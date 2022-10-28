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Київ (19120) Кличко (3477) ППО (2922)

Нове обладнання ППО надійшло до Києва, - Кличко

кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про надходження нових систем ППО, які захищатимуть небо столиці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Була нарада з військовими, де я наголосив, що нам необхідно захистити наші об'єкти енергопостачання. На це звернули особливу увагу. Мене військові запевнили, що зараз нове обладнання протиповітряної оборони надійшло до столиці і повітря буде більш захищеним. Сподіваємося, що атак та провокацій з дронами-камікадзе та ракетами більше не буде", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

Також читайте: ППО збила кілька російських ракет над Києвом, - Кличко

Автор: 
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Топ коментарі
+33
При чому тут бункер Зе? Там електростанції, які забезпечують життя більше п'яти мільйонів людей
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28.10.2022 18:39
+21
Взагалі, шановне диванне воїнство, наголошую, що є така штука як СВІДОМА ДЕЗИНФОРМАЦІЯ ВОРОГА. Подумайте про це, перш ніж ******* відкривати на Вітальку.
Тим більше що Віталік, з якого ви кепкуєте, настільки обігнав більшість нас по всім параметрам, що це як приблизно порівнювати Всесвіт і мікроб, ну десь так. В тому числі і по рівню розуму, ага. Критичніше треба до себе відноситься, а то на дивані кожен мінімум Сагайдачний, а як в маршрутці якесь чмо починає *******, то всі очки додолу опускають і різко роблять вигляд що не чули бо в тіктоці.
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28.10.2022 18:52
+17
5 руплів, а ти вважаєш за потрібне встановити засоби ППО виключно біля твого свинарника? Завжди, у всих країнах, в першу чергу захищають військово-політичне керівництво і так повинно бути.
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28.10.2022 18:51
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насамс? так вроде ириски есть под киевом
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28.10.2022 18:25 Відповісти
"Була нарада з військовими, де я наголосив, що нам необхідно захистити наші об'єкти енергопостачання. На це звернули особливу увагу. " Як все просто - нарада, я наголосив, всі звернули і все окей т.е. до цього всі тупі і нічого не знали і не робили. Панне Кличко дуже запрошую провести нараду в Запоріжжя може і в нас зявится нове ППО
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28.10.2022 18:46 Відповісти
Ну, Кличко обраний мешканцями мер свого міста. Попросіть свого в.о. мера також так сказати, можі і у вас станеться таке
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28.10.2022 23:03 Відповісти
С какой целью интересуетесь?
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29.10.2022 09:43 Відповісти
Я ж казав що в першу чергу поставлять біля бункера ЗЕ
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28.10.2022 18:26 Відповісти
При чому тут бункер Зе? Там електростанції, які забезпечують життя більше п'яти мільйонів людей
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28.10.2022 18:39 Відповісти
А де цей бункер за твоєю інформацією?
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28.10.2022 18:41 Відповісти
Мабуть він має сполучення з метро.
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28.10.2022 18:49 Відповісти
Це тобі на яких картах випало, мольфарчику?
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28.10.2022 20:33 Відповісти
От же ти гидота.
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28.10.2022 20:47 Відповісти
Бункер Зе 100% захищений іншим способом - там просто все невидиме для ракет і дронів.
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28.10.2022 18:43 Відповісти
5 руплів, а ти вважаєш за потрібне встановити засоби ППО виключно біля твого свинарника? Завжди, у всих країнах, в першу чергу захищають військово-політичне керівництво і так повинно бути.
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28.10.2022 18:51 Відповісти
бункер Зе і без ППО витримає тактичну ядерну зброю..
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28.10.2022 20:34 Відповісти
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28.10.2022 20:48 Відповісти
Киев защищают в первую очередь просто потому что здесь находится большевсего граждан Укнраины,здесь самый крупный транспортный узел страны,самое большое количество обьектов энергетики(6 ТЕС+гидроэлектростанция и ГАЕС). Защищать тыл очень важно-ведь тыл обеспечивает снабжение и логистику армии. Где лечить раненных солдат как не в Киеве,в городе имеющем самое большоке количество койко-мест? Где складировать продтовары и хранить,военные грузы
Защищать нужно в первую очередь крупные города:Киев,Харьков,Днепр,Одессу,Львов-где проживает больше половины населения страны.
А Зеленский и военное руководство Украины-они итак защищены и бещ ПВО. Они ведь в основном в подземных бункерах работают и выходят на улицу и переезжают в другие места только когда нет воздушной тревоги-тоесть в часы когда на Украину не летят ракеты и шахеды. Простые Украинцы тоже могут спускаться в убежища,погреба и тд когда обьявленна воздушная тревога А вот ТЕЦ или ГЕС так не могут-они стоят на месте и и-х нужно прикрывать
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29.10.2022 10:31 Відповісти
Посилення ППО надасть можливість захистити себе від ракетних атак а також мінімізувати влучання при масованих атаках.
Але варто зазначити що цих ППО все одно не вистачить для України для кожного міста їх треба дуже багато щоб захистити всю Україну.
До України хоча і повільно але надходить озброєння і це радує
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28.10.2022 18:29 Відповісти
ну и нафига об этом говорить ? шоб и не тратили на Киев ракеты? а разбрасывали в округе...
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28.10.2022 18:29 Відповісти
А Запоріжжя як, Миколаїв? Нах на них, все рівно від гіперзвукових ****** С-300 ніщо не захистить.
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28.10.2022 18:33 Відповісти
От ******** пвошных ракет только ответный удар поможет, сбить такие быстрые цели можно только суперракетой по скорости и точности наведения, а такие лямов на 5 понянут, если не 10 1 штука всего. За 10 миллионов долларов сбивать с шансом в 0.8-0.95 ракету одну просто невозможно.

