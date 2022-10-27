Зеленський про Берлусконі: Він повторює слова Путіна

Президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який нещодавно звинуватив його у війні РФ проти України і заявив, що на російського диктатора Володимира Путіна "тиснуть" усередині Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Берлусконі повторює висловлювання та наративи Путіна.

"Я не бачив його власну думку, розумієте? Або думку суспільства, яке підтримує його позицію. Я побачив думку Путіна, йому просто дали певні слова, я думаю, що це не його особиста думка. Якби це були його слова, я б злякався", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що італійці показали ставлення до позиції Берлусконі, віддавши його партії лише 8% голосів на виборах.

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"Тут не потрібна моя реакція, достатньо реакції італійців, підтримка невелика. Він використав моє прізвище, бо без згадки про мене та Україну, отримав би напевно ще менше відсотків. Мені здається, що небагато людей пам'ятають його. Йому майже 90 років, я бажаю йому здоров'я", — резюмував глава держави.