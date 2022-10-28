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проверка (811) Ривненщина (1194) переселенцы (528)

Переселенцев в Ривненской области проверят и могут забрать выплаты

переселенці

В Ривненской области проверят внутриперемещенных лиц. Если человек не пройдет идентификацию, социальные выплаты могут быть прекращены.

Об этом сообщил глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это сделают для того, чтобы проверить, осуществляют ли выплаты с соблюдением требований законодательства.

Специалисты проверят переселенцев по адресу проживания. Если человека не оказалось дома, то он должен в течение 10 дней явиться в орган соцзащиты по месту жительства и пройти там идентификацию. Затем переселенцы должны подтвердить место жительства. В противном случае соцвыплаты будут прекращены.

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"Отмечаю, если вы изменили адрес своего первоначального перемещения, обратитесь в органы соцзащиты или ЦНАПа. Там вы сможете получить справку ВПЛ с указанием актуального адреса нынешнего проживания", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+10
Бардак в першу чергу створила держава. Практично ніхто не перевіряє ні знаходження за місцем, ні умови т.д.... І багато лазєєк.. Це не тільки переселенців стосується, а всіх хто отримує виплати, субсидії т.д., влючаючи нардепів, що не мають де жити бідосі (службове житло давно роз.. скуплено за безцінь).
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28.10.2022 16:37
+9
Моїй відмінили, в Сумах же не стріляють...Ну нічого, може тьолкам на теслах на тампони не вистачає, падли
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28.10.2022 16:28
+8
Волиняки свою культурність та любов до малої Батьківщини продемонстрували знищенням довкілля риючи бурштинові копальні.
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28.10.2022 17:56
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Правила форума Совет форумчан
давно нужно их проверять
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28.10.2022 16:21 Ответить
Моїй відмінили, в Сумах же не стріляють...Ну нічого, може тьолкам на теслах на тампони не вистачає, падли
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28.10.2022 16:28 Ответить
то ж дивлячісь які..деяких підгодовуємо двором, а деяких прибити охота - цілодобові гуляння
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28.10.2022 16:30 Ответить
100%
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28.10.2022 16:35 Ответить
А за одно,и отправить на войну некоторых
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28.10.2022 17:43 Ответить
ты уже на войне походу))
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28.10.2022 17:47 Ответить
Бардак в першу чергу створила держава. Практично ніхто не перевіряє ні знаходження за місцем, ні умови т.д.... І багато лазєєк.. Це не тільки переселенців стосується, а всіх хто отримує виплати, субсидії т.д., влючаючи нардепів, що не мають де жити бідосі (службове житло давно роз.. скуплено за безцінь).
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28.10.2022 16:37 Ответить
Ви так кажете, ніби у нас й раніше була війна та 5 млн. ВПО
не робить помилок тільки той, хто нічого не робить
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28.10.2022 19:31 Ответить
І обход разом з воєнкомами. Повістки багатьом напрошуються
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28.10.2022 16:40 Ответить
Саме для цього все це і робиться.
А якби хотіли навести лад у виплатах, то в першу чергу взялись би як раз за жителів заходу, бо багацько з них ще вранці 24 лютого були за кордоном. І зараз ці "постраждалі" паразитують на допомозі наївних бюргерів і займають житло тих в кого його дійсно вже нема бо воно зруйноване орками.
До того ж ці "постраждалі" окрім закордонної халяви ще й здають своє житло по цінам Х 3 в долярах. Здають справжнім постраждалим зі сходу, півдня і півночі.
А оці закиди про не таку мову і що всі східняки кликали руський мір - намагання знайти крайнього. Бо за ЗЕ голосували всі разом, окрім хіба що Львова, Вінниці і Києва.
І так, в ЗСУ більшість була з російськомовних регіонів. Від того шо всі понатягали вишиванки в 2014 році, нічого не змінилось
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28.10.2022 17:08 Ответить
Люто плюсую. все так і є. Зараз живу в Івано-Франківську багато особо "постраждалих" тут за декілька годин з початку війни були вже в Польщі. Квартири які здавали на початку 2022 року за 5 тис. грн. здають за 10 тис. грн. Все це зі слів самих місцевих. І так, багацько з них справді вважають що ми (біженці) саме на таке заслуговуємо, що ми винні що путлер к нам прийшов. Про те що це просто географія, невдале сусідство з рашкою, марно казати.
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29.10.2022 09:29 Ответить
Чергове намагання провести мобілізацію. На Закарпатті була та сама історія. Але ще цікавіше - спочатку покликали айтішників ніби то створивши їм умови для розвитку і комфортної роботи, а потім... ну ці відео всі вже бачили... Тепер і Рівне наздоганяє...
Тим хто бочку коте на 'не культурних' східняків, я б порадив почитати що писали польські міністри в своїх доповідних записках 20-х і 30-х років, саме про населення Волині. При цьому населення Галичини вони навпаки відмічали як більш освічене і культурне
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28.10.2022 17:14 Ответить
Волиняки свою культурність та любов до малої Батьківщини продемонстрували знищенням довкілля риючи бурштинові копальні.
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28.10.2022 17:56 Ответить
Не забувайте перевірять і більшість тих, хто "видає" допомогу переселенцям, які вже переїхали в інші регіони, але на них списують кожен місяць або тиждень.....
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28.10.2022 17:33 Ответить
А ви думаєте чому з 14 по 22 рік так ніхто не спромігся порахувати справжніх впл з Донбасу ? Бо вигідно під загальну кількість зареєстрованих клянчити гуманітарну допомогу в європейських донорів. Нічого не змінилось. Як було при уряду Плрошенко так і при уряду зеленського. Все по старим схемам. . Напрацьованим ))
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28.10.2022 18:22 Ответить
(осудливо):
Погано ми усі дбаємо про примноження панського добра!
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28.10.2022 19:13 Ответить
Давно пора,сам знаю декількох які ще літо приїхали з західної україни ,а гроші отримують та ще й нахваляються
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29.10.2022 08:11 Ответить
 
 