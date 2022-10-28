РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3265 посетителей онлайн
Новости
8 150 29
Венгрия (1835) Кулеба Дмитрий (2880) Виктор Орбан (426)

Орбана нужно просто переждать, - Кулеба

кулеба

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина не будет менять своей позиции по отношению к Венгрии, пока она не наносит "критического вреда" отношениям.

"(Премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан – очень хитрый политик. Даже если он сожжет все мосты, то построит понтонную переправу. Венгрию нужно просто переждать… Столько, сколько нужно", – сказал он, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам министра, "пока критического ущерба от позиции Венгрии нет".

Смотрите также: Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза. ФОТО

"Есть какие-то чувствительные вещи, но критического вреда нет. Будет критический вред – будем менять позицию. Пока у него своя внутренняя политика, он в нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально", – заверил Кулеба.

Венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Так вони нового ****** виберуть.
вєнгри кончені.

Пам'ятаєте їхнього суддю, який "не побачив" наш гол на Євро-2012 ?

показать весь комментарий
28.10.2022 23:19
+9
Мразота така

показать весь комментарий
28.10.2022 23:20
+7
То "просто пєрєстать стрлєлять", то "просто перечекати"... Набридло вже
показать весь комментарий
28.10.2022 23:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вони нового ****** виберуть.
вєнгри кончені.

Пам'ятаєте їхнього суддю, який "не побачив" наш гол на Євро-2012 ?

показать весь комментарий
28.10.2022 23:19 Ответить
Мразота така

показать весь комментарий
28.10.2022 23:20 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 23:39 Ответить
Забивает много

И играет ярко...

Первый после Бога -

Это Девич Марко!!!

Маааааааарко Дееевич!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.10.2022 23:41 Ответить
Чи не краще самим спалити мости угорських прорашистських вйобиків разом з понтонною переправою?
показать весь комментарий
28.10.2022 23:21 Ответить
То "просто пєрєстать стрлєлять", то "просто перечекати"... Набридло вже
показать весь комментарий
28.10.2022 23:25 Ответить
може, прибати? а не перечекати
показать весь комментарий
28.10.2022 23:28 Ответить
Орбана треба просто перечекати - це, типу, поки падишах здохне?

Ой, кулеба ти кулеба...
показать весь комментарий
28.10.2022 23:37 Ответить
Там Орбана в Угорщині певний пан добре за яя тримає..
показать весь комментарий
29.10.2022 00:05 Ответить
Ой, дипломат ти дипломат
показать весь комментарий
29.10.2022 05:36 Ответить
к каждому орбану с их мостами и переправами нужно просто подобрать свой хаймарс )
показать весь комментарий
28.10.2022 23:45 Ответить
Китайці так і кажуть: сиди на березі та чекай, доки повз тебе пропливе труп Орбана.
показать весь комментарий
28.10.2022 23:52 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2022 23:58 Ответить
А можно ускорить процесс- пнуть ногой в зад
показать весь комментарий
28.10.2022 23:56 Ответить
Хто там у нас в Угорщині проживає? І
показать весь комментарий
29.10.2022 00:04 Ответить
Орбана просто треба пере*бати..бажано чимось важким
показать весь комментарий
29.10.2022 00:09 Ответить
У орбана така мордяка , що його й лопатою не вб'єш . Але дуже хочеться
показать весь комментарий
29.10.2022 00:26 Ответить
Орбана треба просто відпи#дити та обісцяти.
показать весь комментарий
29.10.2022 00:46 Ответить
От нихера. Мадяры - родственники кацапов. Вдобавок, они всегда будут хотеть Закарпатье. Я сегодня читал на Цензоре, что минимум мадяр хотят победы Украины, процент я не запомнил, но какой-то смешной. Это *****, их сменой Орбана не перевоспитать. Орбан - как Путин в РФ. Он всего лишь выражает мнение большинства.
показать весь комментарий
29.10.2022 00:47 Ответить
Перечікувати веселіше, якщо перекрити Орбану кисень.
показать весь комментарий
29.10.2022 01:35 Ответить
може треба саого українського Орбпна обрати який би дбав про Україну а не офшори коломойські
показать весь комментарий
29.10.2022 03:20 Ответить
А ти хочеш сказать, що Орбан дбає про Угорщину? Та з неї повтікало до "старої Європи" практично все дієздатне активне населення! Залишилися лише бюджетники, жінки та діти з пенсіонерами! Думаєш - чого влада в Будапешті так "єрепениться" почала, коли їм зупинили фінансування з Брюселю? Бо немає власних грошей - нема кому наповнювать бюджет!
показать весь комментарий
29.10.2022 04:54 Ответить
Ми вже одного перечикуємо
показать весь комментарий
29.10.2022 05:35 Ответить
Ох Кулеба, не читав ти про Швейка, а там все чітко прописано про мадярів...
показать весь комментарий
29.10.2022 05:55 Ответить
Еще один ваЗЕлиновский Ту....бень, на Закарпатье нужно наводить порядки, всех с двойными гражданствами на Х...й, ****** давным давно расчитывают забрать эти территории, а этот Осел нужно переждать, уже дождались, а ЗЕ Дегенераты довыбирались...
показать весь комментарий
29.10.2022 10:51 Ответить
Влада сраних ждунів, війну спочатку не бачили, потім проїбали і далі чекають.
показать весь комментарий
29.10.2022 11:12 Ответить
Если по-Кулебовски "пережидать"то мадьяры вообще обнаглеют.Придавливать их понемногу надо и в первую голову лишить украинского гражданства обывателей с угорскими паспортами,дабы Орбан и не помышлял о"Великой Венгрии"с украинским Закарпатьем
показать весь комментарий
29.10.2022 12:30 Ответить
 
 