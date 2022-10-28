Переселенцев в Ривненской области проверят и могут забрать выплаты
В Ривненской области проверят внутриперемещенных лиц. Если человек не пройдет идентификацию, социальные выплаты могут быть прекращены.
Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, это сделают для того, чтобы проверить, осуществляют ли выплаты с соблюдением требований законодательства.
Специалисты проверят переселенцев по адресу проживания. Если человека не оказалось дома, то он должен в течение 10 дней явиться в орган соцзащиты по месту жительства и пройти там идентификацию. Затем переселенцы должны подтвердить место жительства. В противном случае соцвыплаты будут прекращены.
"Отмечаю, если вы изменили адрес своего первоначального перемещения, обратитесь в органы соцзащиты или ЦНАПа. Там вы сможете получить справку ВПЛ с указанием актуального адреса нынешнего проживания", - говорится в сообщении.
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не робить помилок тільки той, хто нічого не робить
А якби хотіли навести лад у виплатах, то в першу чергу взялись би як раз за жителів заходу, бо багацько з них ще вранці 24 лютого були за кордоном. І зараз ці "постраждалі" паразитують на допомозі наївних бюргерів і займають житло тих в кого його дійсно вже нема бо воно зруйноване орками.
До того ж ці "постраждалі" окрім закордонної халяви ще й здають своє житло по цінам Х 3 в долярах. Здають справжнім постраждалим зі сходу, півдня і півночі.
А оці закиди про не таку мову і що всі східняки кликали руський мір - намагання знайти крайнього. Бо за ЗЕ голосували всі разом, окрім хіба що Львова, Вінниці і Києва.
І так, в ЗСУ більшість була з російськомовних регіонів. Від того шо всі понатягали вишиванки в 2014 році, нічого не змінилось
Тим хто бочку коте на 'не культурних' східняків, я б порадив почитати що писали польські міністри в своїх доповідних записках 20-х і 30-х років, саме про населення Волині. При цьому населення Галичини вони навпаки відмічали як більш освічене і культурне
Погано ми усі дбаємо про примноження панського добра!