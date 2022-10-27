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Новости Агрессия России против Украины
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Россия производит незаконное строительство на ЗАЭС. Украина призывает МАГАТЭ проверить это

заес,аес,запорізька

Россия проводит какое-нибудь строительство на Запорожской АЭС. Однако Украина не имеет информации, что именно там происходит.

Об этом сообщил и.о. главы Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.

"Госрегулирование уже обратилось к МАГАТЭ с просьбой проверить, что происходит на ЗАЭС. Чтобы мы получили более полную информацию", - отметил Кориков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время отступления оккупанты могут принять "непростые решения", а именно устроить теракт на ЗАЭС или подорвать жилые массивы, - Генштаб ВСУ

МАГАТЭ (391) россия (95497) Запорожская АЭС (703)


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27.10.2022 17:54 Ответить
В десятий раз треба сказати спасибі Зе клоуну за зданий кацапам Південь України.
Десь так мабуть в Омані і домовлялися, тільки клоун тоді мабуть не знав що буде, домовлявся Дєрмак за нього.
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27.10.2022 23:59 Ответить
МАГАТЕ перевірити ...... і заборонити!!!!!!
🤦
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28.10.2022 07:56 Ответить
 
 