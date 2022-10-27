Учебники РФ обнаружили правоохранители на деоккупированных территориях Харьковской области. ФОТО

В пгт Борова в Изюмском районе прокуроры областной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ в помещении, где во время оккупации находилась так называемая "администрация", обнаружили около ста российских учебников для школьников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Среди них книги по русскому языку, истории РФ разных периодов, основ безопасности жизнедеятельности, обществоведения с русским триколором на обложке и другие. Повсеместно российская пропаганда для детей. В учебнике по истории написано о "великом воссоединении Крыма с РФ". Не обошли авторы и признание РФ незаконных "ДНР" и "ЛНР" в феврале 2022 года. Даже в учебнике по основам безопасности жизнедеятельности пишут, что события 2014 года в Украине - это проявление экстремизма и терроризма", - говорится в сообщении.

Учебники будут использованы в качестве вещественных доказательств в уголовных производствах по фактам коллаборационной деятельности и геноцида.

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