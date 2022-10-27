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Новини Війна
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Під час відступу окупанти можуть ухвалити "непрості рішення", а саме влаштувати теракт на ЗАЕС чи підірвати житлові масиви, - Генштаб ЗСУ

заес,магате

Російські окупанти можуть влаштувати серію терористичних актів під час відступу з тимчасово окупованих територій, а також техногенну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Враховуючи відсутність у так званої "другої армії світу" гуманності і дотримання міжнародних конвенцій, а також патологічну брехню всіх кремлівських політиків і пропагандистів, противник може прийняти "непрості рішення". Найбільш імовірно, що під час відступу противник окрім масової евакуації може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворення тимчасово ним окуповану територію на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій.

Враховуючи останні інформаційні вкиди РФ щодо "брудної бомби", не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи з обвинуваченням у цьому Україну", - пояснив він.

Також, за словами Громова, цього тижня у росіян не було військових цілей для ураження крилатими ракетами. Всі зусилля зводилися до знищення інфраструктури.

Нагадаємо, раніше російський генерал Суровікін, який очолив армію загарбників на території України визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою".

"Не виключається прийняття непростих рішень", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти можуть готувати теракт з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику ЗАЕС, - "Енергоатом"

Автор: 

Генштаб ЗС (6562) теракт (1015) Запорізька область (3598) Запорізька АЕС (1404)


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Вже змащують лижі щоб тікати?
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27.10.2022 12:23 Відповісти
а ті виродки по максимуму зроблять..тільки нафіга їм підказувати???
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27.10.2022 12:24 Відповісти
Ветер занесёт радиоактивное облако грязного маньяка *********** на территорию **********.
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27.10.2022 12:36 Відповісти
Це небажано, але Україна скільки уже пройшла,що нехай ідуть в пекло з аваріями, катастрофами і своєю присутністю
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27.10.2022 12:38 Відповісти
Ще на початку серпня вони заявили:
"Тут буде російська земля або випалена пустеля".Відповідну заяву зробив командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС Валерій Василєв.
Матеріал зі словами начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ опублікували підконтрольні загарбникам портали новин. Через якийсь час пост видалили, однак у соціальних мережах залишився скриншот публікації.
https://espreso.tv/tut-budet-russkaya-zemlya-ili-vyzhzhennaya-pustynya-general-rf-zayaviv-pro-minuvannya-zaporizkoi-aes-u-vsikh-vazhlivikh-mistsyakh
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27.10.2022 12:52 Відповісти
В них як завжди, палата №6. Щось там звільнили в чужій країні, хтось їм там заважає. Коротше, вони б давно вже підірвали ЗАЕС або ГЕС. Але тягнути час, лякати - мабуть, в преоритеті. До того ж, Дніпром спуститься радіація. Фактично величезну річку і, як наслідок, Чорне море, сотні кілометрів навкруги,вони забруднять. Їм вже не раз сказали, що такі "ігри" будуть розцінюватись як ядерний удар. Сподіваюсь, вистачить мізків в орків не робити цього.
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27.10.2022 13:08 Відповісти
 
 