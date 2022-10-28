Нове обладнання ППО надійшло до Києва, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про надходження нових систем ППО, які захищатимуть небо столиці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Була нарада з військовими, де я наголосив, що нам необхідно захистити наші об'єкти енергопостачання. На це звернули особливу увагу. Мене військові запевнили, що зараз нове обладнання протиповітряної оборони надійшло до столиці і повітря буде більш захищеним. Сподіваємося, що атак та провокацій з дронами-камікадзе та ракетами більше не буде", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

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