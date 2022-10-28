В Евросоюзе действует 31 тысяча компаний, контролируемых Россией, - Еврокомиссия

По подсчетам Европейской комиссии, на территории ЕС действует почти 31 тысяча компаний, бенефициарные владельцы которых происходят из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Большинство европейских компаний, связанных с РФ, преимущественно работают в сфере недвижимости, строительства и гостиничного бизнеса, а также в финансовом и энергетическом секторах. При этом владельцы 1400 компаний недавно попали под санкции.

В отчете Еврокомиссии отмечается, что некоторые олигархи могут скрывать свое владение или контроль над компаниями через компании-посредники, зарегистрированные в третьих странах, или местных номинальных акционеров.

Еврокомиссия отмечает, что надлежащая имплементация мер ЕС по замораживанию активов требует эффективного соблюдения правил прозрачности бенефициарных владельцев. Кроме того, ведомство выступает, среди прочего, за улучшение обмена информацией и "адекватное" выявление и мониторинг активов, скрытых от налоговых органов.

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Согласно отчету исполнительного органа ЕС, на территории блока все еще относительно легко создавать подставные компании, которые используются для "перемещения сотен миллионов евро через непрозрачные транзакции".

С помощью компаний-прокладок злоумышленники могли не только скрывать происхождение и назначение средств, но и фактического бенефициара таких транзакций. Эти деньги могут быть использованы как для личного обогащения, так и для дестабилизации целых стран.

"Таким образом, разоблачение нелегальных денежных потоков не только способствует защите демократии и безопасности граждан ЕС, но и помогает бороться с влиянием автократий", - говорится в отчете Еврокомиссии.

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