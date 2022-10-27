Главой отдела защиты национальной государственности СБУ назначен Роман Семенченко, - указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко главой отдела защиты национальной государственности СБУ.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Роман Семенченко – уроженец Днепропетровской области, имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года. Был начальником УСБУ в Житомирской области – назначил его туда в сентябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович. До этого назначения в течение двух лет занимал должность заместителя председателя УСБУ в Днепропетровской области.
В марте 2014 года в то время и.о. президента Александр Турчинов уволил Семенченко с должности начальника УСБУ в Житомирской области.
11 октября 2019 года Зеленский назначил его уполномоченным президента по контролю за деятельностью СБУ, а 15 июня 2021 года уволил с этой должности.
Имеет медаль "За военную службу Украины" с 2003 года.
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Звільнений Турчиновим.
Призначений Зеленським.....
Що це ??
кругом дебіли, які вибрали це ЗЕ чмо
Джерело:
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Ярош із Білецьким знову похвалять нового "героїчного" очільника СБУ Малюка, тепер вже за повернення кадрів Овоча і навіть їхній кар'єрний ріст?
а виявляється тільки одна ділянка
а чим же займається решта?
--- дальше читать не интересно. с фсбшной агентурой не по пути.