Зеленский о Берлускони: Он повторяет слова Путина

Президент Владимир Зеленский прокомментировал высказывания бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, недавно обвинившего его в войне РФ против Украины и заявив, что на российского диктатора Владимира Путина "давят" внутри России.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Берлускони повторяет высказывания и нарративы Путина.

"Я не видел его собственное мнение, понимаете? Или мнение общества, которое поддерживает его позицию. Я увидел мнение Путина, ему просто дали определенные слова, я думаю, что это не его личное мнение. Если бы это были его слова, я бы испугался" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что итальянцы показали отношение к позиции Берлускони, отдав его партии всего 8% голосов на выборах.

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"Здесь не нужна моя реакция, достаточно реакции итальянцев, поддержка небольшая. Он использовал мою фамилию, потому что без упоминания обо мне и Украине, получил бы наверняка еще меньше процентов. Мне кажется, что немногие люди помнят его. Ему почти 90 лет, я желаю ему здоровья", - резюмировал глава государства.