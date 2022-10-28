В Євросоюзі діє 31 тисяча компаній, що контролюються Росією, - Єврокомісія

За підрахунками Європейської комісії, на території ЄС діє майже 31 тисяча компаній, бенефіціарні власники яких походять із Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більшість європейських компаній, пов’язаних із РФ, переважно працюють у сфері нерухомості, будівництва та готельного бізнесу, а також у фінансовому та енергетичному секторах. При цьому власники 1400 компаній нещодавно потрапили під санкції.

У звіті Єврокомісії зазначається, що деякі олігархи можуть приховувати своє володіння або контроль над компаніями через компанії-посередники, зареєстровані в третіх країнах, або місцевих номінальних акціонерів.

Єврокомісія зазначає, що належна імплементація заходів ЄС щодо заморожування активів вимагає ефективного дотримання правил прозорості бенефіціарних власників. Крім того, відомство виступає, серед іншого, за покращення обміну інформацією та "адекватне" виявлення й моніторинг активів, прихованих від податкових органів.

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Згідно зі звітом виконавчого органу ЄС, на території блоку все ще відносно легко створювати підставні компанії, які використовуються для "переміщення сотень мільйонів євро через непрозорі транзакції".

За допомогою компаній-прокладок зловмисники могли не тільки приховувати походження та призначення коштів, але й фактичного бенефіціара таких транзакцій. Ці гроші можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн.

"Таким чином, викриття нелегальних грошових потоків не лише сприяє захисту демократії та безпеки громадян ЄС, але й допомагає боротися з впливом автократій", – йдеться у звіті Єврокомісії.

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