Вон итальянцы поставят м109 гаубицы с модернизацией, притом ствол удлинили значительно, т.е. активно-реактивными с гпс снарядами на 70км можно бить в точку и это именно то что нужно. Пора конфисковать хотя бы 20% от авуаров кацапов, направив эти бабки прямо в фирмы итальянские и немецкие по модернизации м109, которых наделали очень много. Их сотни свободных, часть закупили типа Пакистана страны, но их много и есть возможность модернизировать. То есть все возможности имеются, нужна лишь политическая воля Байдена усилить военную поддержку в ответ на геноцидную эскалацию кацапов и политическая воля законодателей конфисковать звр кацапов в нашу пользу, чтобы быстренько открыть пару новых фабрик, нанять новых работников, лишнюю смену сделать и производить вооружения дальнобойные, высокоточные и с хорошим поражением цели.
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28.10.2022 18:42 Відповісти
гиперзвук, это "Кинжал", "Циркон", ...
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28.10.2022 19:59 Відповісти
Проблема в том что США запрещают бить их оружием по территории Парашки. А Бить нужно и не только по Парашке но и по Белорашке-то ЖД узлам,военным аэродромам,складам с оружием. Хотя-бы по тем куда достанет Хаймарс
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29.10.2022 11:40 Відповісти
с-300 не гипер..по Запорожью можно и Градами бить... Запорожье с Харьковом не прикроешь(((
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28.10.2022 18:42 Відповісти
Ми це вже мабуть пройшли; шість місяців нам насипали і вдень і вночі. Поки трохи не відтиснули падлюк подалі і не знищили ті піони та гради, що не давали спокою нам.
Бажаю того ж Запоріжжю. Ну і гадів тиснути до Тамані.
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28.10.2022 19:14 Відповісти
Вполне себе гипер.2000 м/с скорость.гипер начинается от 1600
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29.10.2022 09:42 Відповісти
Почитайте в Википедии, со скольки м , начинается гиперщву
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29.10.2022 21:18 Відповісти
Переведи 2000 м/ с это 7600 км/ час. Гиперзвук 6000 км / час.
Может есть какая то другая Википедия?
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30.10.2022 11:15 Відповісти
Скорость с 300 до 2000 мс, скорость гиперзвук от 2000 мс- что не понятно??
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30.10.2022 23:16 Відповісти
Так тебе и не понятно
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31.10.2022 20:55 Відповісти
Только отодвинув фронт в 100 км от Николаева и Запорожье и Харькова-можно говоить о 100% защите. Тоесть на расстояние больше чем может лететь ракета Смерча или С300. И это при том что в эти города нужно поставить современные западные системы ПВО/ПРО-что будет не скоро. Запад и США не хотят снимать свои системы ПВО стоящие на держурстве и передавать Украине а производить новые-это много времени не менее 6 мес за 1 штуку.
Вот почему не передают устаревшие системы которые пылятся на складах хранения,почему Хоук не передать Украине? Вертолеты и Шахеды- Хоук точно способен сбить,и этих систем у США дохрена и не используются
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29.10.2022 10:37 Відповісти
Так я ж і кажу, упоротих не меншає.
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29.10.2022 13:20 Відповісти
Северный мост ремонтирует Кличко опять, или Зе команда?
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28.10.2022 18:36 Відповісти
Во время войны местные власти лишены права расходовать бюджеты на дороги. Так что только *******
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29.10.2022 12:55 Відповісти
Нас наш мер цілком властовує, зі своїми обов"язками він справляєтья, а під час цієї фази війни взагалі вище усяких похвал.
Для столиці та ії оборони він все зробив по максиму.
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28.10.2022 18:46 Відповісти
Обнадійлива новина.
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28.10.2022 18:38 Відповісти
Забагато людей знають місця знаходження наших ППО.
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28.10.2022 18:51 Відповісти
Взагалі, шановне диванне воїнство, наголошую, що є така штука як СВІДОМА ДЕЗИНФОРМАЦІЯ ВОРОГА. Подумайте про це, перш ніж ******* відкривати на Вітальку.
Тим більше що Віталік, з якого ви кепкуєте, настільки обігнав більшість нас по всім параметрам, що це як приблизно порівнювати Всесвіт і мікроб, ну десь так. В тому числі і по рівню розуму, ага. Критичніше треба до себе відноситься, а то на дивані кожен мінімум Сагайдачний, а як в маршрутці якесь чмо починає *******, то всі очки додолу опускають і різко роблять вигляд що не чули бо в тіктоці.
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28.10.2022 18:52 Відповісти
Дякую за яскравий приклад того, про що я й написав, організме
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28.10.2022 19:04 Відповісти
