Головою відділу захисту національної державності СБУ призначено Романа Семенченка, - указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Семенченка головою відділу захисту національної державності СБУ.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Роман Семенченко - уродженець Дніпропетровської області, має вищу юридичну освіту. В органах СБУ з 1993 року. Був начальником УСБУ у Житомирській області - призначив його туди у вересні 2013 року тодішній президент Віктор Янукович. До цього призначення протягом двох років обіймав посаду заступника голови УСБУ у Дніпропетровській області.
У березні 2014 року на той час в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Семенченка з посади начальника УСБУ у Житомирській області.
11 жовтня 2019 року Зеленський призначив його уповноваженим президента з контролю за діяльністю СБУ, а 15 червня 2021 року звільнив з цієї посади.
Має медаль "За військову службу України" від 2003 року.
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Звільнений Турчиновим.
Призначений Зеленським.....
Що це ??
кругом дебіли, які вибрали це ЗЕ чмо
Джерело:
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Ярош із Білецьким знову похвалять нового "героїчного" очільника СБУ Малюка, тепер вже за повернення кадрів Овоча і навіть їхній кар'єрний ріст?
а виявляється тільки одна ділянка
а чим же займається решта?
--- дальше читать не интересно. с фсбшной агентурой не по пути.