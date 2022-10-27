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Зеленский о Берлускони: Он повторяет слова Путина

путін,берлусконі

Президент Владимир Зеленский прокомментировал высказывания бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, недавно обвинившего его в войне РФ против Украины и заявив, что на российского диктатора Владимира Путина "давят" внутри России.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, Берлускони повторяет высказывания и нарративы Путина.

"Я не видел его собственное мнение, понимаете? Или мнение общества, которое поддерживает его позицию. Я увидел мнение Путина, ему просто дали определенные слова, я думаю, что это не его личное мнение. Если бы это были его слова, я бы испугался" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что итальянцы показали отношение к позиции Берлускони, отдав его партии всего 8% голосов на выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлускони обвинил Зеленского в разжигании войны, - LaPresse опубликовала скандальную аудиозапись

"Здесь не нужна моя реакция, достаточно реакции итальянцев, поддержка небольшая. Он использовал мою фамилию, потому что без упоминания обо мне и Украине, получил бы наверняка еще меньше процентов. Мне кажется, что немногие люди помнят его. Ему почти 90 лет, я желаю ему здоровья", - резюмировал глава государства.

Берлускони Сильвио (156) Зеленский Владимир (20336) Италия (1645) путин владимир (31247)


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Топ комментарии
+13
Ще донедавна слова пуйла повторював ти, Володя.
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27.10.2022 17:41
+10
"йому просто дали певні слова"
Нікого не нагадує, Вовочка?
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27.10.2022 17:48
+9
Иногда даже бежал впереди.
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27.10.2022 17:49
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Ще донедавна слова пуйла повторював ти, Володя.
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27.10.2022 17:41 Ответить
Иногда даже бежал впереди.
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27.10.2022 17:49 Ответить
Russian troll, you post nonsense
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27.10.2022 19:00 Ответить
Шмара, иди под лавку...
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27.10.2022 19:07 Ответить
"йому просто дали певні слова"
Нікого не нагадує, Вовочка?
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27.10.2022 17:48 Ответить
"Йому майже 90 років"

А наступним кроком "Бідон вже старий дід"? Самостійний жарт, чи методічку не звідти занесли?
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27.10.2022 17:52 Ответить
Серьезно?Попробуй и ему еще в глаз заглянуть,проверь-может и там мир увидишь?
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27.10.2022 18:02 Ответить
Берлусконни и Путин два старых педофила.
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27.10.2022 18:03 Ответить
прищемите итальяшкам наркотрафик. у них там перевалочный пункт на всю европу. тогда дяди из коза ностры и каморры, того берлускони на вермешель пустят моментально.
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27.10.2022 18:09 Ответить
Та і ти сам за ****** повторюєш.
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27.10.2022 18:18 Ответить
Це лише показує, що не лише українці є хворою нацією. Італійці також упродовж багатьох років підтримували цього блазня на ймення "берлусконі".
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27.10.2022 19:03 Ответить
все эти шрёдеры,берлускони,меркели одна ********** банда продавшими душу ***** и готовые сдать собственные страны рашке за деньги *****.
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27.10.2022 19:29 Ответить
Хтось за пуйлом повторює, а хтось виконує вказівки Єрмака, призначає на керівні посади зрадників і крадіїв, списує борги Каломойші та толерує бізнес путінських олігархів в Україні.
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27.10.2022 20:15 Ответить
 
 