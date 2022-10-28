Переселенців на Рівненщині перевірять і можуть забрати виплати

У Рівненській області перевірять внутрішньопереміщених осіб. Якщо людина не пройде ідентифікацію, то соціальні виплати можуть бути припинені.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це зроблять для того, щоб перевірити, чи виплати здійснюють за дотриманням вимог законодавства.

Фахівці перевірять переселенців за адресою проживання. Якщо людини не виявилося вдома, то вона повинна впродовж 10 днів має з'явитися до органу соцзахисту за місцем проживання і пройти там ідентифікацію. Потім переселенці мають підтвердити своє місце проживання. В іншому разі соцвиплати будуть припинені.

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"Наголошую, якщо ви змінили адресу свого початкового переміщення, зверніться до органів соцзахисту чи ЦНАПу. Там ви зможете отримати довідку ВПО із зазначенням актуальної адреси теперішнього проживання", - йдеться у повідомленні.