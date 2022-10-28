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Новости Помощь Украине
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Канада (2004) оружие (10028) Трюдо Джастин (277)

Канада начала доставку Украине бронированных автомобилей

авто,канада

В течение месяца Украина получит от Канады четыре десятка современных бронированных автомобилей.

Об этом в Виннипеге сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Объявленные нами летом 39 бронированных автомобилей для Украины сегодня начали прибывать в Европу, где идет обучение украинских сил", - сказал Трюдо.

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Он пообещал, что Канада продолжит поддерживать Украину в ее войне с Россией. "Как и украинцы, канадцы непоколебимы в своей решимости противостоять Путину", - подчеркнул премьер-министр.

В его офисе уточнили, что на транспортировку всех автомобилей понадобится около месяца.

Как сообщалось, Трюдо объявил о намерении передать Украине 39 современных бронированных автомобилей канадского производства в конце июня. Они ранее были заказаны вооруженными силами Канады, но были перенаправлены на нужды обороны Украины. Примечательно, что тогда речь шла об автомобилях без боевых модулей, но в итоге Украина получит технику, оборудованную пулеметами.
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Топ комментарии
+24
Дякуємо справжнім друзям...
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28.10.2022 20:20
+18
Спасибо наши заокеанские братья.
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28.10.2022 20:20
+10
ну тоді і цю інфу перевірте.

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28.10.2022 21:07
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Дякуємо справжнім друзям...
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28.10.2022 20:20 Ответить
Там багато в кого не тільки друзів, але і родичів.
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28.10.2022 21:30 Ответить
О!, Для Кирила Тимошенка, це його мр1я броньований позашляховик. В1н безсоромно забере його у в1йскових. Ще один бородатий карл1к, який присосався до Укра1ни.
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28.10.2022 22:46 Ответить
Спасибо наши заокеанские братья.
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28.10.2022 20:20 Ответить
На снимке цензора не 39 обещанных LAV Bison).
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28.10.2022 20:21 Ответить
у зеленського вибивай решту.
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28.10.2022 20:30 Ответить
"узеленского" оксюморон.
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28.10.2022 20:31 Ответить
не доколупуйся до цензора. це бикотство.
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28.10.2022 20:32 Ответить
інфу треба перевіряти..
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28.10.2022 20:47 Ответить
перевіряйте.
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28.10.2022 21:01 Ответить
то не я гроші заробляю цим, а Цензор - то інфа ліва, то копіпаст хріновий, то жопорукий перекладач
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28.10.2022 21:04 Ответить
ну тоді і цю інфу перевірте.

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28.10.2022 21:07 Ответить
і до чого тут Порошенко?
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28.10.2022 21:15 Ответить
ч вважаю що цю розмову потрібно закінчити. щоб не ображати один одного.
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28.10.2022 21:19 Ответить
нейтральна тема..оператор тєлєвізору сказав - у нас архіву немає, бо незаписали..а незаписали, бо світла не було..а світла не було - бо віялові, а генератори не купили - і пофіг, що заплатили за тєлік))

то я запитала глянути вчорашнє
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28.10.2022 21:26 Ответить
Подивишся як ******* з опи та їх родичі будуть на них їздити.
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28.10.2022 22:51 Ответить
просто так...
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29.10.2022 06:51 Ответить
Порошенко богатый человек как и Ахметов как и Коломойский ，то что часто ето выглядит как пиар на войне ，это очевидно . Дело даже не в пиаре а в том что старые политики которые несмогли защитить государство которые видя проблемы в оборонке при АТО закрывали на ето все глаза снова хотят во власть ， но время уже упущено и нужно быть полным дауном чтобы непонимать что старым "политикам - миллиардерам" не место у власти . Спасибо но нам хватит !
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28.10.2022 21:44 Ответить
я не розумію ізик їбанутих орків. так що кислобздій вивчай українську чи англійську. потім поспілкуємось.
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28.10.2022 21:47 Ответить
Ви тупі шавки весь час п#зділи ,що бубонний шашличник багата людина і чесно заробив свої мільйони зніманням трусів на сцені. А як доходе то того щоб допомогти ЗСУ зі свого карману, то у вас сук недобитих(ще в 14-му році) осел нічого не дає бо не хоче як порох "піариться". Ви хоть збоку подивіться що за х@йню ви пишите виплодки падалЬяковські.
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28.10.2022 22:57 Ответить
Сидоренко, не тебе решать , ничтожество под стать 4-уклонисту , сдристновшему от мобилизации
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29.10.2022 01:07 Ответить
так то копіпаст з Укрінформу..як зазвичай)) Цензор не париться
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28.10.2022 20:46 Ответить
Ше один осиковии кілок в грудак путіну .
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28.10.2022 20:28 Ответить
рикошетит от т62 или как??
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28.10.2022 20:42 Ответить
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28.10.2022 20:49 Ответить
Двигуни канадської компанії вироблені в Австрії в іранських шахедах. Довго думали, що то лише копія, виявилось оригінал. Цей канал перекрийте і покарайте винних, буде більше користі ніж від 39 авто.
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28.10.2022 21:08 Ответить
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28.10.2022 21:10 Ответить
Завтра Кирилу Тимошенко якась двоюрідна сестра троюродної баби по маминій лінії точно таку тачку віддасть на покатушки.
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28.10.2022 22:10 Ответить
Самое интересное вот в этих коробочках наверху. Надеюсь, там не просто пулемёт!

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29.10.2022 10:12 Ответить
 
 