Новое оборудование ПВО поступило в Киев, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о поступлении новых систем ПВО. Они будут защищать небо столицы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Было совещание с военными, где я подчеркнул, что нам необходимо защитить наши объекты энергоснабжения. На это обратили особое внимание. Меня военные заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны поступило в столицу и небо будет более защищено. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами больше не будет", - сказал Кличко в эфире телеканала "Киев".

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