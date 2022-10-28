Переселенців на Рівненщині перевірять і можуть забрати виплати
У Рівненській області перевірять внутрішньопереміщених осіб. Якщо людина не пройде ідентифікацію, то соціальні виплати можуть бути припинені.
Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це зроблять для того, щоб перевірити, чи виплати здійснюють за дотриманням вимог законодавства.
Фахівці перевірять переселенців за адресою проживання. Якщо людини не виявилося вдома, то вона повинна впродовж 10 днів має з'явитися до органу соцзахисту за місцем проживання і пройти там ідентифікацію. Потім переселенці мають підтвердити своє місце проживання. В іншому разі соцвиплати будуть припинені.
"Наголошую, якщо ви змінили адресу свого початкового переміщення, зверніться до органів соцзахисту чи ЦНАПу. Там ви зможете отримати довідку ВПО із зазначенням актуальної адреси теперішнього проживання", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
не робить помилок тільки той, хто нічого не робить
А якби хотіли навести лад у виплатах, то в першу чергу взялись би як раз за жителів заходу, бо багацько з них ще вранці 24 лютого були за кордоном. І зараз ці "постраждалі" паразитують на допомозі наївних бюргерів і займають житло тих в кого його дійсно вже нема бо воно зруйноване орками.
До того ж ці "постраждалі" окрім закордонної халяви ще й здають своє житло по цінам Х 3 в долярах. Здають справжнім постраждалим зі сходу, півдня і півночі.
А оці закиди про не таку мову і що всі східняки кликали руський мір - намагання знайти крайнього. Бо за ЗЕ голосували всі разом, окрім хіба що Львова, Вінниці і Києва.
І так, в ЗСУ більшість була з російськомовних регіонів. Від того шо всі понатягали вишиванки в 2014 році, нічого не змінилось
Тим хто бочку коте на 'не культурних' східняків, я б порадив почитати що писали польські міністри в своїх доповідних записках 20-х і 30-х років, саме про населення Волині. При цьому населення Галичини вони навпаки відмічали як більш освічене і культурне
Погано ми усі дбаємо про примноження панського добра!