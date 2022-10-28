Украинские военные уже используют получившие от партнеров дроны-камикадзе, - Воздушные силы
Украинские военные успешно используют дроны-камикадзе на поле боя. Ожидается несколько комплектов новейших ударных дронов Switchblade 600.
Об этом сообщил во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"Беспилотная авиация стала неотъемлемым фактором в военных конфликтах. У нас есть БПЛА ударного типа Bayraktar TB 2. У нас есть дроны-камикадзе также уже, предоставленные нам нашими партнерами, они используются. И ожидаем уже новейший дрон – был у нас Switchblade 300, и уже нам партнеры будут передавать несколько комплектов ударных БПЛА Switchblade 600. Это тоже новейший БПЛА, обладающий очень мощными тактико-техническими характеристиками и, надеемся, очень хорошо зарекомендующий себя в боевых действиях в Украине", - сообщил Игнат.
Пожалуйста, подождите...
Бо наволоч при владі палець о палець не вдарить, щоб почати виробництво дронів в Україні, чи бодай закупити дрони-камікадзе!
На ОЛХ повно приватних оголошень, де пропонуються вантажні дрони.
Вони мають різну дальність польоту, корисне навантаження, але в них є спільна риса: це апарати, що виготовляються серійно!
Невже не можна на базі вантажного квадрокоптера, зробити дрон камікадзе?!
Але в мене є пара зустрічних питань.
Невже ви гадаєте, що кустарні дрони з яких наші вояки, скидають перероблені гранати для підствольних гранатометів, це військові дрони?
Може ви думаєте, що на іранських дронах, є система протидії радіоперешкодам, відповідачі свій-чужий, астронавігаційна система, функція протизенітного маневрування?
Так от головне: поки будете збирати щось на зразок ріпера, чи предатора, нехтуючи кустарним квадрокоптером, є шанс все просрати!
Досі в Україні ЗАБОРОНЕНО приватним фірмам і особам виготовляти ударні дрони.
БО ЩЕ ЙО...НУТЬ ПО ХАТІ ЯКОГОСЬ ДЕПУТАТА..
А якщо це не коптер, а дрон типу літак, то ще дальше.
Бо нема прив'язки до радіоканалу.
А ремонт доріг в Ірпені, який я на днях спостерігав, це пріорітет?
Може великий марафон це важливо?
GPS цивільний до сраки, ще раз кажу. Ти будеш десятками слати коптери без зворотнього зв'язку, і навіть не знатимеш, що всі вони кучно лежать в одному полі через кацапську ребку.
GPS називається..
там у пам"ять зашивається маршрут, тому на ніякі "активні перешкоди" не піддається..
летить сліпий..повільний,але збити непросто..
На шахідах нема GPS: там інерційна система наведення.
Повністю автономна, не потребує супутників.
https://mc.today/uk/chym-nebezpechni-iranski-drony-kamikadze-shahed-136-ta-yak-vriatuvatysia-pid-chas-yikhnoi-ataky/ Джерело так собі, але про це можна знайти і в інших публікаціях. Інерційна система працює лише на фініші при наведенні на ціль (або втраті зв'язку щоб апарат летів прямо до його появи). Не може він летіти без системи позиціонування в принципі!
А ось https://mil.in.ua/uk/news/volontery-rozpovily-yak-protydiyaty-iranskym-shahed-136-geran-2/ мілітарний про це ж.
Абсолютно немає сенсу застосовувати РЕБ проти "Shahed-136" на маршруті до цілі. В разі подавлення літак, ймовірно, автоматично переходить на інерційну систему (рух по прямій) доки не покине радіус впливу РЕБ. Після чого відновлює точне позиціонування і маршрут.
Потужне придушення супутникових сигналів може бути ефективним лише безпосередньо поблизу імовірної цілі (радіус до 2 км). Але в кращому випадку це знизить точність заходу на ціль, чого, тим не менш, іноді може бути достатньо.
Это конечно хорошо, но их вроде всего 10 шт. передадут
д******ови манипуляторов хватает. Так что не надо здесь свои лапти пытаться надевать другим.
Повторите пожалуйста, а то я так и не понял, что вы там ͟н͟а͟п͟е͟р͟д͟а͟д͟е͟л͟и͟ в своём комментарии
не баись - на твоих чмобиков хватит
не, уже как-то сами давайте...
у тебя уже мозг закипает
а от свічблейд 300 слабкі.
Общая дальность управляемого полёта составляет до 90 км.
Тобто США і далі обмежують ЗСУ в дальності.