Канада начала доставку Украине бронированных автомобилей

В течение месяца Украина получит от Канады четыре десятка современных бронированных автомобилей.

Об этом в Виннипеге сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Объявленные нами летом 39 бронированных автомобилей для Украины сегодня начали прибывать в Европу, где идет обучение украинских сил", - сказал Трюдо.

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Он пообещал, что Канада продолжит поддерживать Украину в ее войне с Россией. "Как и украинцы, канадцы непоколебимы в своей решимости противостоять Путину", - подчеркнул премьер-министр.

В его офисе уточнили, что на транспортировку всех автомобилей понадобится около месяца.

Как сообщалось, Трюдо объявил о намерении передать Украине 39 современных бронированных автомобилей канадского производства в конце июня. Они ранее были заказаны вооруженными силами Канады, но были перенаправлены на нужды обороны Украины. Примечательно, что тогда речь шла об автомобилях без боевых модулей, но в итоге Украина получит технику, оборудованную пулеметами.