Россия производит незаконное строительство на ЗАЭС. Украина призывает МАГАТЭ проверить это
Россия проводит какое-нибудь строительство на Запорожской АЭС. Однако Украина не имеет информации, что именно там происходит.
Об этом сообщил и.о. главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.
"Госрегулирование уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", - отметил Кориков.
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Десь так мабуть в Омані і домовлялися, тільки клоун тоді мабуть не знав що буде, домовлявся Дєрмак за нього.
🤦