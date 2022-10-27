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Головою відділу захисту національної державності СБУ призначено Романа Семенченка, - указ Зеленського

роман,семенченко

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Семенченка головою відділу захисту національної державності СБУ.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Семенченко - уродженець Дніпропетровської області, має вищу юридичну освіту. В органах СБУ з 1993 року. Був начальником УСБУ у Житомирській області - призначив його туди у вересні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. До цього призначення протягом двох років обіймав посаду заступника голови УСБУ у Дніпропетровській області.

У березні 2014 року на той час в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Семенченка з посади начальника УСБУ у Житомирській області.

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11 жовтня 2019 року Зеленський призначив його уповноваженим президента з контролю за діяльністю СБУ, а 15 червня 2021 року звільнив з цієї посади.

Має медаль "За військову службу України" від 2003 року.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) призначення (2286) СБУ (12809) Семенченко Роман (3)


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Топ коментарі
+31
Призначений Овочем.
Звільнений Турчиновим.
Призначений Зеленським.....

Що це ??
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27.10.2022 17:27
+18
правда жызні !!!

кругом дебіли, які вибрали це ЗЕ чмо
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27.10.2022 17:37
+18
земість наумова і баканова. В Опі сидять представники януковича -єрмак, татаров, які призначають тільки своїх, чи я помилився?
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27.10.2022 17:40
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Призначений Овочем.
Звільнений Турчиновим.
Призначений Зеленським.....

Що це ??
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27.10.2022 17:27 Відповісти
правда жызні !!!

кругом дебіли, які вибрали це ЗЕ чмо
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27.10.2022 17:37 Відповісти
земість наумова і баканова. В Опі сидять представники януковича -єрмак, татаров, які призначають тільки своїх, чи я помилився?
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27.10.2022 17:40 Відповісти
Це чергова-"какая разница".
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27.10.2022 17:29 Відповісти
"Був начальником УСБУ у Житомирській області - призначив його туди у вересні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович."

Джерело:

*
Ярош із Білецьким знову похвалять нового "героїчного" очільника СБУ Малюка, тепер вже за повернення кадрів Овоча і навіть їхній кар'єрний ріст?
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27.10.2022 17:32 Відповісти
Какую "военную службу" он служил в 2003 году? Даже медаль заслужил.. О как!
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27.10.2022 17:37 Відповісти
Тримайся, державність. Цей мутний тип тебе точно "захистить".
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27.10.2022 17:37 Відповісти
Зеленый уже изрядно ****** назначая птенцов чивакуни на высокие должности. А потом удивляемся и ноем - ЗРАДА!!!!!
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27.10.2022 17:46 Відповісти
А зачем нужен отдел защиты национальной государственности СБУ? подскажите пожалуйста
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27.10.2022 17:52 Відповісти
Глава СБУ уже не Баканов, а это будет смотрящий за СБУ от Зеленского.
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27.10.2022 18:03 Відповісти
я думав все сбу займається захистом національної державності

а виявляється тільки одна ділянка

а чим же займається решта?
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27.10.2022 17:53 Відповісти
Якщо призначений начальником УСБУ в Житомирській області в 2013 році Януковичем, значить на 100% свій.
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27.10.2022 18:04 Відповісти
чергове зільоне сміття ?
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27.10.2022 18:14 Відповісти
Короче ясно
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27.10.2022 18:30 Відповісти
Хоч не Ківа, вже не погано... мабуть найдостойніший патріот( часів януковича)!
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27.10.2022 18:31 Відповісти
Свої до своїх.
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27.10.2022 18:37 Відповісти
Замість Романа Семенченка краще призначив би Насіння Семенченка. Гірше не було би, нє?
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27.10.2022 18:39 Відповісти
Побачила прізвище, згадала семена семенченка і компанію. Щось нічого не чутно про них, на якому фронті воюють? Які звання та нагороди отримують?
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27.10.2022 19:21 Відповісти
"...Был начальником УСБУ в Житомирской области - назначил его туда в сентябре 2013 тогдашний президент Виктор Янукович ..."
--- дальше читать не интересно. с фсбшной агентурой не по пути.
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27.10.2022 19:28 Відповісти
ну й з такими призначеннями що ви хочете від СБУ?
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27.10.2022 19:44 Відповісти
очередной крот від зебіла
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27.10.2022 20:29 Відповісти
 
 