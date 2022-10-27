Росія проводить незаконне будівництво на ЗАЕС. Україна закликає МАГАТЕ перевірити це
Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС. Однак, Україна немає інформації, що саме там відбувається.
Про це повідомив в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.
"Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію", - зазначив Коріков.
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Десь так мабуть в Омані і домовлялися, тільки клоун тоді мабуть не знав що буде, домовлявся Дєрмак за нього.
🤦