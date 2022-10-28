"Нафтогаз" відновлює видобуток газу на деокупованих територіях Харківської області

НАК "Нафтогаз України" відновив видобування газу на деокупованих територіях Харківської області. Компанія розраховує збільшити завдяки цьому добовий видобуток приблизно на 500 000 куб. м

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

З перших днів повномасштабної війни частина активів групи Нафтогаз опинилася під контролем росіян або в зоні активних бойових дій. Багато свердловин, інфраструктурних об’єктів та обладнання були пошкоджені, зруйновані або їхню діяльність довелося обмежити чи повністю зупинити.

Після успішного контрнаступу в вересні ці активи були звільнені.

"Ми поступово відновлюємо роботу на всіх своїх об’єктах, які були захоплені. Деякі з них вже навіть вийшли на показники, які мали до лютого 2022, інші – ще в процесі підготовки до повноцінного функціонування", – написав Вітренко.

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