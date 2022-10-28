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дроны (3558) Воздушные силы (2000) Игнат (577)

Украинские военные уже используют получившие от партнеров дроны-камикадзе, - Воздушные силы

дрони-камікадзе

Украинские военные успешно используют дроны-камикадзе на поле боя. Ожидается несколько комплектов новейших ударных дронов Switchblade 600.

Об этом сообщил во время брифинга в Media Center Ukraine - Ukrinform спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Беспилотная авиация стала неотъемлемым фактором в военных конфликтах. У нас есть БПЛА ударного типа Bayraktar TB 2. У нас есть дроны-камикадзе также уже, предоставленные нам нашими партнерами, они используются. И ожидаем уже новейший дрон – был у нас Switchblade 300, и уже нам партнеры будут передавать несколько комплектов ударных БПЛА Switchblade 600. Это тоже новейший БПЛА, обладающий очень мощными тактико-техническими характеристиками и, надеемся, очень хорошо зарекомендующий себя в боевых действиях в Украине", - сообщил Игнат.

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Топ комментарии
+14
Дякувати богу, що в нас є союзники!
Бо наволоч при владі палець о палець не вдарить, щоб почати виробництво дронів в Україні, чи бодай закупити дрони-камікадзе!
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28.10.2022 14:15
+5
Будують спільне з турками виробництво байрактарів.
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28.10.2022 14:17
+5
Немає більше військовим чого робити, як перед диванними звітувати.
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28.10.2022 14:21
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Дякувати богу, що в нас є союзники!
Бо наволоч при владі палець о палець не вдарить, щоб почати виробництво дронів в Україні, чи бодай закупити дрони-камікадзе!
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28.10.2022 14:15 Ответить
Будують спільне з турками виробництво байрактарів.
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28.10.2022 14:17 Ответить
Дрони-камікадзе і байрактари, це різні речі!
На ОЛХ повно приватних оголошень, де пропонуються вантажні дрони.
Вони мають різну дальність польоту, корисне навантаження, але в них є спільна риса: це апарати, що виготовляються серійно!
Невже не можна на базі вантажного квадрокоптера, зробити дрон камікадзе?!
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28.10.2022 14:25 Ответить
Ти різницю між цивільним і військовим дроном добре розумієш?
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28.10.2022 14:34 Ответить
Давай розкажіть мені, а я послухаю, пане професоре!
Але в мене є пара зустрічних питань.
Невже ви гадаєте, що кустарні дрони з яких наші вояки, скидають перероблені гранати для підствольних гранатометів, це військові дрони?
Може ви думаєте, що на іранських дронах, є система протидії радіоперешкодам, відповідачі свій-чужий, астронавігаційна система, функція протизенітного маневрування?
Так от головне: поки будете збирати щось на зразок ріпера, чи предатора, нехтуючи кустарним квадрокоптером, є шанс все просрати!
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28.10.2022 14:44 Ответить
Раз ти різницю в загальних рисах розумієш, то маєш і розуміти, що є цілі, які цивільним дроном не дістанеш. Я зараз про вкрай важливі цілі, а не пару кацапів в окопі на нулі. Там і РЕБка, і ППО прикриває, і, як правило, відстань глибоко тилу. Не займайся популізмом.
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28.10.2022 15:08 Ответить
Я повторюся: доки будеш проектувати зірку смерті, можна країну просрати!
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28.10.2022 15:15 Ответить
Тут погоджусь.

Досі в Україні ЗАБОРОНЕНО приватним фірмам і особам виготовляти ударні дрони.

БО ЩЕ ЙО...НУТЬ ПО ХАТІ ЯКОГОСЬ ДЕПУТАТА..
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28.10.2022 15:18 Ответить
Витрачаючи ресурси на непріоритетні завдання, можна просрати ще швидше. В нас до 80 км хімарс дістає. Чи здатний квадрокоптер летіти далі?
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28.10.2022 15:20 Ответить
В автономному режимі, використовуючи GPS здатен, навіть якщо він електричний.
А якщо це не коптер, а дрон типу літак, то ще дальше.
Бо нема прив'язки до радіоканалу.
А ремонт доріг в Ірпені, який я на днях спостерігав, це пріорітет?
Може великий марафон це важливо?
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28.10.2022 15:28 Ответить
Ти зараз вирішив однією ****** виправдати вчинення іншої? Сильно.
GPS цивільний до сраки, ще раз кажу. Ти будеш десятками слати коптери без зворотнього зв'язку, і навіть не знатимеш, що всі вони кучно лежать в одному полі через кацапську ребку.
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28.10.2022 15:39 Ответить
астронавігаційна система є.

GPS називається..

там у пам"ять зашивається маршрут, тому на ніякі "активні перешкоди" не піддається..

