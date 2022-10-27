Россия производит незаконное строительство на ЗАЭС. Украина призывает МАГАТЭ проверить это

Россия проводит какое-нибудь строительство на Запорожской АЭС. Однако Украина не имеет информации, что именно там происходит.

Об этом сообщил и.о. главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.

"Госрегулирование уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", - отметил Кориков.

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