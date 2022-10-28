"Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях Харьковской области

НАК "Нафтогаз Украины" возобновил добычу газа на деоккупированных территориях Харьковской области. Компания рассчитывает увеличить благодаря этому суточную добычу примерно на 500 000 куб. м

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

С первых дней полномасштабной войны часть активов группы "Нафтогаз" оказалась под контролем россиян или в зоне активных боевых действий. Многие скважины, инфраструктурные объекты и оборудование были повреждены, разрушены или их деятельность пришлось ограничить или полностью остановить.

После успешного контрнаступления в сентябре эти активы были освобождены.

"Мы постепенно возобновляем работу на всех своих объектах, которые были захвачены. Некоторые из них уже даже вышли на показатели, которые имели до февраля 2022 года, другие - еще в процессе подготовки к полноценному функционированию", - написал Витренко.

Смотрите: Учебники РФ обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковской области. ФОТО