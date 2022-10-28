Орбана нужно просто переждать, - Кулеба

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина не будет менять своей позиции по отношению к Венгрии, пока она не наносит "критического вреда" отношениям.

"(Премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан – очень хитрый политик. Даже если он сожжет все мосты, то построит понтонную переправу. Венгрию нужно просто переждать… Столько, сколько нужно", – сказал он, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам министра, "пока критического ущерба от позиции Венгрии нет".

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"Есть какие-то чувствительные вещи, но критического вреда нет. Будет критический вред – будем менять позицию. Пока у него своя внутренняя политика, он в нее играет, воюет за деньги Брюсселя, критикует Брюссель, это их дела. Все будет нормально", – заверил Кулеба.

Венгерские власти последовательно выступают за прекращение санкций ЕС против России, утверждая, что они не работают и только вредят венграм.