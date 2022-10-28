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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Нафтогаз" возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях Харьковской области

газу,видобуток

НАК "Нафтогаз Украины" возобновил добычу газа на деоккупированных территориях Харьковской области. Компания рассчитывает увеличить благодаря этому суточную добычу примерно на 500 000 куб. м

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

С первых дней полномасштабной войны часть активов группы "Нафтогаз" оказалась под контролем россиян или в зоне активных боевых действий. Многие скважины, инфраструктурные объекты и оборудование были повреждены, разрушены или их деятельность пришлось ограничить или полностью остановить.

После успешного контрнаступления в сентябре эти активы были освобождены.

"Мы постепенно возобновляем работу на всех своих объектах, которые были захвачены. Некоторые из них уже даже вышли на показатели, которые имели до февраля 2022 года, другие - еще в процессе подготовки к полноценному функционированию", - написал Витренко.

Смотрите: Учебники РФ обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковской области. ФОТО

Нафтогаз (3112) Харьковщина (5577) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+11
и не надо об этом так громко хвастаться...
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28.10.2022 13:13
+9
Підземні запаси тягнуться на Донбасс, залежі дуже велики. Це була одна з причин нападу мордору на Донбасс, після того як були укладені домовленності з компаніями США на видобуток газу.
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28.10.2022 13:16
+6
вооот... и я о том же... тихо себе добывайте и не надо об этом орать...
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28.10.2022 14:43
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и не надо об этом так громко хвастаться...
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28.10.2022 13:13 Ответить
1 нормальная скважина даёт миллион кубов в сутки, а у этих долбодятлов 500 тысяч со всей области уже "показатели", позор!
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28.10.2022 13:36 Ответить
тут даже не в этом счастье... а в том, что мопеды и ракеты еще не перестали шастать..
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28.10.2022 13:38 Ответить
Может я что-то не понимаю... А что, эти места добычи газа, орко-снаряды будут чудо-образом облетать?
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28.10.2022 14:10 Ответить
вооот... и я о том же... тихо себе добывайте и не надо об этом орать...
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28.10.2022 14:43 Ответить
А повідомляти про це нахіба? Завтра прилетить
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28.10.2022 13:14 Ответить
Підземні запаси тягнуться на Донбасс, залежі дуже велики. Це була одна з причин нападу мордору на Донбасс, після того як були укладені домовленності з компаніями США на видобуток газу.
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28.10.2022 13:16 Ответить
Мордору цей газ поки не потрібен, в них свого газу поки що нема куди дівати. Головна мета- це не дати українцям скористатися цим газом. Щоб залежали і надалі від росийського газу. Многоходовочка.
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28.10.2022 13:21 Ответить
Згоден але це було в 2014 році, зараз ситуація змінилась проте орки качали газ з захоплених вишек в Криму.
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28.10.2022 13:24 Ответить
Було очіковано, що ви Крим згадаєте. ) Крим то інша справа. Він був под'єднаний до української газової мережі, а зараз оркам треба його самостійно забеспечувати. В силу свого загарбницького металитету ,вони не придумали нічого ліпшого, ніж качати газ з вишок Бойко( які до речі ,на Одеському газовому родовищі знаходяться). Але в цілому Росія не потребує газу, найбільші запаси у світі)
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28.10.2022 13:58 Ответить
Вона провалилася, тому вони вже не знають яку мету вигадати, то денаціфікація, то десатанізація)
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28.10.2022 13:23 Ответить
І по якій ціні той газ до нас з вами дійде?
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28.10.2022 13:35 Ответить
Дешевле чем реверсом.
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28.10.2022 13:58 Ответить
Так.. запсу газу на Луганщині та Донбасі Україні вистачить на 200років. Але так як вони його добувають то.....
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28.10.2022 14:03 Ответить
Речь об классической добыче и газе. А есть сланцевый в харьковской обл. Самое большое в Европе месторождение. Американцы давно экспериментально наладили добычу, но с 14 г ушли. Почти на границе это с Луганск обл находится. Долго выли тогда зелёные, кормили их кацапы, наши зелёные, но война убила все. А когда то была дашава, Шебелинка, все похерили брата в СЭВ. А они кстати при совках толкали на запад, добавив наценку. Политбюро молчало зная, лояльность получая. Много мы своего просрали за 100 последних лет.
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28.10.2022 15:25 Ответить
 
 