летить сліпий..повільний,але збити непросто..
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28.10.2022 15:16 Ответить
Я просто дописав.
На шахідах нема GPS: там інерційна система наведення.
Повністю автономна, не потребує супутників.
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28.10.2022 15:21 Ответить
"Комбінована система наведення «шахедів» може отримувати дані від чотирьох навігаційних систем - ГЛОНАСС, Бейдоу, Галілео та GPS. Супутниковий приймач оснащений антеною CRPA, яка забезпечує високу стійкість до перешкод. А якщо сигнал із супутників все ж таки буде заблокований, у справу вступить не така точна, але надійніша інерційна система."
https://mc.today/uk/chym-nebezpechni-iranski-drony-kamikadze-shahed-136-ta-yak-vriatuvatysia-pid-chas-yikhnoi-ataky/ Джерело так собі, але про це можна знайти і в інших публікаціях. Інерційна система працює лише на фініші при наведенні на ціль (або втраті зв'язку щоб апарат летів прямо до його появи). Не може він летіти без системи позиціонування в принципі!

А ось https://mil.in.ua/uk/news/volontery-rozpovily-yak-protydiyaty-iranskym-shahed-136-geran-2/ мілітарний про це ж.

Абсолютно немає сенсу застосовувати РЕБ проти "Shahed-136" на маршруті до цілі. В разі подавлення літак, ймовірно, автоматично переходить на інерційну систему (рух по прямій) доки не покине радіус впливу РЕБ. Після чого відновлює точне позиціонування і маршрут.

Потужне придушення супутникових сигналів може бути ефективним лише безпосередньо поблизу імовірної цілі (радіус до 2 км). Але в кращому випадку це знизить точність заходу на ціль, чого, тим не менш, іноді може бути достатньо.
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28.10.2022 15:59 Ответить
О ***. Астронавігація та GPS то абсолютно різні речі. Астронавігація - це ще якась дрімуча радянська розробка 60-х, яка була актуальна лише в ті роки через відсутність достатнього супутникового покриття. Зробили пару дослідних зразків КР і згорнули, бо в разі хмарності ця вся ***** не працює. Не знаю нащо твій таварісч взагалі про це згадав.
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28.10.2022 15:28 Ответить
Згадав, щоб в тебе була можливість пост написати.
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28.10.2022 15:32 Ответить
Та ні. Вирішив пропустити, але раз вже звучить вдруге, то написав.
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28.10.2022 15:40 Ответить
строительство начнется в следующем году. Так что "зелёных байрактаров" не будет. Но это не точно, здесь всё от "мудрого народа". Могут и Тараса Бульбу выбрать. Рейтинг у него видели?
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28.10.2022 14:26 Ответить
ну так кадырка пока Бандеру не обнаружил - значит паровозом пойдет тарас бульба
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28.10.2022 14:28 Ответить
А хто у нас зараз Тарас Бульба?
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28.10.2022 14:29 Ответить
судячи з усього - це буде сергійдмітріч.
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28.10.2022 14:34 Ответить
Це він з майбутнім прем'єром стоїть?
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28.10.2022 14:41 Ответить
Так. Майбутній прем'єр зараз на расєї, і наші виборці про нього вже забули. Але достатньо на Новий рік під олів'є про нього нагадати, і процес зразу пойдьоть. Хоч поржом.
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28.10.2022 14:59 Ответить
Ні. На тупість мутрого наріта.
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28.10.2022 15:30 Ответить
Ти коли вже другу літеру *д* приберешь ,мудрийнаріт?
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28.10.2022 15:46 Ответить
"...Очікуються декілька комплектів новітніх ударних дронів Switchblade 600..."

Это конечно хорошо, но их вроде всего 10 шт. передадут

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28.10.2022 14:22 Ответить
10 штук?? Это ж не Байрактары, это всего лишь по сути самонаводящиеся снаряды, как это "10 штук"?
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28.10.2022 14:24 Ответить
Не обращай внимания - это информация прямо из редакции "Вечернего Тамбова". Они как раз сейчас этот материал готовят.
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28.10.2022 14:29 Ответить
Это информация с Цензор.нет, если что...
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28.10.2022 14:37 Ответить
здесь тоже своих д******ов и манипуляторов хватает. Так что не надо здесь свои лапти пытаться надевать другим.
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28.10.2022 15:03 Ответить
бред собачий - десять установок а не десять штук
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28.10.2022 14:27 Ответить
Ну если установка идёт отдельно от самого дрона, то тогда ещё интересно, а скока самих дронов то передадут?
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28.10.2022 14:33 Ответить
Скока, скока пердадут ?Ифан-шпиён, на ЦН не работают спецы из МО
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28.10.2022 15:56 Ответить
"...Скока, скока ͟п͟е͟р͟д͟а͟д͟у͟т͟ ?..."

