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Учебники РФ обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковской области. ФОТО

В пгт Борова в Изюмском районе прокуроры областной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ в помещении, где во время оккупации находилась так называемая "администрация", обнаружили около ста российских учебников для школьников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Среди них книги по русскому языку, истории РФ разных периодов, основ безопасности жизнедеятельности, обществоведения с русским триколором на обложке и другие. Повсеместно российская пропаганда для детей. В учебнике по истории написано о "великом воссоединении Крыма с РФ". Не обошли авторы и признание РФ незаконных "ДНР" и "ЛНР" в феврале 2022 года. Даже в учебнике по основам безопасности жизнедеятельности пишут, что события 2014 года в Украине - это проявление экстремизма и терроризма", - говорится в сообщении.

Учебники будут использованы в качестве вещественных доказательств в уголовных производствах по фактам коллаборационной деятельности и геноцида.

Также смотрите: Склад российских учебников обнаружили в школе на Харьковщине. ФОТО

Учебники РФ обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковской области 01
Учебники РФ обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковской области 02
Учебники РФ обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковской области 03
Учебники РФ обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковской области 04

учебники (242) Харьковщина (5577) Изюм (270) деоккупация (847) Офис Генпрокурора (2468)


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27.10.2022 17:00 Ответить
черговий зрадник ?
😯
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27.10.2022 17:03 Ответить
І що? Нашому суспільству це пофігу. На сайті Президента зареєстровано більше трьох петицій про повернення мобілізованих вчителів до шкіл, але, судячи з того, які петиції набирають необхідну кількість голосів, то нарід більше цікавлять повернення громадянства Корбану та дозвіл порно
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27.10.2022 17:01 Ответить
а з сайту преза вже прибрали росіску версію ?
Не забуваймо хто і коли її повернув, щойно прийшов до влади в 2019.
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27.10.2022 17:13 Ответить
Буде чим топити взимку
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27.10.2022 17:02 Ответить
головна зброя кацапів
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27.10.2022 17:08 Ответить
Ось що першим завозить рашка на окуповані території - брехливі книги а не хліб і медикаменти. А ми до цього часу спонсуємо і годуємося від московської церкви, яка має офіційно в Україні більше 11 тисяч храмів, які використовують газ, електроенергію по пільгових цінах, а решта українців трудиться на їх побут і несуть московським попам мільярди доларів США для вбивства наших воїнів. Ей, СБУ, де ви?
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27.10.2022 17:15 Ответить
Ось що головне для рашистів - пропаганда,промивання мізків,ідеологія....
тим паче,у дітей...
Вони де пройшли - там нагадили.
Не хліб завозять,не медикаменти,а оцей сатанізм...разом з гундяєвською церквою.
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27.10.2022 17:31 Ответить
Весь мусор в сартир.
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27.10.2022 20:59 Ответить
 
 