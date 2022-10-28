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Нафтогаз (4375) Харківщина (6053) деокупація (947)

"Нафтогаз" відновлює видобуток газу на деокупованих територіях Харківської області

газу,видобуток

НАК "Нафтогаз України" відновив видобування газу на деокупованих територіях Харківської області. Компанія розраховує збільшити завдяки цьому добовий видобуток приблизно на 500 000 куб. м

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ

З перших днів повномасштабної війни частина активів групи Нафтогаз опинилася під контролем росіян або в зоні активних бойових дій. Багато свердловин, інфраструктурних об’єктів та обладнання були пошкоджені, зруйновані або їхню діяльність довелося обмежити чи повністю зупинити.

Після успішного контрнаступу в вересні ці активи були звільнені.

"Ми поступово відновлюємо роботу на всіх своїх об’єктах, які були захоплені. Деякі з них вже навіть вийшли на показники, які мали до лютого 2022, інші – ще в процесі підготовки до повноцінного функціонування", – написав Вітренко.

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Топ коментарі
+11
и не надо об этом так громко хвастаться...
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28.10.2022 13:13
+9
Підземні запаси тягнуться на Донбасс, залежі дуже велики. Це була одна з причин нападу мордору на Донбасс, після того як були укладені домовленності з компаніями США на видобуток газу.
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28.10.2022 13:16
+6
вооот... и я о том же... тихо себе добывайте и не надо об этом орать...
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28.10.2022 14:43
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и не надо об этом так громко хвастаться...
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28.10.2022 13:13 Відповісти
1 нормальная скважина даёт миллион кубов в сутки, а у этих долбодятлов 500 тысяч со всей области уже "показатели", позор!
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28.10.2022 13:36 Відповісти
тут даже не в этом счастье... а в том, что мопеды и ракеты еще не перестали шастать..
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28.10.2022 13:38 Відповісти
Может я что-то не понимаю... А что, эти места добычи газа, орко-снаряды будут чудо-образом облетать?
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28.10.2022 14:10 Відповісти
вооот... и я о том же... тихо себе добывайте и не надо об этом орать...
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28.10.2022 14:43 Відповісти
А повідомляти про це нахіба? Завтра прилетить
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28.10.2022 13:14 Відповісти
Підземні запаси тягнуться на Донбасс, залежі дуже велики. Це була одна з причин нападу мордору на Донбасс, після того як були укладені домовленності з компаніями США на видобуток газу.
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28.10.2022 13:16 Відповісти
Мордору цей газ поки не потрібен, в них свого газу поки що нема куди дівати. Головна мета- це не дати українцям скористатися цим газом. Щоб залежали і надалі від росийського газу. Многоходовочка.
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28.10.2022 13:21 Відповісти
Згоден але це було в 2014 році, зараз ситуація змінилась проте орки качали газ з захоплених вишек в Криму.
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28.10.2022 13:24 Відповісти
Було очіковано, що ви Крим згадаєте. ) Крим то інша справа. Він був под'єднаний до української газової мережі, а зараз оркам треба його самостійно забеспечувати. В силу свого загарбницького металитету ,вони не придумали нічого ліпшого, ніж качати газ з вишок Бойко( які до речі ,на Одеському газовому родовищі знаходяться). Але в цілому Росія не потребує газу, найбільші запаси у світі)
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28.10.2022 13:58 Відповісти
Вона провалилася, тому вони вже не знають яку мету вигадати, то денаціфікація, то десатанізація)
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28.10.2022 13:23 Відповісти
І по якій ціні той газ до нас з вами дійде?
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28.10.2022 13:35 Відповісти
Дешевле чем реверсом.
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28.10.2022 13:58 Відповісти
Так.. запсу газу на Луганщині та Донбасі Україні вистачить на 200років. Але так як вони його добувають то.....
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28.10.2022 14:03 Відповісти
Речь об классической добыче и газе. А есть сланцевый в харьковской обл. Самое большое в Европе месторождение. Американцы давно экспериментально наладили добычу, но с 14 г ушли. Почти на границе это с Луганск обл находится. Долго выли тогда зелёные, кормили их кацапы, наши зелёные, но война убила все. А когда то была дашава, Шебелинка, все похерили брата в СЭВ. А они кстати при совках толкали на запад, добавив наценку. Политбюро молчало зная, лояльность получая. Много мы своего просрали за 100 последних лет.
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28.10.2022 15:25 Відповісти
 
 