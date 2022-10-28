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В Евросоюзе действует 31 тысяча компаний, контролируемых Россией, - Еврокомиссия

єврокомісія

По подсчетам Европейской комиссии, на территории ЕС действует почти 31 тысяча компаний, бенефициарные владельцы которых происходят из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Большинство европейских компаний, связанных с РФ, преимущественно работают в сфере недвижимости, строительства и гостиничного бизнеса, а также в финансовом и энергетическом секторах. При этом владельцы 1400 компаний недавно попали под санкции.

В отчете Еврокомиссии отмечается, что некоторые олигархи могут скрывать свое владение или контроль над компаниями через компании-посредники, зарегистрированные в третьих странах, или местных номинальных акционеров.

Еврокомиссия отмечает, что надлежащая имплементация мер ЕС по замораживанию активов требует эффективного соблюдения правил прозрачности бенефициарных владельцев. Кроме того, ведомство выступает, среди прочего, за улучшение обмена информацией и "адекватное" выявление и мониторинг активов, скрытых от налоговых органов.

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Согласно отчету исполнительного органа ЕС, на территории блока все еще относительно легко создавать подставные компании, которые используются для "перемещения сотен миллионов евро через непрозрачные транзакции".

С помощью компаний-прокладок злоумышленники могли не только скрывать происхождение и назначение средств, но и фактического бенефициара таких транзакций. Эти деньги могут быть использованы как для личного обогащения, так и для дестабилизации целых стран.

"Таким образом, разоблачение нелегальных денежных потоков не только способствует защите демократии и безопасности граждан ЕС, но и помогает бороться с влиянием автократий", - говорится в отчете Еврокомиссии.

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Топ комментарии
+7
Голос з натовпу. Ні *** собі!

© Лесь Подерв'янський "Данко"
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28.10.2022 17:39
+4
Та не може такого бути... Розплутайте цей клубок та охрінійте від кількості европейських політиків які замазані в отриманні російських коштів.

Краще б одразу заборонили будь-які економічні зв*язки з террорашою, все одно ж доведеться це робити... тільки знову згаєте купу часу.
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28.10.2022 17:49
+3
Оце ці, хто вигодував путінський рашизм (оскільки х...йло тут писати заборонено).
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28.10.2022 17:48
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Голос з натовпу. Ні *** собі!

© Лесь Подерв'янський "Данко"
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28.10.2022 17:39 Ответить
Це точно.

Тре перевірити роботодавця, чи там все "чисто"...
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28.10.2022 18:08 Ответить
протверезіли? проснулися?
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28.10.2022 17:47 Ответить
Оце ці, хто вигодував путінський рашизм (оскільки х...йло тут писати заборонено).
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28.10.2022 17:48 Ответить
Та не може такого бути... Розплутайте цей клубок та охрінійте від кількості европейських політиків які замазані в отриманні російських коштів.

Краще б одразу заборонили будь-які економічні зв*язки з террорашою, все одно ж доведеться це робити... тільки знову згаєте купу часу.
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28.10.2022 17:49 Ответить
А в Україні?
Чи це «неначасі»?
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28.10.2022 18:14 Ответить
Ось і "єврапєйская паддєржка расійскай палітікі".
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28.10.2022 19:00 Ответить
Обналичка для Европы забыковала, лохов кошмарят как в старае добрые 90-е. Компроматы способны многим испортить жизнь , как и обаготить
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28.10.2022 19:11 Ответить
вся европа в руках гэбэшных кацапских крыс!
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28.10.2022 21:20 Ответить
Розкажіть про це Ліберману, Ганцу і Нетаньягу...
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28.10.2022 22:29 Ответить
Руские деньги воняют
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28.10.2022 21:28 Ответить
 
 