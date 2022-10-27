Під час відступу окупанти можуть ухвалити "непрості рішення", а саме влаштувати теракт на ЗАЕС чи підірвати житлові масиви, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти можуть влаштувати серію терористичних актів під час відступу з тимчасово окупованих територій, а також техногенну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" гуманності і дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може прийняти "непрості рішення". Найбільш імовірно, що під час відступу противник окрім масової евакуації може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворення тимчасово ним окуповану територію на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій.

Враховуючи останні інформаційні вкиди РФ щодо "брудної бомби", не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи з обвинуваченням у цьому Україну", - пояснив він.

Також, за словами Громова, цього тижня у росіян не було військових цілей для ураження крилатими ракетами. Всі зусилля зводилися до знищення інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російський генерал Суровікін, який очолив армію загарбників на території України визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою".

"Не виключається прийняття непростих рішень", - сказав він.

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