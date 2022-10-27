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Новини Агресія Росії проти України
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Росія проводить незаконне будівництво на ЗАЕС. Україна закликає МАГАТЕ перевірити це

заес,аес,запорізька

Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС. Однак, Україна немає інформації, що саме там відбувається.

Про це повідомив в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

"Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію", - зазначив Коріков. 

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МАГАТЕ (712) росія (65122) Запорізька АЕС (1404)


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27.10.2022 17:54 Відповісти
В десятий раз треба сказати спасибі Зе клоуну за зданий кацапам Південь України.
Десь так мабуть в Омані і домовлялися, тільки клоун тоді мабуть не знав що буде, домовлявся Дєрмак за нього.
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27.10.2022 23:59 Відповісти
МАГАТЕ перевірити ...... і заборонити!!!!!!
🤦
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28.10.2022 07:56 Відповісти
 
 