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Канада (2112) зброя (7278) Трюдо Джастін (333)

Канада почала доставку Україні броньованих автомобілів

авто,канада

Упродовж місяця Україна отримає від Канади чотири десятки сучасних броньованих автомобілів.

Про це у Вінніпезі сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Оголошені нами влітку 39 броньованих автомобілів для України сьогодні почали прибувати до Європи, де триває навчання українських сил", - сказав Трюдо.

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Він пообіцяв, що Канада продовжить підтримувати Україну в її війні з Росією. "Як і українці, канадці непохитні у своїй рішучості протистояти Путіну", - наголосив прем’єр-міністр.

В його офісі уточнили, що на транспортування усіх автомобілів знадобиться близько місяця.

Як повідомлялося, Трюдо оголосив про намір передати Україні 39 сучасних броньованих автомобілів канадського виробництва наприкінці червня. Вони раніше були замовлені для Збройних сил Канади, але були перенаправлені на потреби оборони України. Прикметно, що тоді йшлося про автомобілі без бойових модулів, але врешті Україна отримає техніку, обладнану кулеметами.

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Топ коментарі
+24
Дякуємо справжнім друзям...
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28.10.2022 20:20
+18
Спасибо наши заокеанские братья.
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28.10.2022 20:20
+10
ну тоді і цю інфу перевірте.

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28.10.2022 21:07
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Дякуємо справжнім друзям...
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28.10.2022 20:20 Відповісти
Там багато в кого не тільки друзів, але і родичів.
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28.10.2022 21:30 Відповісти
О!, Для Кирила Тимошенка, це його мр1я броньований позашляховик. В1н безсоромно забере його у в1йскових. Ще один бородатий карл1к, який присосався до Укра1ни.
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28.10.2022 22:46 Відповісти
Спасибо наши заокеанские братья.
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28.10.2022 20:20 Відповісти
На снимке цензора не 39 обещанных LAV Bison).
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28.10.2022 20:21 Відповісти
у зеленського вибивай решту.
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28.10.2022 20:30 Відповісти
"узеленского" оксюморон.
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28.10.2022 20:31 Відповісти
не доколупуйся до цензора. це бикотство.
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28.10.2022 20:32 Відповісти
інфу треба перевіряти..
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28.10.2022 20:47 Відповісти
перевіряйте.
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28.10.2022 21:01 Відповісти
то не я гроші заробляю цим, а Цензор - то інфа ліва, то копіпаст хріновий, то жопорукий перекладач
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28.10.2022 21:04 Відповісти
ну тоді і цю інфу перевірте.

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28.10.2022 21:07 Відповісти
і до чого тут Порошенко?
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28.10.2022 21:15 Відповісти
ч вважаю що цю розмову потрібно закінчити. щоб не ображати один одного.
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28.10.2022 21:19 Відповісти
нейтральна тема..оператор тєлєвізору сказав - у нас архіву немає, бо незаписали..а незаписали, бо світла не було..а світла не було - бо віялові, а генератори не купили - і пофіг, що заплатили за тєлік))

то я запитала глянути вчорашнє
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28.10.2022 21:26 Відповісти
Подивишся як ******* з опи та їх родичі будуть на них їздити.
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28.10.2022 22:51 Відповісти
просто так...
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29.10.2022 06:51 Відповісти
Порошенко богатый человек как и Ахметов как и Коломойский ，то что часто ето выглядит как пиар на войне ，это очевидно . Дело даже не в пиаре а в том что старые политики которые несмогли защитить государство которые видя проблемы в оборонке при АТО закрывали на ето все глаза снова хотят во власть ， но время уже упущено и нужно быть полным дауном чтобы непонимать что старым "политикам - миллиардерам" не место у власти . Спасибо но нам хватит !
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28.10.2022 21:44 Відповісти
я не розумію ізик їбанутих орків. так що кислобздій вивчай українську чи англійську. потім поспілкуємось.
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28.10.2022 21:47 Відповісти
Ви тупі шавки весь час п#зділи ,що бубонний шашличник багата людина і чесно заробив свої мільйони зніманням трусів на сцені. А як доходе то того щоб допомогти ЗСУ зі свого карману, то у вас сук недобитих(ще в 14-му році) осел нічого не дає бо не хоче як порох "піариться". Ви хоть збоку подивіться що за х@йню ви пишите виплодки падалЬяковські.
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28.10.2022 22:57 Відповісти
Сидоренко, не тебе решать , ничтожество под стать 4-уклонисту , сдристновшему от мобилизации
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29.10.2022 01:07 Відповісти
так то копіпаст з Укрінформу..як зазвичай)) Цензор не париться
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28.10.2022 20:46 Відповісти
Ше один осиковии кілок в грудак путіну .
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28.10.2022 20:28 Відповісти
рикошетит от т62 или как??
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28.10.2022 20:42 Відповісти
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28.10.2022 20:49 Відповісти
Двигуни канадської компанії вироблені в Австрії в іранських шахедах. Довго думали, що то лише копія, виявилось оригінал. Цей канал перекрийте і покарайте винних, буде більше користі ніж від 39 авто.
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28.10.2022 21:08 Відповісти
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28.10.2022 21:10 Відповісти
Завтра Кирилу Тимошенко якась двоюрідна сестра троюродної баби по маминій лінії точно таку тачку віддасть на покатушки.
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28.10.2022 22:10 Відповісти
Самое интересное вот в этих коробочках наверху. Надеюсь, там не просто пулемёт!

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29.10.2022 10:12 Відповісти
 
 