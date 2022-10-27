Головою відділу захисту національної державності СБУ призначено Романа Семенченка, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Семенченка головою відділу захисту національної державності СБУ.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Семенченко - уродженець Дніпропетровської області, має вищу юридичну освіту. В органах СБУ з 1993 року. Був начальником УСБУ у Житомирській області - призначив його туди у вересні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. До цього призначення протягом двох років обіймав посаду заступника голови УСБУ у Дніпропетровській області.

У березні 2014 року на той час в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Семенченка з посади начальника УСБУ у Житомирській області.

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11 жовтня 2019 року Зеленський призначив його уповноваженим президента з контролю за діяльністю СБУ, а 15 червня 2021 року звільнив з цієї посади.

Має медаль "За військову службу України" від 2003 року.