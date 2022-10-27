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Зеленський про Берлусконі: Він повторює слова Путіна

путін,берлусконі

Президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який нещодавно звинуватив його у війні РФ проти України і заявив, що на російського диктатора Володимира Путіна "тиснуть" усередині Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Берлусконі повторює висловлювання та наративи Путіна.

"Я не бачив його власну думку, розумієте? Або думку суспільства, яке підтримує його позицію. Я побачив думку Путіна, йому просто дали певні слова, я думаю, що це не його особиста думка. Якби це були його слова, я б злякався", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що італійці показали ставлення до позиції Берлусконі, віддавши його партії лише 8% голосів на виборах.

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"Тут не потрібна моя реакція, достатньо реакції італійців, підтримка невелика. Він використав моє прізвище, бо без згадки про мене та Україну, отримав би напевно ще менше відсотків. Мені здається, що небагато людей пам'ятають його. Йому майже 90 років, я бажаю йому здоров'я", — резюмував глава держави.

Автор: 

Берлусконі Сільвіо (34) Зеленський Володимир (23803) Італія (1573) путін володимир (23798)


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Топ коментарі
+13
Ще донедавна слова пуйла повторював ти, Володя.
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27.10.2022 17:41
+10
"йому просто дали певні слова"
Нікого не нагадує, Вовочка?
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27.10.2022 17:48
+9
Иногда даже бежал впереди.
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27.10.2022 17:49
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Ще донедавна слова пуйла повторював ти, Володя.
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27.10.2022 17:41 Відповісти
Иногда даже бежал впереди.
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27.10.2022 17:49 Відповісти
Russian troll, you post nonsense
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27.10.2022 19:00 Відповісти
Шмара, иди под лавку...
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27.10.2022 19:07 Відповісти
"йому просто дали певні слова"
Нікого не нагадує, Вовочка?
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27.10.2022 17:48 Відповісти
"Йому майже 90 років"

А наступним кроком "Бідон вже старий дід"? Самостійний жарт, чи методічку не звідти занесли?
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27.10.2022 17:52 Відповісти
Серьезно?Попробуй и ему еще в глаз заглянуть,проверь-может и там мир увидишь?
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27.10.2022 18:02 Відповісти
Берлусконни и Путин два старых педофила.
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27.10.2022 18:03 Відповісти
прищемите итальяшкам наркотрафик. у них там перевалочный пункт на всю европу. тогда дяди из коза ностры и каморры, того берлускони на вермешель пустят моментально.
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27.10.2022 18:09 Відповісти
Та і ти сам за ****** повторюєш.
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27.10.2022 18:18 Відповісти
Це лише показує, що не лише українці є хворою нацією. Італійці також упродовж багатьох років підтримували цього блазня на ймення "берлусконі".
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27.10.2022 19:03 Відповісти
все эти шрёдеры,берлускони,меркели одна ********** банда продавшими душу ***** и готовые сдать собственные страны рашке за деньги *****.
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27.10.2022 19:29 Відповісти
Хтось за пуйлом повторює, а хтось виконує вказівки Єрмака, призначає на керівні посади зрадників і крадіїв, списує борги Каломойші та толерує бізнес путінських олігархів в Україні.
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27.10.2022 20:15 Відповісти
 
 