Повторите пожалуйста, а то я так и не понял, что вы там ͟н͟а͟п͟е͟р͟д͟а͟д͟е͟л͟и͟ в своём комментарии
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29.10.2022 13:00 Ответить
счас тебе кацап все расскажут сколько и куда
не баись - на твоих чмобиков хватит
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28.10.2022 21:42 Ответить
Дааа ужжж... И вас контузило на войне, печалька )
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29.10.2022 12:53 Ответить
Якби в мене був союзник, який билише скимлив «дайте, дайте» і ніфіга не робив самостійно, я б його послав.
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28.10.2022 14:33 Ответить
Дввайте инфу подробнее,делать нех..
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28.10.2022 14:16 Ответить
ГРУ интересуется?
не, уже как-то сами давайте...
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28.10.2022 14:30 Ответить
Поки не побачу відео, не повірю. Язиками тільки мелять останнім часом.
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28.10.2022 14:19 Ответить
Немає більше військовим чого робити, як перед диванними звітувати.
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28.10.2022 14:21 Ответить
Та без питань. Я з початку війни більше 100 тисяч задонатив. І на початку я бачив куди вони йдуть. Зараз не бачу. Нема чого їм робити, то нема чого мені й донатити. Друзям теплики і дрони куплятиму по троху, а на помсти і супутники хай далі не диванні збирають. Бо туди я теж 17к задонатив. Можу звіти надати персонально.
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28.10.2022 14:26 Ответить
Чогось зкидування пукалок з цивільних дронів немає проблеми викладати. Наступ піхоти, купу інших відео, роботи снайперів теж. Роботу хаймарсів, арти, танкістів. Повний ютуб. От як побачу те, на що я перекинув десятки тисяч гривень за останні два місяці, так одразу знову розчихлю свій кошель. А поки що в мені назрів зрадо@об. Ось і все.
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28.10.2022 14:35 Ответить
трепло ты .. зашкварился бот - ты кацапом был кацапом и подохнешь
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28.10.2022 21:45 Ответить
Ну так, це ж у мене нік із гавна і палок. І це я тут кацапською шпрехаю. Злийся, гівно.
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28.10.2022 22:50 Ответить
тут 90% кремлевских или подоляцких ботов через гугл переводчик косят под "щирих украiнцiв" - но уши и рыло то продажные не спрячешь
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29.10.2022 01:05 Ответить
Ага 90% ботів. Один ти тут красавчик з генерованим рандомом в ніку. І пишеш в пів пятого ранку за київським часом. Так в тебе бідолашного патріота серденько болить за Україну що аж не спиться. Йди гівна поїж, ще раз кажу. Ви кацапи його любите.
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29.10.2022 01:28 Ответить
да ты будешь 91-м а то что ты следищь за мной значит я все правильно делаю
у тебя уже мозг закипает
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29.10.2022 02:29 Ответить
ну ты и клоун
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28.10.2022 21:43 Ответить
Пора тоді херачити підстанції ( HE Електростанції) в 3,14-орРашці.. Так далеко куди долетять
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28.10.2022 14:20 Ответить
Якщо не помиляюся, то ці дрони більше підходять для знищення живої сили/бронетранспортерів в реальному бою, ніж для атак на інфраструктуру
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28.10.2022 14:35 Ответить
пора вам в генштаб или хотя бы в военкомат - без вас никак не победить
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28.10.2022 21:46 Ответить
На ******** пустіть хоч один, туди, де бульбофюрер показував на карті
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28.10.2022 14:26 Ответить
лукашенко все - его гебня отстранила от управления армией - он там пустое место
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28.10.2022 14:30 Ответить
Запускать под "Полет валькирий" Вагнеровцам так будет приятнее сдыхать
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28.10.2022 14:36 Ответить
Украинские дроны разных типов Зе запретил ещё 2 года назад,разработок было целый вагон и телега .. Контент Самый сок 2 ...в Ютьюба все подробно изложил ... автор видоса кажись anti-kolorados...
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28.10.2022 14:40 Ответить
Від партнерів, а не притули
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28.10.2022 14:55 Ответить
свічблейд 600 це не ДУЖЕ ПОТУЖНІ. ні. це просто НОРМАЛЬНІ.

а от свічблейд 300 слабкі.
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28.10.2022 15:03 Ответить
свічблейд 600 це
Общая дальность управляемого полёта составляет до 90 км.


Тобто США і далі обмежують ЗСУ в дальності.
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28.10.2022 15:23 Ответить
США обмежили тобi мозок - эта дальность точки возврата а если камикадзе то может еще дальше лететь
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29.10.2022 07:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S2Qp0IgpSrM высокоточный КамАЗ
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28.10.2022 15:16 Ответить
Switchblade 300 - це ті, що тренувальні, дитячі?
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28.10.2022 17:01 Ответить
Поки зелені мразі у владі,внас нічого не буде виготовлятися.
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28.10.2022 20:08 Ответить
 
 