Віталій Кличко - дуже розумна людина. Щоб у цьому впевнитися варто подивитись хоч одне його інтерв'ю, хоча б у того ж Гордона. Щодо образу тупого боксера, то його створив Квартал 95. Не виключено, що й дружина чинного президента в цьому приймала безпосередню участь, бо була сценаристом в тому балагані досить довго
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28.10.2022 19:46 Відповісти
Клічко для України зробив більше, ніж 80% українців. І це - до того, як став політиком...
єдине, з чим я не згодний - це позиція Кличка щодо мафів. Але ж мер Києва не я...
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28.10.2022 20:01 Відповісти
киевские маршуртки вам тоже нравятся?? грязь? незаконные застройки? отсутствие парков?? да вы гурман...
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28.10.2022 22:39 Відповісти
Думка москалоязикої свинособаки для мене дуже важлива
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30.10.2022 00:56 Відповісти
Виталик конечно молодец и врубил отопление в Киеве и я уже сплю неделю с открытыми окнами-иначе в квартире станет+25. А вот если газа не хватит до конца сезона от этих глупых трат сейчас когда на улице+14 и можно не топить-кем тогда будет Виталик?
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29.10.2022 10:40 Відповісти
Выпили себе батарею - и спи при -10 в квартире! Отопление включили очень вовремя - дубарь в квартирах уже был конкретный +14 аж один день, пару недель +9 было в прыжке
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29.10.2022 13:40 Відповісти
У меня 5 этаж угловая квартира на север. В самой северной комнате один день было 17 градусов. Поменяй старые деревянные окна на пластик,купи электробатарею или электрическую грелку. За эти 10 дней отопления ты заплатишь минимум 300 гривень а если-бы подтапливал одну комнату электрикой и только на время пока дома-то потратил-бы гривень 100. Лучше скажи что ты скажешь если благодаря таким неразумным тратам сейчас-если он закончится к середине февраля и в квартирах будет не +17 а -5? Газ сейчас это самый ценный,дефицитный и дорогой ресурс и тратить его нужно максимально экономно. Или ты расчитываешь после Января уехать из Украины и тебе всеравно что здесь будет?
Во время войны люди особенно берегут самые дефицитные ресурсы-если это умные люди а не Кличко
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29.10.2022 15:41 Відповісти
Ще за два роки до війни всі військові експерти майже кричали про слабкість та зустрілись ПВО, але в цей час Зе заглядав в очі путіну та шукав там мир, якого там ніколи і не було. А потім замість зміцнення оборони слуги народу під керівництвом Зе почали зміцнювати асфальтом дороги та набивати кармани від великого крадівництва. А тепер ми всі пожинаємо плоди їх політики , сидимо в темряві та без нормального інтернету.
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28.10.2022 19:09 Відповісти
Пиар наше все. То Антоха, то Зеленский, то Кличко? Он якобы " провів нараду військові нарешті зашевилилися, та обіцяли...". Такі вже у нас кумедні "військові", без Кличка ну ніяк не зрозуміють, що потрібно енергетичні обьекти захищати.
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28.10.2022 19:30 Відповісти
Чудинов , спроси , почему СБУ не Утилизировали всех ПИ#орасов РАШИСТСКИХ В РУКОВОДСТВЕ - д'Ерьмака, татарова, Богуслаева, Львова , Наумова, деркача, Портнова, арахламидию внедорожник для ЗСУ
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29.10.2022 09:03 Відповісти
конча заспа то наше усе.....
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28.10.2022 21:03 Відповісти
Молодець Віталік! За тими військовими око та око потрібно А так пішов на нараду,наголосив і вибив ППО для Києва
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28.10.2022 21:06 Відповісти
почитавши коменти я просто ужаснувся тупостю дописувачів
яке відношеня боксер має до ППО
для цього єсть генеральний штаб і верховний головнокомандувач
і вони знають де ставить
це всерівно щоб я запропонував поставити коло свого дому
щоб спокійніше було
дебіл він і в африці дебіл
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28.10.2022 21:22 Відповісти
Кацапский ЗЕбил , у тебя мозгов , как у подшефного менеджера д'Ерьмака!
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29.10.2022 09:05 Відповісти
Кацап Васильев, шут ещё меньше имеет отношение до ППО А тебе до Чемпиона мира и мера , как до Луны рачк
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29.10.2022 09:08 Відповісти
Віталя, знаний іксперд. І на ботів гроші такі є. Поживний дерібан на всьому і смотрящіє в Монако не голодують.
Для прихильників цього генія невеликий приклад. Жінка під час тривоги переховувалась з дітьми у підземному паркінгу. У цей час автівку евакуювали.
Ціна питання - сплата1900 грн.
300 грн державі, 1600 невідомій фірмі. Їм теж жерти потрібно у монаках.
Коли вже пан Попко розжене все це корупційне кубло Кличка?
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28.10.2022 21:45 Відповісти
Ну а скоко по твоему стоит час работы эвакуатора? Топливо, зарплата, аммортизация?

