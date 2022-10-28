УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11675 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 263 11
Єврокомісія (2096) компанія (119) росія (63574)

В Євросоюзі діє 31 тисяча компаній, що контролюються Росією, - Єврокомісія

єврокомісія

За підрахунками Європейської комісії, на території ЄС діє майже 31 тисяча компаній, бенефіціарні власники яких походять із Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більшість європейських компаній, пов’язаних із РФ, переважно працюють у сфері нерухомості, будівництва та готельного бізнесу, а також у фінансовому та енергетичному секторах. При цьому власники 1400 компаній нещодавно потрапили під санкції. 

У звіті Єврокомісії зазначається, що деякі олігархи можуть приховувати своє володіння або контроль над компаніями через компанії-посередники, зареєстровані в третіх країнах, або місцевих номінальних акціонерів.

Єврокомісія зазначає, що належна імплементація заходів ЄС щодо заморожування активів вимагає ефективного дотримання правил прозорості бенефіціарних власників. Крім того, відомство виступає, серед іншого, за покращення обміну інформацією та "адекватне" виявлення й моніторинг активів, прихованих від податкових органів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арештовано активи ще 4 російських компаній у Дніпрі, Львові, та Харкові на 72 млн грн, - СБУ

Згідно зі звітом виконавчого органу ЄС, на території блоку все ще відносно легко створювати підставні компанії, які використовуються для "переміщення сотень мільйонів євро через непрозорі транзакції".

За допомогою компаній-прокладок зловмисники могли не тільки приховувати походження та призначення коштів, але й фактичного бенефіціара таких транзакцій. Ці гроші можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації цілих країн.

"Таким чином, викриття нелегальних грошових потоків не лише сприяє захисту демократії та безпеки громадян ЄС, але й допомагає боротися з впливом автократій", – йдеться у звіті Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Увесь світ знатиме, що ви заробляєте гроші на українській крові, - Кулеба - компаніям, які продовжують працювати в РФ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Голос з натовпу. Ні *** собі!

© Лесь Подерв'янський "Данко"
показати весь коментар
28.10.2022 17:39
+4
Та не може такого бути... Розплутайте цей клубок та охрінійте від кількості европейських політиків які замазані в отриманні російських коштів.

Краще б одразу заборонили будь-які економічні зв*язки з террорашою, все одно ж доведеться це робити... тільки знову згаєте купу часу.
показати весь коментар
28.10.2022 17:49
+3
Оце ці, хто вигодував путінський рашизм (оскільки х...йло тут писати заборонено).
показати весь коментар
28.10.2022 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голос з натовпу. Ні *** собі!

© Лесь Подерв'янський "Данко"
показати весь коментар
28.10.2022 17:39 Відповісти
Це точно.

Тре перевірити роботодавця, чи там все "чисто"...
показати весь коментар
28.10.2022 18:08 Відповісти
протверезіли? проснулися?
показати весь коментар
28.10.2022 17:47 Відповісти
Оце ці, хто вигодував путінський рашизм (оскільки х...йло тут писати заборонено).
показати весь коментар
28.10.2022 17:48 Відповісти
Та не може такого бути... Розплутайте цей клубок та охрінійте від кількості европейських політиків які замазані в отриманні російських коштів.

Краще б одразу заборонили будь-які економічні зв*язки з террорашою, все одно ж доведеться це робити... тільки знову згаєте купу часу.
показати весь коментар
28.10.2022 17:49 Відповісти
А в Україні?
Чи це «неначасі»?
показати весь коментар
28.10.2022 18:14 Відповісти
Ось і "єврапєйская паддєржка расійскай палітікі".
показати весь коментар
28.10.2022 19:00 Відповісти
Обналичка для Европы забыковала, лохов кошмарят как в старае добрые 90-е. Компроматы способны многим испортить жизнь , как и обаготить
показати весь коментар
28.10.2022 19:11 Відповісти
вся европа в руках гэбэшных кацапских крыс!
показати весь коментар
28.10.2022 21:20 Відповісти
Розкажіть про це Ліберману, Ганцу і Нетаньягу...
показати весь коментар
28.10.2022 22:29 Відповісти
Руские деньги воняют
показати весь коментар
28.10.2022 21:28 Відповісти
 
 