Переселенцев в Ривненской области проверят и могут забрать выплаты

В Ривненской области проверят внутриперемещенных лиц. Если человек не пройдет идентификацию, социальные выплаты могут быть прекращены.

Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это сделают для того, чтобы проверить, осуществляют ли выплаты с соблюдением требований законодательства.

Специалисты проверят переселенцев по адресу проживания. Если человека не оказалось дома, то он должен в течение 10 дней явиться в орган соцзащиты по месту жительства и пройти там идентификацию. Затем переселенцы должны подтвердить место жительства. В противном случае соцвыплаты будут прекращены.

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"Отмечаю, если вы изменили адрес своего первоначального перемещения, обратитесь в органы соцзащиты или ЦНАПа. Там вы сможете получить справку ВПЛ с указанием актуального адреса нынешнего проживания", - говорится в сообщении.