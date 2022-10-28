Новое оборудование ПВО поступило в Киев, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о поступлении новых систем ПВО. Они будут защищать небо столицы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Было совещание с военными, где я подчеркнул, что нам необходимо защитить наши объекты энергоснабжения. На это обратили особое внимание. Меня военные заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны поступило в столицу и небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами больше не будет", - сказал Кличко в эфире телеканала "Киев".
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Защищать нужно в первую очередь крупные города:Киев,Харьков,Днепр,Одессу,Львов-где проживает больше половины населения страны.
А Зеленский и военное руководство Украины-они итак защищены и бещ ПВО. Они ведь в основном в подземных бункерах работают и выходят на улицу и переезжают в другие места только когда нет воздушной тревоги-тоесть в часы когда на Украину не летят ракеты и шахеды. Простые Украинцы тоже могут спускаться в убежища,погреба и тд когда обьявленна воздушная тревога А вот ТЕЦ или ГЕС так не могут-они стоят на месте и и-х нужно прикрывать
Але варто зазначити що цих ППО все одно не вистачить для України для кожного міста їх треба дуже багато щоб захистити всю Україну.
До України хоча і повільно але надходить озброєння і це радує
Вон итальянцы поставят м109 гаубицы с модернизацией, притом ствол удлинили значительно, т.е. активно-реактивными с гпс снарядами на 70км можно бить в точку и это именно то что нужно. Пора конфисковать хотя бы 20% от авуаров кацапов, направив эти бабки прямо в фирмы итальянские и немецкие по модернизации м109, которых наделали очень много. Их сотни свободных, часть закупили типа Пакистана страны, но их много и есть возможность модернизировать. То есть все возможности имеются, нужна лишь политическая воля Байдена усилить военную поддержку в ответ на геноцидную эскалацию кацапов и политическая воля законодателей конфисковать звр кацапов в нашу пользу, чтобы быстренько открыть пару новых фабрик, нанять новых работников, лишнюю смену сделать и производить вооружения дальнобойные, высокоточные и с хорошим поражением цели.
Бажаю того ж Запоріжжю. Ну і гадів тиснути до Тамані.
Может есть какая то другая Википедия?
Вот почему не передают устаревшие системы которые пылятся на складах хранения,почему Хоук не передать Украине? Вертолеты и Шахеды- Хоук точно способен сбить,и этих систем у США дохрена и не используются
Для столиці та ії оборони він все зробив по максиму.
Тим більше що Віталік, з якого ви кепкуєте, настільки обігнав більшість нас по всім параметрам, що це як приблизно порівнювати Всесвіт і мікроб, ну десь так. В тому числі і по рівню розуму, ага. Критичніше треба до себе відноситься, а то на дивані кожен мінімум Сагайдачний, а як в маршрутці якесь чмо починає *******, то всі очки додолу опускають і різко роблять вигляд що не чули бо в тіктоці.
єдине, з чим я не згодний - це позиція Кличка щодо мафів. Але ж мер Києва не я...
Во время войны люди особенно берегут самые дефицитные ресурсы-если это умные люди а не Кличко
яке відношеня боксер має до ППО
для цього єсть генеральний штаб і верховний головнокомандувач
і вони знають де ставить
це всерівно щоб я запропонував поставити коло свого дому
щоб спокійніше було
дебіл він і в африці дебіл
Для прихильників цього генія невеликий приклад. Жінка під час тривоги переховувалась з дітьми у підземному паркінгу. У цей час автівку евакуювали.
Ціна питання - сплата1900 грн.
300 грн державі, 1600 невідомій фірмі. Їм теж жерти потрібно у монаках.
Коли вже пан Попко розжене все це корупційне кубло Кличка?
Ты за скоко возьмешься машину из центра эвакуировать?
Мабуть, нікого не здивує його прикре самогубство… після чергового обстрілу *****.!!