Ты за скоко возьмешься машину из центра эвакуировать?
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29.10.2022 13:43 Відповісти
a yak zhe atomni stantsii? ☢
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28.10.2022 23:09 Відповісти
Усі іньші міста які не бачили ні Джавелінов ні ППО як завжди ДУЖЕ! ДУЖЕ радіють за Київ.
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29.10.2022 09:17 Відповісти
в первые дни войск почти не было..люди первые стали на защиту Киева и области....и других областей, городов и мистечок.
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29.10.2022 11:45 Відповісти
на Півдні люди також стали, Маріуполь, Херсон, тільки стали з голою жопою (я вибачаюсь) і їх просто перестріляли. Як сказав один з захісників Маріуоля в перші дні війни (я не знаю як його ще телеканал Г+Г не вирізав) - "Я не знаю де ці джавеліни та іньше, може десь під Київом, та ми їх в очі не бачили".
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29.10.2022 14:36 Відповісти
100% вряд ли будет поражение целей к сож., 80-90 это уже неплохой результат, а если будет 100, то честь и хвала нашим воинам ПВО
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29.10.2022 09:54 Відповісти
Поки Патріоти Україну боронять від рашистів *****, лесь довгий (секретар кацманавта черновецького) історичні пам'ятки активно знищує під забудовуву в Києві!!
Мабуть, нікого не здивує його прикре самогубство… після чергового обстрілу *****.!!
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29.10.2022 12:11 Відповісти
 
 