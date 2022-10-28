Украинские военные уже используют получившие от партнеров дроны-камикадзе, - Воздушные силы

Украинские военные успешно используют дроны-камикадзе на поле боя. Ожидается несколько комплектов новейших ударных дронов Switchblade 600.

Об этом сообщил во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Беспилотная авиация стала неотъемлемым фактором в военных конфликтах. У нас есть БПЛА ударного типа Bayraktar TB 2. У нас есть дроны-камикадзе также уже, предоставленные нам нашими партнерами, они используются. И ожидаем уже новейший дрон – был у нас Switchblade 300, и уже нам партнеры будут передавать несколько комплектов ударных БПЛА Switchblade 600. Это тоже новейший БПЛА, обладающий очень мощными тактико-техническими характеристиками и, надеемся, очень хорошо зарекомендующий себя в боевых действиях в Украине", - сообщил Игнат.

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