений Зеленським.....

Що це ??
показать весь комментарий
27.10.2022 17:27 Ответить
правда жызні !!!

кругом дебіли, які вибрали це ЗЕ чмо
показать весь комментарий
27.10.2022 17:37 Ответить
земість наумова і баканова. В Опі сидять представники януковича -єрмак, татаров, які призначають тільки своїх, чи я помилився?
показать весь комментарий
27.10.2022 17:40 Ответить
Це чергова-"какая разница".
показать весь комментарий
27.10.2022 17:29 Ответить
"Був начальником УСБУ у Житомирській області - призначив його туди у вересні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович."

Джерело:

*
Ярош із Білецьким знову похвалять нового "героїчного" очільника СБУ Малюка, тепер вже за повернення кадрів Овоча і навіть їхній кар'єрний ріст?
показать весь комментарий
27.10.2022 17:32 Ответить
Какую "военную службу" он служил в 2003 году? Даже медаль заслужил.. О как!
показать весь комментарий
27.10.2022 17:37 Ответить
Тримайся, державність. Цей мутний тип тебе точно "захистить".
показать весь комментарий
27.10.2022 17:37 Ответить
Зеленый уже изрядно ****** назначая птенцов чивакуни на высокие должности. А потом удивляемся и ноем - ЗРАДА!!!!!
показать весь комментарий
27.10.2022 17:46 Ответить
А зачем нужен отдел защиты национальной государственности СБУ? подскажите пожалуйста
показать весь комментарий
27.10.2022 17:52 Ответить
Глава СБУ уже не Баканов, а это будет смотрящий за СБУ от Зеленского.
показать весь комментарий
27.10.2022 18:03 Ответить
я думав все сбу займається захистом національної державності

а виявляється тільки одна ділянка

а чим же займається решта?
показать весь комментарий
27.10.2022 17:53 Ответить
Якщо призначений начальником УСБУ в Житомирській області в 2013 році Януковичем, значить на 100% свій.
показать весь комментарий
27.10.2022 18:04 Ответить
чергове зільоне сміття ?
показать весь комментарий
27.10.2022 18:14 Ответить
Короче ясно
показать весь комментарий
27.10.2022 18:30 Ответить
Хоч не Ківа, вже не погано... мабуть найдостойніший патріот( часів януковича)!
показать весь комментарий
27.10.2022 18:31 Ответить
Свої до своїх.
показать весь комментарий
27.10.2022 18:37 Ответить
Замість Романа Семенченка краще призначив би Насіння Семенченка. Гірше не було би, нє?
показать весь комментарий
27.10.2022 18:39 Ответить
Побачила прізвище, згадала семена семенченка і компанію. Щось нічого не чутно про них, на якому фронті воюють? Які звання та нагороди отримують?
показать весь комментарий
27.10.2022 19:21 Ответить
"...Был начальником УСБУ в Житомирской области - назначил его туда в сентябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович ..."
--- дальше читать не интересно. с фсбшной агентурой не по пути.
показать весь комментарий
27.10.2022 19:28 Ответить
ну й з такими призначеннями що ви хочете від СБУ?
показать весь комментарий
27.10.2022 19:44 Ответить
очередной крот від зебіла
показать весь комментарий
27.10.2022 20:29 Ответить
 
 